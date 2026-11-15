Las alianzas que logró establecer alias Primo Gay antes de ser capturado: su estructura pretendía sumarse al Clan del Golfo

El cabecilla planeaba trasladarse a Campamento y Angostura para disputar el control de Anorí en alianza con el Clan del Golfo. (Archivo Colprensa/Ejército Nacional de Colombia)

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Un día después de que Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, fuera capturado en la vereda Santa Ana, zona rural del municipio de Briceño, se conocen nuevos detalles del actuar criminal del responsable de asesinatos de uniformados y del periodista Mateo Pérez.

El cabecilla, de 24 años, buscaba llegar a un corredor donde las condiciones geográficas y la presencia de grupos armados habrían dificultado una nueva operación en su contra, según investigadores consultados por El Tiempo. En su plan estaba previsto que llevara a un campamento del Clan del Golfo, con quienes habría establecido una alianza previa a su captura.

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Las autoridades realizaron más de 15 operaciones antes de ubicarlo. Durante meses, el jefe armado se movió por caminos rurales del norte de Antioquia sin pasar más de una noche en el mismo sitio, apagaba el celular antes de dormir y evitaba viajar con grupos numerosos para reducir las posibilidades de ser detectado.

La captura fue el resultado de una estrategia que dejó de concentrarse únicamente en los lugares donde había sido visto. Los equipos de inteligencia comenzaron a identificar los corredores de movilidad y los puntos donde podían interceptarlo antes de que se trasladara a otra región.

El plan para avanzar hacia Anorí con el Clan del Golfo

Uñates López evitaba pasar dos noches en el mismo sitio y apagaba su teléfono celular para eludir el rastreo en el norte de Antioquia. (Colprensa/Captura de Pantalla Ejército Nacional)

Según información conocida por El Tiempo, los organismos de inteligencia detectaron indicios de que Uñates López sería trasladado a Campamento y Angostura. Desde esos municipios buscaría avanzar hacia Anorí con hombres del Clan del Golfo, en un intento por disputar una zona considerada uno de los principales centros de operación de las disidencias del Frente 36.

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El cabecilla también habría viajado para reunirse con alias Richard, identificado por las autoridades como integrante del Estado Mayor del Clan del Golfo. Los investigadores consideran que ese encuentro estuvo relacionado con la consolidación de la alianza, después de su ruptura con las disidencias de las Farc.

Su experiencia en grupos armados comenzó cuando era menor de edad, periodo en el que, de acuerdo con la Policía, pasó por el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Más tarde ingresó a las disidencias del Frente 36, en el que recibió formación en operaciones de guerrilla y adquirió conocimientos sobre explosivos y drones.

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También habría participado en una capacitación en Venezuela junto a otros integrantes de esa estructura. Con el tiempo ascendió hasta convertirse en el quinto cabecilla del frente 36, antes de separarse de esa organización y establecer vínculos con el grupo criminal con el que buscaba expandirse en el norte de Antioquia.

Su método de movilidad dificultaba los seguimientos. “Todos los días se movía. Hoy amanecía en una vereda, mañana en otra. Incluso los hombres no sabían dónde era el próximo movimiento”, señaló uno de los investigadores del caso a El Tiempo.

Los desplazamientos se concentraban en áreas rurales de Briceño, los límites con Yarumal y corredores cercanos a San Andrés de Cuerquia e Ituango. Alternaba viviendas campesinas, lugares de alojamiento y vías veredales por donde era difícil el ingreso de vehículos de la fuerza pública.

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El jefe armado inició su actividad en el ELN y recibió formación en manejo de explosivos y drones con las disidencias de las Farc. (Ejército Nacional de Colombia)

Las motocicletas eran uno de sus principales medios de transporte, aunque ocasionalmente usaba automóviles. Al apagar el teléfono durante la noche, podía permanecer fuera del alcance de los investigadores durante horas e incluso hasta dos días.

Los equipos de combate tardaban entre tres y cuatro días en llegar a los sitios identificados durante los seguimientos. Cuando los uniformados alcanzaban esos lugares, el jefe armado ya se había trasladado a otra vereda.

Su esquema de seguridad también buscaba pasar inadvertido. Mientras otros cabecillas se movilizan con grupos amplios de hombres armados, él mantenía una protección cercana integrada generalmente por tres o cuatro personas.

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Aunque ya estaba relacionado con el Clan del Golfo, conservó a antiguos miembros del Frente 36 en su círculo personal. Las autoridades atribuyeron esa decisión a la confianza que mantenía con hombres que habían pertenecido a su anterior estructura, mientras otros integrantes se distribuían en puntos estratégicos de las rutas y los lugares de alojamiento.

Al momento de la intervención, algunos de sus hombres de seguridad reaccionaron ante la presencia de los uniformados y hubo un intercambio de disparos. Un vehículo resultó impactado durante una operación que se resolvió en minutos, luego de que los investigadores identificaran uno de sus movimientos en Santa Ana.

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La ruptura con el Frente 36 y la formación del Frente 5º

Las pesquisas contra integrantes del frente 36 comenzaron en 2017, pero el nombre de alias Primo Gay apareció en los registros de la Policía en enero de 2023, después de un homicidio múltiple en la zona entre Angostura y Campamento.

El nombre de alias Primo Gay ingresó a los registros judiciales tras el asesinato de cuatro jóvenes entre Angostura y Campamento en 2023. (Ejército Nacional - archivo Colprensa | Policía Nacional de Colombia)

Cuatro jóvenes que aparecían en una fotografía junto a integrantes de las disidencias fueron asesinados en distintos momentos. Sus cuerpos fueron abandonados en diferentes veredas, y esa imagen permitió iniciar la identificación de varios presuntos responsables.

La identidad de Uñates López fue establecida después mediante fuentes humanas y actuaciones de Policía Judicial. Los seguimientos posteriores reconstruyeron su ascenso dentro del Frente 36: primero comandó comisiones armadas de entre 8 y 10 hombres en Campamento y Yarumal, y luego fue trasladado a otros sectores hasta alcanzar una posición de mando.

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A finales de 2024 llegó a Briceño, donde las disidencias intentaban recuperar territorios disputados con el Clan del Golfo, especialmente en corredores vinculados con Ituango. Allí habría dirigido estructuras involucradas en combates y hechos de violencia que provocaron desplazamientos de comunidades.

Las diferencias con otros mandos deterioraron su posición dentro de las disidencias. Los investigadores señalaron desacuerdos con alias Chejo, uno de los principales cabecillas del Frente 36 y, posteriormente, con alias Calarcá.

La ruptura se profundizó tras el homicidio del periodista Mateo Pérez, ocurrido en mayo pasado. Fuentes humanas citadas por la Policía indicaron que la orden de asesinarlo provocó divisiones internas en la organización.

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El cabecilla perdió entonces respaldo en hombres, armamento y recursos económicos. Decidió apartarse de las disidencias y formó una facción llamada Frente Quinto, aunque la separación no detuvo los enfrentamientos en el norte de Antioquia.

La nueva estructura comenzó a ceder terreno frente al Clan del Golfo, mientras antiguos miembros de las disidencias se alejaban de su mando. Uno de esos grupos, conocido como ‘los Cabullos’, se acercó a esa organización y participó en confrontaciones contra los hombres que permanecían bajo sus órdenes.

Los investigadores sostuvieron que el conocimiento territorial de esos antiguos guerrilleros debilitó al grupo de alias Primo Gay. La situación cambió entre mayo y junio de 2026, cuando comenzaron los contactos para establecer una alianza con el Clan del Golfo por medio de exintegrantes de las disidencias que ya tenían vínculos con esa estructura.

Durante una reunión posterior con los hombres que seguían bajo su mando, se les informó que pasarían a las filas del Clan del Golfo. Los testimonios recogidos por la Policía indicaron que podían permanecer en la organización o abandonar el grupo.

La división también redujo la capacidad operativa del Frente 36 en Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquia. Parte de sus integrantes se replegó hacia Campamento y Angostura.