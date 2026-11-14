Mundo

Ucrania atacó uno de los nodos más importantes del sistema petrolero ruso

La ofensiva de Kiev también tuvo como objetivo el aeródromo de la región rusa de Lipetsk, que alberga aviación militar

La planta de Prosvet en Samara funciona como punto estratégico para la recepción y distribución de crudo de exportación (EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2/Handout via REUTERS)
La planta de Prosvet en Samara funciona como punto estratégico para la recepción y distribución de crudo de exportación (EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2/Handout via REUTERS)
Guardar

Ucrania atacó un nodo petrolero y un aeródromo en Rusia durante una operación realizada el 13 de noviembre, que alcanzó la estación lineal de producción y despacho de Samara y la base aérea Lipetsk-2, según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas.

El ataque contra la infraestructura petrolera se concentró en una instalación situada cerca de la localidad de Prosvet, en la región de Samara, al sureste de Rusia. Las fuerzas ucranianas identificaron la estación como “uno de los nodos más importantes del sistema petrolero ruso”, debido a su función en la recepción, mezcla y distribución de crudo destinado a la exportación.

PUBLICIDAD

Tras el impacto, se declaró un incendio dentro del predio de la planta. El Estado Mayor ucraniano afirmó en su cuenta de Telegram, que “varios tanques de petróleo estaban ardiendo”, aunque no precisó la extensión de los daños, el volumen de combustible afectado ni si el fuego fue controlado posteriormente.

La estación de Samara recibe petróleo a través de oleoductos procedente de Tatarstán, Siberia occidental y otras regiones productoras de Rusia. Allí se mezcla el crudo para obtener la variedad Urals, referencia de las exportaciones petroleras rusas. De acuerdo con la información difundida por las autoridades ucranianas, ese tipo de petróleo representa hasta la mitad de los envíos de crudo ruso al exterior.

PUBLICIDAD

La ofensiva también tuvo como objetivo el aeródromo Lipetsk-2, en la región rusa de Lipetsk. La base alberga aviación militar rusa y fue alcanzada ayer, según confirmó el mando ucraniano tras evaluar los resultados de la operación.

El ataque contra el aeródromo Lipetsk-2 alcanzó un hangar de mantenimiento, depósitos de combustible y puestos de control militar (2024 Planet Labs Inc/Handout via REUTERS/Foto de Archivo)
El ataque contra el aeródromo Lipetsk-2 alcanzó un hangar de mantenimiento, depósitos de combustible y puestos de control militar (2024 Planet Labs Inc/Handout via REUTERS/Foto de Archivo)

En el aeródromo fue golpeado un hangar utilizado para guardar equipos especiales destinados al mantenimiento de aeronaves. El ataque también alcanzó un tanque de combustible de aviación, el puesto central de mando y control de la base y otro puesto de control situado dentro de las instalaciones.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que los daños en Lipetsk-2 fueron confirmados después del ataque. Sin embargo, no difundió información sobre aeronaves destruidas o dañadas, bajas entre el personal militar ruso ni posibles interrupciones en las operaciones del aeródromo.

La base se encuentra en una zona rusa ubicada al norte de la frontera con Ucrania. Los ataques contra aeródromos, depósitos de combustible e instalaciones logísticas forman parte de las operaciones ucranianas dirigidas contra objetivos militares y energéticos situados dentro del territorio ruso.

Ucrania indicó que estas acciones se realizan bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho de legítima defensa ante un ataque armado. En ese marco, las Fuerzas de Defensa señalaron que continuarán con “medidas sistemáticas” destinadas a presionar a Rusia para que ponga fin a su agresión militar.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Guerra Rusia Ucraniaataques aéreosUcraniaRusiaÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Volodimir Zelensky comentó que EEUU le propuso ceder el Donbás a cambio de incorporar Ucrania a la OTAN

El mandatario admitió que negocia garantías de seguridad concretas con la alianza atlántica y la Unión Europea, y advirtió que cualquier decisión será consultada a la sociedad

Volodimir Zelensky comentó que EEUU le propuso ceder el Donbás a cambio de incorporar Ucrania a la OTAN

El escándalo de Nvidia ensombrece las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre inteligencia artificial

El encuentro de APEC, programado para el 18 y 19 de noviembre, reunirá a Trump y Xi en medio de inquietudes por los riesgos de los sistemas avanzados y la competencia tecnológica estratégica. La dimisión de Jensen Huang amenaza con eclipsar a los mandatarios

El escándalo de Nvidia ensombrece las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre inteligencia artificial

Trump, Xi y Putin celebrarán una reunión centrada en la reducción de armas nucleares al margen de la APEC

Según la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, la proliferación nuclear es uno de los principales temas que abordará el presidente estadounidense durante la reunión trilateral, quien calificó la expansión como “muy peligrosa”

Trump, Xi y Putin celebrarán una reunión centrada en la reducción de armas nucleares al margen de la APEC

Un queso francés que se mantuvo dos años en una repisa ganó el título mundial en los World Cheese Awards

El Comté DOP Fort des Rousses, madurado por 24 meses, se impuso tras un desempate el 12 de noviembre en una cita organizada por el Guild of Fine Food

Un queso francés que se mantuvo dos años en una repisa ganó el título mundial en los World Cheese Awards

Francia desplegará 70.000 efectivos para afrontar el quinto sábado consecutivo de protestas

Las movilizaciones, impulsadas por los chalecos amarillos y colectivos universitarios, volverán a rechazar el encarecimiento de la vida y reclamarán la defensa de los servicios públicos, mientras las autoridades preparan un amplio operativo de seguridad nacional

Francia desplegará 70.000 efectivos para afrontar el quinto sábado consecutivo de protestas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Papa León XIV regresó a Chiclayo EN VIVO: Santo Padre cumplió su promesa en Santa Cruz y estará por la tarde en Zaña

Papa León XIV regresó a Chiclayo EN VIVO: Santo Padre cumplió su promesa en Santa Cruz y estará por la tarde en Zaña

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo | Primer fin de semana de campaña: El PSOE suspende el acto de Sánchez con Lula da Silva por una afonía del líder brasileño

Jamaica vs México EN VIVO: Sigue el minuto a minuto del partido de ida de la Concacaf Nations League

Un sargento de la Bonaerense murió durante un operativo en Chascomús: investigan a un jefe policial por el disparo fatal

PAN Edomex propone que ferias y eventos culturales de menos de 500 personas solo den aviso al municipio

DEPORTES

Las perlitas que dejó la primera jornada de la Copa Potrero: del golazo de Dieguito Latorre a la presencia del ahijado de Messi

Las perlitas que dejó la primera jornada de la Copa Potrero: del golazo de Dieguito Latorre a la presencia del ahijado de Messi

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La revelación del jefe de una escudería de la Fórmula 1 que tomó una decisión “terriblemente dolorosa” en el coche del equipo

Un futbolista de San Martín de Burzaco recibió un balazo en la pierna y está internado: habría intentado separar una pelea entre amigos

Daniel Passarella afrontará el juicio oral más importante por reventa de entradas y defraudaciones: cuándo comenzará

ENTRETENIMIENTO

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

IShowSpeed ganó por tercera vez como Streamer del Año y dejó a todos sorprendidos con un discurso en indonesio