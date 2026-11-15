Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de noviembre de 2026

El Servicio Sismológico Nacional ( SSN ) mantiene este domingo 15 de noviembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Últimas noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 15 de noviembre: expansión del Frente frío 6 causará lluvias y descenso de temperatura Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Clima CDMX hoy domingo 15 de noviembre: prevén hasta 25 grados y descartan lluvias Durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 14 de noviembre El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: todos los números ganadores del Gana Gato de este 14 de noviembre Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana