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El régimen de Irán reportó que dos petroleros se incendiaron tras chocar con minas navales en Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní señaló que ambos buques desconectaron sus equipos de localización antes de ingresar a la vía marítima estratégica. Los nuevos episodios se suman a los tres incidentes del viernes con los mismos artefacto explosivo

Una persona en una embarcación pequeña observa a la distancia un barco en llamas cubierto de humo denso mientras recibe chorros de agua
La fuerza militar iraní reportó explosiones previas en dos superpetroleros durante la jornada del jueves (Captura de video)
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El régimen de Irán informó de dos petroleros incendiados en el estrecho de Ormuz tras la detonación de minas, luego de que sus tripulaciones apagaran los sistemas de navegación e identificación automática e intentaran atravesar por una ruta que las autoridades iraníes consideraron no autorizada.

Según la versión difundida por la Guardia Revolucionaria Islámica, ambos petroleros desconectaron sus equipos de localización antes de ingresar en el área. La fuerza iraní vinculó ese procedimiento con el intento de evadir los controles desplegados sobre el tránsito marítimo desde el inicio de las restricciones iraníes en el estrecho.

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El cuerpo militar del régimen también dio cuenta el jueves de otros dos incendios a bordo de superpetroleros que, según sostuvo, navegaban por una ruta no autorizada. En aquel comunicado, el organismo señaló que los buques sufrieron un accidente después de ignorar advertencias sobre los riesgos de utilizar ese recorrido.

El episodio ocurrió después de otro incidente registrado durante la mañana del sábado, cuando Irán informó que un petrolero se incendió y quedó detenido en el sector oriental del estrecho de Ormuz tras chocar contra una mina naval. La sucesión de casos elevó la tensión sobre la navegación comercial en ese paso marítimo, por donde circula una parte sustancial de las exportaciones energéticas de Oriente Próximo.

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Llamas y una columna densa de humo que se elevan desde la estructura de una embarcación en el mar
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que las embarcaciones intentaron cruzar la vía marítima sin autorización (Captura de video)

El incidente culminó con una explosión de gran magnitud”, afirmó la Guardia Revolucionaria al referirse a esos dos petroleros. La fuerza añadió que las embarcaciones transportaban en conjunto más de cuatro millones de barriles de petróleo cuando se produjo el hecho.

La Guardia Revolucionaria reiteró que los barcos que desconecten sus sistemas de navegación en el golfo Pérsico o en el estrecho de Ormuz y utilicen la ruta meridional sin autorización afrontarán el mismo riesgo.

Cualquier embarcación que apague sus sistemas de navegación en el golfo “Pérsico o en el estrecho de Ormuz y que colabore con el contrabandista Ejército estadounidense para transitar por la ruta meridional no autorizada correrá la misma suerte”, advirtió.

A primera hora de este domingo, el Ministerio del Interior de Bahréin emitió dos alertas ante posibles amenazas y la televisión estatal confirmó que las defensas aéreas interceptaron y destruyeron un dron iraní, según informó la televisión de Bahréin a primera hora del domingo.

Bajo este contexto de la guerra en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que el régimen de Irán atraviesa un deterioro económico y militar. También aseguró que Washington mantiene el control del estrecho de Ormuz y advirtió que volverá a emplear la fuerza si la evolución de la situación en Oriente Próximo perjudica los intereses estadounidenses.

Donald Trump, afirmó el jueves que el régimen de Irán atraviesa un deterioro económico y militar (Reuters)
Donald Trump, afirmó el jueves que el régimen de Irán atraviesa un deterioro económico y militar (Reuters)

Durante una entrevista telefónica con Salem News Channel, Trump sostuvo que las operaciones militares de Estados Unidos llevan tres semanas y avanzan con rapidez. Además, afirmó que las fuerzas estadounidenses no registraron bajas militares en los últimos cinco meses.

Tienen una inflación del 301%. Su economía ha desaparecido. No pagan a sus soldados. Su Ejército ha sido aniquilado. Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Su defensa antiaérea ha desaparecido y han perdido el estrecho de Ormuz”, mencionó Trump al describir el estado de las capacidades militares y económicas iraníes.

Por su parte, el régimen acusó el sábado a Washington de amenazar con “matar de hambre” a su población mediante el bloqueo económico contra el país, luego de las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre el impacto de las sanciones.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Bagaei, cuestionó en la red social X los dichos de Rubio, quien sostuvo que las medidas restrictivas contra Teherán surten efecto y advirtió que los iraníes “al final tienen que comer”. “El secretario de Estado de EE.UU. ha amenazado abierta y descaradamente con matar de hambre a los iraníes mediante un bloqueo. Esta es una nueva admisión de que Washington está cometiendo crímenes de guerra”, escribió Bagaei.

(Con información de Europa Press)

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