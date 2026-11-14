Ucrania atacó uno de los nodos más importantes del sistema petrolero ruso

La planta de Prosvet en Samara funciona como punto estratégico para la recepción y distribución de crudo de exportación (EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2/Handout via REUTERS)

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Ucrania atacó un nodo petrolero y un aeródromo en Rusia durante una operación realizada el 13 de noviembre, que alcanzó la estación lineal de producción y despacho de Samara y la base aérea Lipetsk-2, según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas.

El ataque contra la infraestructura petrolera se concentró en una instalación situada cerca de la localidad de Prosvet, en la región de Samara, al sureste de Rusia. Las fuerzas ucranianas identificaron la estación como “uno de los nodos más importantes del sistema petrolero ruso”, debido a su función en la recepción, mezcla y distribución de crudo destinado a la exportación.

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Tras el impacto, se declaró un incendio dentro del predio de la planta. El Estado Mayor ucraniano afirmó en su cuenta de Telegram, que “varios tanques de petróleo estaban ardiendo”, aunque no precisó la extensión de los daños, el volumen de combustible afectado ni si el fuego fue controlado posteriormente.

La estación de Samara recibe petróleo a través de oleoductos procedente de Tatarstán, Siberia occidental y otras regiones productoras de Rusia. Allí se mezcla el crudo para obtener la variedad Urals, referencia de las exportaciones petroleras rusas. De acuerdo con la información difundida por las autoridades ucranianas, ese tipo de petróleo representa hasta la mitad de los envíos de crudo ruso al exterior.

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La ofensiva también tuvo como objetivo el aeródromo Lipetsk-2, en la región rusa de Lipetsk. La base alberga aviación militar rusa y fue alcanzada ayer, según confirmó el mando ucraniano tras evaluar los resultados de la operación.

El ataque contra el aeródromo Lipetsk-2 alcanzó un hangar de mantenimiento, depósitos de combustible y puestos de control militar (2024 Planet Labs Inc/Handout via REUTERS/Foto de Archivo)

En el aeródromo fue golpeado un hangar utilizado para guardar equipos especiales destinados al mantenimiento de aeronaves. El ataque también alcanzó un tanque de combustible de aviación, el puesto central de mando y control de la base y otro puesto de control situado dentro de las instalaciones.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que los daños en Lipetsk-2 fueron confirmados después del ataque. Sin embargo, no difundió información sobre aeronaves destruidas o dañadas, bajas entre el personal militar ruso ni posibles interrupciones en las operaciones del aeródromo.

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La base se encuentra en una zona rusa ubicada al norte de la frontera con Ucrania. Los ataques contra aeródromos, depósitos de combustible e instalaciones logísticas forman parte de las operaciones ucranianas dirigidas contra objetivos militares y energéticos situados dentro del territorio ruso.

Ucrania indicó que estas acciones se realizan bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho de legítima defensa ante un ataque armado. En ese marco, las Fuerzas de Defensa señalaron que continuarán con “medidas sistemáticas” destinadas a presionar a Rusia para que ponga fin a su agresión militar.

(Con información de EFE)