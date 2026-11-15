Migrantes en la frontera México-EEUU: Corte Suprema revisará restricciones al asilo impuestas por Trump

El máximo tribunal del país, con mayoría conservadora, revisará las restricciones migratorias más amplias del segundo mandato de Trump; su resolución, prevista para finales de junio, definirá el alcance real del derecho a solicitar protección. (AP foto/ Patrick Semansky)

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La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este viernes revisar la legalidad de las restricciones al asilo impuestas por el presidente Donald Trump en la frontera con México. La decisión pone en manos del máximo tribunal una de las políticas migratorias más duras de su segundo mandato, cuyos efectos se sienten del lado mexicano.

La administración sostiene que la medida ayudó a reducir los cruces fronterizos. Un tribunal inferior determinó, en cambio, que el mandatario excedió sus poderes al negar a los migrantes la oportunidad de pedir protección.

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Según Reuters, los magistrados examinarán la apelación del gobierno contra ese fallo. Se espera que escuchen los argumentos en los próximos meses y que emitan su resolución a finales de junio.

¿Qué establece la política de Trump?

La decisión judicial definirá si quienes llegan por cruces irregulares o puertos oficiales pueden solicitar refugio, una determinación que incide en el tránsito de personas por el país y la región. EFE/EMILY CURIEL

Trump anunció las restricciones apenas unas horas después de asumir su segundo mandato, el 20 de enero de 2025. Su proclamación sostiene que la medida seguirá vigente hasta que él determine que la “invasión en la frontera sur” terminó.

Las reglas principales son:

Los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur no pueden solicitar asilo .

La prohibición también alcanza a quienes llegan a cruces fronterizos oficiales y carecen de cierta información médica o antecedentes penales .

Los defensores de migrantes afirman que ese requisito suele ser imposible de cumplir para quienes huyen de la violencia.

La política habilita procedimientos de deportación acelerada.

Es una medida más amplia que la de su antecesor demócrata, Joe Biden, quien también limitó la elegibilidad para el asilo en la frontera sur para frenar los cruces irregulares.

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El origen del caso: las entrevistas de “miedo creíble”

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda colectiva en nombre de solicitantes de asilo. Aseguran que las autoridades les negaron una entrevista de “miedo fundado” antes de deportarlos.

Esa entrevista busca determinar si la persona sufriría persecución en su país de origen por:

raza,

religión,

nacionalidad,

pertenencia a un grupo social, u

opinión política.

En julio de 2025, un juez federal de Washington, D.C., dio la razón a los demandantes. En abril, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó ese fallo. Sin embargo, aceptó frenar su entrada en vigor para que el gobierno pudiera apelar ante la Corte Suprema.

Un tribunal que ha favorecido a Trump en materia migratoria

Migrantes de diversas nacionalidades, incluidas familias con niños, se preparan para continuar su viaje en una caravana conocida como «Dios con Nosotros» rumbo al norte de México, mientras buscan llegar a Estados Unidos, en Huixtla, Chiapas, México, el 13 de noviembre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez

La Corte Suprema tiene una mayoría conservadora de 6 a 3 y, según Reuters, se ha mostrado en gran medida complaciente con Trump en las impugnaciones a sus políticas migratorias durante este mandato.

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Dos decisiones recientes lo ilustran:

Junio: el tribunal respaldó la autoridad del gobierno federal para rechazar a solicitantes de asilo cuando los funcionarios consideran que los cruces entre ambos países están demasiado sobrecargados para atender más solicitudes.

Septiembre: autorizó reanudar las deportaciones a países distintos al de origen sin dar a los migrantes la oportunidad de demostrar los perjuicios que podrían sufrir. Los magistrados escucharán los argumentos sobre la legalidad de esa política el 9 de diciembre.

¿Por qué importa para México?

El mandatario estadounidense exigió frenar los grupos que avanzan por territorio nacional y advirtió en Truth Social que la medida entraría en vigor de inmediato, sin establecer un plazo concreto

La política se aplica en la frontera sur de Estados Unidos, es decir, en el límite con México. Por eso cualquier cambio en las reglas del asilo repercute en las ciudades fronterizas mexicanas y en el flujo de personas que transitan por el país.

Algunos puntos de contexto para el lector mexicano:

Frontera compartida: las restricciones definen quién puede o no pedir protección al llegar a la línea con México, tanto por cruces irregulares como por puertos de entrada oficiales.

Deportaciones a terceros países: el caso se suma a otra disputa judicial, la de las expulsiones a naciones distintas a la de origen, pendiente de audiencia el 9 de diciembre.

Presión migratoria y arancelaria: el mismo día en que la Corte Suprema aceptó el caso, Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si no frena a una caravana migrante que avanza por territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió en su conferencia matutina que ninguna caravana ha llegado a la frontera norte desde que Trump volvió al poder. Reuters no recoge una postura de México sobre el caso en la Corte.

El fallo, previsto para el cierre de junio, podría confirmar, limitar o revertir una de las estrategias centrales de la política migratoria de Trump. Hasta entonces, el caso mantiene en vilo a quienes buscan refugio y a las autoridades de ambos lados de la frontera.

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Lo que sigue

Los siguientes pasos del calendario son:

9 de diciembre: audiencia sobre las deportaciones a terceros países. Próximos meses: argumentos orales sobre las restricciones de asilo. Finales de junio: resolución de la Corte Suprema.