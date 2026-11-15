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Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este domingo 15 de noviembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

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Últimas actualizaciones

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06:01 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Sala de control con un gran muro de pantallas que exhiben mapas sísmicos y gráficos de ondas telúricas. Varios operadores están sentados frente a sus monitores de computadora.
Especialistas trabajan en un centro de monitoreo sísmico, donde grandes pantallas exhiben mapas con epicentros y gráficos de ondas sísmicas en México y a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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