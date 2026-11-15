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La Aemet prevé un domingo con nubes, lluvias y viento en la mayor parte del país: estas son las regiones con mayores precipitaciones

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en la mayor parte de la península

El tiempo en España, este domingo 15 de noviembre. (Windy)
El tiempo en España, este domingo 15 de noviembre. (Windy)
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El frente atlántico llevará lluvia y viento a buena parte de España este domingo 15 de noviembre, con los avisos más destacados en Galicia, la cordillera Cantábrica, el interior de Cantabria y el alto Ebro. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa rachas muy fuertes en esas zonas y precipitaciones persistentes en el oeste gallego.

La Aemet prevé que el sistema deje cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la península. Las regiones mediterráneas quedarán al margen de esa nubosidad generalizada, con cielos más despejados. El frente afectará sobre todo al noroeste peninsular y concentrará los mayores acumulados de lluvia en la mitad occidental de Galicia.

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La situación también afectará al sur de Ourense, donde se anuncian lluvias débiles y moderadas de carácter generalizado. En ese sector, los episodios podrán ganar intensidad y persistencia. Asturias tendrá cielos cubiertos que dejarán claros por la tarde. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de alguna tormenta ocasional y el viento será fuerte en áreas elevadas de la cordillera.

En Cantabria se esperan lluvias débiles y moderadas, con mayor probabilidad e intensidad durante las horas centrales del día. Las rachas muy fuertes se concentrarán en las zonas altas de la cordillera. El País Vasco tendrá precipitaciones más frecuentes e intensas durante ese mismo tramo de la jornada. Las máximas bajarán, con un descenso menos marcado en la franja litoral.

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Castilla y León tendrá cielos nubosos y precipitaciones que avanzarán de oeste a este. La previsión señala que tenderán a remitir al final del día. El viento se intensificará en la mitad norte de esa comunidad. En el extremo septentrional no se descartan rachas fuertes o muy fuertes. Navarra registrará lluvias débiles, más frecuentes por la tarde y menos presentes en la ribera del Ebro. El viento tendrá carácter flojo o moderado, aunque podrá dejar rachas muy fuertes en las zonas elevadas del norte.

La Rioja tendrá probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo durante la segunda mitad de la jornada. El viento será más intenso en la sierra, con posibilidad de rachas fuertes o muy fuertes en las cotas altas. En Aragón, las precipitaciones se limitarán a la mitad norte y podrían persistir localmente en el Pirineo occidental. La cota de nieve se situará entre los 1.800 y los 2.000 metros. Cataluña empezará con cielos poco nubosos, aunque la nubosidad aumentará por la tarde. En el tercio occidental podrán registrarse lluvias débiles y dispersas, con nieve en el Pirineo cerca de los 1.900 a 2.000 metros.

Los precios se mantienen en octubre en el 4,9%, el mismo nivel que el mes anterior y el más alto desde febrero de 2023.

Las temperaturas bajarán en casi todo el país

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en la mayor parte de la península. El retroceso será más acusado en el valle del Ebro, mientras que los valores no variarán en los archipiélagos. Las mínimas bajarán de forma generalizada, con mayor incidencia en los tercios sur y este peninsulares. En las zonas altas de los Pirineos se esperan heladas débiles.

En Extremadura habrá cielos nubosos y lluvias débiles y dispersas. El extremo norte de la comunidad tendrá precipitaciones más frecuentes, localmente moderadas y persistentes. La Comunidad de Madrid tendrá cielos cubiertos y lluvias débiles o chubascos aislados en la sierra a partir del mediodía. La previsión no descarta que aparezcan de forma dispersa en otros puntos de la región.

Castilla-La Mancha tendrá lluvias débiles y chubascos aislados en las montañas de Toledo y el noroeste de Ciudad Real. Las precipitaciones se extenderán por el tercio norte, aunque podrían alcanzar otras zonas de manera más ocasional. En la Comunidad Valenciana, la nubosidad aumentará por la tarde y podrá dejar precipitaciones débiles y dispersas en el norte de Castellón. Murcia tendrá cielos nubosos, temperaturas en ligero descenso o sin cambios y viento flojo.

Baleares tendrá cielos poco nubosos que darán paso a intervalos de nubes medias y altas desde el mediodía. No se descarta alguna llovizna al final del día. En Andalucía, las lluvias débiles y dispersas se concentrarán durante la madrugada en la vertiente atlántica. La nubosidad tenderá a disminuir al cierre de la jornada. Canarias quedará fuera de los fenómenos significativos previstos para el resto del país. Aemet espera intervalos nubosos, más compactos en el interior de las islas occidentales por la tarde. Las temperaturas canarias tendrán pocos cambios.

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