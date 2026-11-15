El régimen de Irán amenazó con nuevos ataques tras dos ofensivas en 48 horas contra bases de EEUU en Bahréin

Misiles Zolfaghar colocados frente a una valla publicitaria con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, en la plaza Baharestan, en el centro de Teherán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

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El régimen de Irán advirtió este domingo que continuará respondiendo a los ataques en su contra, después de que la Guardia Revolucionaria informara hoy de una segunda ofensiva en dos días contra objetivos estadounidenses en Bahréin, en represalia por un reciente bombardeo norteamericano contra la ciudad de Sirik, en el sur del país persa.

“Ya hemos declarado que no dejaremos ningún ataque sin respuesta, ninguna agresión militar de Estados Unidos ni de otros países contra Irán quedará sin respuesta. Lo hemos demostrado en la práctica y en el futuro seguiremos actuando de la misma manera”, remarcó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en su rueda de prensa semanal.

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Bagaei denunció además la colaboración de países de Medio Oriente en los ataques estadounidenses contra territorio iraní desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, durante la que Teherán ha atacado los objetivos de Estados Unidos en Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, entre otros.

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado en las últimas 48 horas de dos ataques contra objetivos estadounidenses en Bahréin.

El primero, el viernes, contra un radar de alerta temprana, sin precisar su ubicación, y el segundo, este domingo, con seis drones contra un radar de defensa aérea en la base de helicópteros de Al Riffa, en respuesta a lo que calificó de un ataque aéreo de Estados Unidos contra una torre de telecomunicaciones en Sirik.

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Washington, que hasta ahora no ha reconocido el ataque contra territorio iraní, desmintió que su radar sufriera daños en la primera ofensiva iraní y aún no ha reaccionado al segundo ataque anunciado por Teherán.

Bahréin condenó el ataque con drones cometido por Irán en su territorio (Europa Press)

Bahréin condenó el ataque iraní con drones y advirtió que su seguridad es una “línea roja”

Bahréin condenó el ataque con drones cometido por Irán en su territorio y advirtió a Teherán de que su soberanía es “innegociable”, según informó un comunicado oficial.

En la nota, difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores bahreíní, el Ejecutivo se reservó además el derecho a la legítima defensa tras una jornada marcada por el lanzamiento de seis drones contra un radar de la base militar de Al Riffa (sureste), que alberga tropas estadounidenses, reivindicado por la Guardia Revolucionaria iraní.

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El ataque, que estuvo precedido por dos alertas de seguridad emitidas a la población por el Ministerio del Interior, fue calificado por el cuerpo militar iraní como un “impacto preciso y certero”.

Frente a la visión de Teherán, Exteriores de Bahréin precisó que sus sistemas de defensa aérea derribaron los aparatos en su espacio aéreo, tal como ocurrió el viernes, cuando las defensas del reino neutralizaron otros dos drones pese a que Irán afirmó haber destruido un radar estadounidense de alerta temprana.

Estos dos ataques consecutivos rompen casi cuatro meses de calma en territorio bahreíní, ya que Irán no golpeaba el reino desde finales de julio, tras una intensa oleada de bombardeos contra posiciones militares con presencia estadounidense registrada a lo largo de junio y julio.

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“El Reino rechaza la transformación de su territorio en un campo de batalla para ajustar cuentas y responsabiliza plenamente a Irán de estos ataques y sus consecuencias”, afirmó la nota.

El Ejecutivo del reino calificó las acciones de Irán como un “sabotaje a los esfuerzos de desescalada” y una “flagrante violación” del derecho internacional, por lo que instó a Naciones Unidas a adoptar “medidas decisivas” para obligar a Teherán a cesar sus ataques y su apoyo a grupos armados en la región.