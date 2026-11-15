Colombia

Explosión en peaje de Neiva obligó a cerrar la vía hacia Bogotá: reportaron otro vehículo sospechoso en el Huila

La detonación ocurrió durante la madrugada de este domingo y no dejó personas heridas. Las autoridades también ordenaron el cierre preventivo de otros tres peajes del departamento

Una motocicleta acondicionada con explosivos detonó hacia las 12:40 a. m. del 15 de noviembre en el kilómetro 2 de la vía hacia Bogotá. El hecho dejó daños materiales, pero no personas heridas. - crédito @willingtoncamxx/X
Una motocicleta acondicionada con explosivos detonó hacia las 12:40 a. m. del 15 de noviembre en el kilómetro 2 de la vía hacia Bogotá. El hecho dejó daños materiales, pero no personas heridas. - crédito @willingtoncamxx/X
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Una motocicleta acondicionada con explosivos detonó hacia las 12:40 a. m. de este domingo 15 de noviembre en el peaje de Neiva, ubicado en el kilómetro 2 de la vía que comunica a la capital del Huila con Bogotá. La explosión ocasionó daños materiales y llevó al cierre temporal de este corredor vial y de otros tres peajes del departamento por motivos de seguridad.

De acuerdo con la información preliminar conocida por La FM, dos sujetos llegaron hasta el peaje, abandonaron la motocicleta y huyeron del lugar antes de que se produjera la detonación. El estallido se escuchó en diferentes sectores de Neiva y generó alarma entre los trabajadores y las personas que se encontraban en la zona.

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Hasta el momento, no se reportan personas heridas ni víctimas fatales. Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias en las que fue instalado el artefacto explosivo e identificar a los responsables.

Cerraron la vía Neiva-Bogotá tras la explosión

Luego de la detonación, el Instituto de Transportes y Tránsito del Huila (ITTHUILA) anunció el cierre temporal de la vía Neiva-Bogotá, a la altura del peaje donde ocurrió el atentado.

A través de sus canales oficiales, la entidad informó que la restricción obedecía a motivos de seguridad e invitó a conductores, transportadores y demás usuarios a atender las indicaciones de las autoridades.

“El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila – ITTHUILA informa a la ciudadanía que, por motivos de seguridad, se presenta el cierre temporal de la vía Neiva–Bogotá, a la altura del peaje de Neiva”, señaló el organismo.

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La institución también publicó una infografía para advertir sobre la interrupción del tránsito y recomendó consultar sus canales oficiales para conocer las novedades sobre la movilidad y la eventual reapertura del corredor.

El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila anunció el cierre temporal de la vía Neiva-Bogotá tras la explosión registrada en el peaje de la capital huilense. - crédito ITTH / Facebook
El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila anunció el cierre temporal de la vía Neiva-Bogotá tras la explosión registrada en el peaje de la capital huilense. - crédito ITTH / Facebook

Por su parte, Caracol Radio reportó que unidades de la Policía Metropolitana de Neiva y organismos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y verificar las condiciones de seguridad.

Otros tres peajes del Huila fueron cerrados

La medida de seguridad también se extendió a otros puntos de la infraestructura vial del departamento. Según informó TSM Noticias, la concesionaria Ruta al Sur ordenó durante la madrugada el cierre de los peajes Los Cauchos, Laberinto y Altamira.

En el caso de Los Cauchos, se reportó la presencia de un vehículo abandonado en el carril 7, situación que motivó las medidas preventivas en ese punto.

Los otros peajes afectados fueron:

  • Los Cauchos: ubicado en la vía que comunica a Neiva con Campoalegre.
  • Laberinto: situado en jurisdicción de Gigante.
  • Altamira: localizado en el sur del departamento.

De esta manera, los cuatro peajes permanecieron bajo medidas de restricción tras la explosión registrada en la salida norte de Neiva.

Hasta el momento, la información suministrada no establece si el vehículo abandonado en Los Cauchos tenía explosivos o si guardaba alguna relación con la motocicleta que detonó en el peaje de Neiva.

Autoridades reportaron la presencia de un automotor en el carril 7 de este peaje, por lo que la concesionaria Ruta al Sur adoptó medidas preventivas y suspendió temporalmente su operación. - crédito cámaras de seguridad obtenías por TSM Noticias
Autoridades reportaron la presencia de un automotor en el carril 7 de este peaje, por lo que la concesionaria Ruta al Sur adoptó medidas preventivas y suspendió temporalmente su operación. - crédito cámaras de seguridad obtenías por TSM Noticias

Antecedentes de ataques con explosivos en el Huila

La explosión se registra después de varios episodios violentos reportados durante los últimos meses en el departamento. Entre ellos se encuentran ataques contra instalaciones policiales y unidades militares, así como la incineración de vehículos de transporte público y de carga.

El 7 de agosto, un artefacto explosivo fue lanzado contra las instalaciones de la Policía en Teruel, ubicadas en la Alcaldía municipal. La detonación dejó dos civiles heridos.

Posteriormente, el 26 de agosto y el 12 de septiembre, militares fueron blanco de ataques con explosivos lanzados desde drones en zona rural de La Plata. Sobre el segundo episodio, el Ejército aclaró que la caravana del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, había transitado por el lugar aproximadamente 15 minutos antes y no era el objetivo de la acción.

El 15 de septiembre también se registró una ofensiva contra tropas del Ejército en el corregimiento de Aipecito. Días después, el 2 de octubre, otro ataque con drones en ese sector dejó un soldado profesional muerto.

Soldado muerto en Huila
El Comando de la Novena Brigada del Ejército Nacional explicó lo que pasó con el soldado Samuel Pinzón Barliza Ipuana - crédito @Ejercito_Div5/X

A estos hechos se sumó la incineración de dos buses de la empresa Coomotor. El primero fue atacado el 29 de septiembre en la vía entre La Plata y La Argentina, mientras que el segundo fue quemado el 11 de octubre en el sector de Los Tronquitos. En ambos casos, los pasajeros fueron obligados a descender antes de que los vehículos fueran incendiados.

Durante octubre también se reportaron ataques con explosivos lanzados desde drones contra las estaciones de Policía de Aipe, Palermo y Teruel. El ocurrido en Palermo dejó dos uniformados heridos. Además, el 14 de octubre, un camión que transportaba bebidas fue interceptado e incinerado en la vereda Vilaco, en Campoalegre.

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