Familias buscadoras aceptan la disculpa del EZLN y piden que sus luchas se unan “de largo aliento”

El EZLN también conmemorará el 33 aniversario del levantamiento zapatista del 1 de enero de 2027. Crédito:Cuartoscuro

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Las familias de la Glorieta de las y los Desaparecidos de Ciudad de México aceptaron este 14 de noviembre la disculpa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Tras días de tensión, expresaron su deseo de que el gesto construya un vínculo duradero entre ambas luchas.

“Recibimos su disculpa, la aceptamos y la agradecemos”, señalaron en un comunicado difundido en la cuenta del colectivo en X. También pidieron perdón si de alguna forma ofendieron a los zapatistas.

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Una disculpa que llegó tras días de tensión

La respuesta de las familias llegó después de la carta “Una disculpa”, fechada el 11 de noviembre. En ella, el capitán Marcos asumió la responsabilidad por sus palabras. Escribió que pedía disculpas “de corazón” por haber ofendido, lastimado y agredido a las familias.

Marcos reconoció que debió ser más cuidadoso y prudente en el tono. Agregó que no bastaba con alegar falta de intención ni atribuir sus expresiones al estrés por las agresiones que, según denunció, el movimiento recibe de los tres niveles de gobierno.

Las familias dijeron que las palabras de los últimos días habían sido muy dolorosas para muchas de ellas. Aun así, mantuvieron abierta la invitación a que los zapatistas visiten la Glorieta durante su estancia en la capital. Describieron el sitio como un espacio de memoria y encuentro solidario.

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¿Cómo comenzó el desencuentro?

A QUÉ VAMOS. QUÉ SÍ Y QUÉ NO

El conflicto giró en torno a un encuentro propuesto para el 6 de diciembre. La invitación planteaba una concentración a las 11:00 horas en la Glorieta, en el cruce de Paseo de la Reforma y la calle de Niza, en la colonia Juárez. Las familias recordaron que ocupan ese sitio desde el 8 de mayo de 2022.

El colectivo había enviado una carta al EZLN el 20 de octubre para delinear la agenda de ese posible encuentro. La idea venía de septiembre, cuando familias de la Glorieta propusieron recibir a la delegación zapatista el 6 de diciembre en Reforma.

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El 9 y 10 de noviembre, el EZLN respondió con el texto “A qué vamos. Qué sí y qué no”. Negó que estuviera confirmada una reunión nacional de familias buscadoras con su delegación para esa fecha. Marcos calificó la convocatoria de “falsa” y dijo que la invitación reflejaba ignorancia, mala fe y grosería.

El EZLN planteó en cambio reuniones privadas y por separado con los colectivos y familias que lo soliciten, mediante un registro. Esa postura derivó en el rechazo de los colectivos y en la ruptura del diálogo. Las familias cuestionaron la sensibilidad de la respuesta zapatista y anunciaron que continuarían sus actividades sin la delegación.

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¿Qué prepara el EZLN para diciembre?

Un fotomontaje integra a miembros del EZLN con su bandera y el Palacio Nacional en Ciudad de México ante denuncias de provocaciones gubernamentales. (Jesus Avilés )

Detrás de la discusión está una visita de gran escala. El EZLN anunció que una delegación de más de 1.500 integrantes permanecerá en la capital durante diciembre y la primera semana de enero. Su objetivo es escuchar, en encuentros privados, a familiares de personas desaparecidas.

Sobre el número de integrantes hay variaciones en los reportes. Aristegui Noticias habló de 1.530 delegados. Un reporte previo de SDP Noticias mencionaba 1.111 zapatistas.

Marcos vinculó la iniciativa con la solidaridad que recibió el movimiento tras su levantamiento armado de 1994. Entonces, sectores civiles reclamaron un alto el fuego y abrieron paso al diálogo. Ahora, dijo, busca honrar ese respaldo mediante la escucha y el acompañamiento.

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La visita había sido adelantada en julio por el subcomandante Moisés.

El telón de fondo: más de 130.000 personas sin localizar

EZLN madres buscadoras reunión (Isabel Mateos/FB)

La visita se da en medio de la crisis de desaparecidos que atraviesa México, con más de 130.000 personas sin localizar. Las familias buscadoras, en su mayoría madres, han sostenido por años rastreos, protestas y plantones ante la falta de resultados institucionales.

La Glorieta de las y los Desaparecidos, sobre Paseo de la Reforma, es uno de los principales espacios de ese movimiento en la capital. Funciona como lugar de memoria, protesta y encuentro entre colectivos de distintos estados.

El acercamiento entre zapatistas y familias buscadoras ha generado también debate sobre por qué ocurre hasta ahora. Para algunas personas representa una aparición tardía.

¿Qué se sabe y qué sigue?

Aceptación: las familias recibieron y agradecieron la disculpa de Marcos.

Invitación abierta: los colectivos mantienen la puerta abierta para que los zapatistas visiten la Glorieta durante su estancia en la capital.

Sin confirmar: hasta ahora, el EZLN no ha informado que cambiará su plan de reuniones privadas ni que asistirá al encuentro colectivo del 6 de diciembre.

Lo que viene: la delegación llegará en diciembre y se prevén encuentros durante ese mes y la primera semana de enero.

Las familias de la Glorieta cerraron su pronunciamiento con una declaración que resume su postura: seguirán con lo que las convoca, que es buscar y recordar a sus desaparecidos. Su lema: “¡Hasta encontrarles!”.

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