La Unión Europea descartó un negociador único y designó un equipo para los contactos sobre Ucrania

El presidente del Consejo Europeo António Costa justificó la delegación múltiple porque Estados Unidos y Ucrania tampoco acuden con un solo representante (REUTERS/Natalia Campos)

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La Unión Europea descartó un negociador único para Ucrania pese a la presión para hablar con una sola voz y acordó una representación conjunta de las instituciones comunitarias y del E5, formado por Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, para los próximos contactos de paz con participación directa europea.

Los jefes de Estado y de Gobierno tomaron la decisión este viernes en Dublín, al cierre de una cumbre informal. El debate sobre quién debía representar al bloque en las conversaciones se sumó a una agenda que inicialmente se centraba en la inteligencia artificial, después de los pedidos de Estados Unidos, Rusia y Ucrania para que Europa definiera una interlocución clara.

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El presidente del Consejo Europeo, António Costa, explicó que los líderes optaron por un equipo en lugar de nombrar a una persona. “Los líderes acordaron que nuestro equipo europeo para las negociaciones sobre la paz en Ucrania son las instituciones de la Unión Europea y el E5, de la Coalición de Voluntarios”, afirmó tras la reunión.

Costa precisó que esa representación mantendrá una línea común durante las negociaciones. “Nuestro equipo europeo seguirá actuando en estrecha coordinación y en plena unidad. Europa debe hablar con una voz clara y unida”, agregó.

La decisión puso fin a la discusión abierta durante los últimos días sobre la posibilidad de concentrar la representación europea en un solo negociador. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defendió esa alternativa y envió una carta a Costa en la que cuestionó los distintos formatos con los que los gobiernos europeos intervinieron en el proceso diplomático.

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Giorgia Meloni en una conferencia de prensa en la cumbre en Dublin (Reuters)

El presidente del Consejo Europeo aceptó incorporar el asunto a la cumbre tras compartir la necesidad de una posición europea cohesionada. Sin embargo, los Veintisiete resolvieron que esa unidad se expresaría mediante una delegación coordinada, con participación de las instituciones del bloque y de los cinco países incluidos en el E5.

Costa sostuvo que las demás partes tampoco acudieron a las gestiones con un único representante. “En el caso de Estados Unidos no hay uno solo, sino dos” enviados especiales del presidente Donald Trump, dijo. Sobre la delegación ucraniana, agregó que la integraban “tres o cuatro personas”.

El dirigente portugués señaló que la estructura institucional europea justificó una fórmula compartida. “Es normal, y lo es especialmente cuando se trata de Europa, porque tenemos a la Unión Europea con sus propias competencias”, indicó. También remarcó que la decisión sobre sus representantes corresponde al propio bloque.

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El debate cobró fuerza después de la ronda de contactos entre Ucrania y Rusia celebrada en Abu Dabi. Los negociadores estadounidenses anunciaron el jueves que Moscú aceptó que Europa se sentara en la mesa de negociación. Hasta entonces, los representantes europeos participaron en los márgenes de los encuentros.

En Dublín, los líderes también discutieron el próximo paquete de financiación para Kiev. El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió un acuerdo entre los Veintisiete para asegurar nuevos recursos a Ucrania y advirtió que no respaldaría el futuro presupuesto comunitario sin ese compromiso.

Austria, Suecia y los países bálticos apoyaron la posición alemana, mientras que Eslovaquia y República Checa expresaron reservas. La Comisión Europea prepara una propuesta para que el bloque cubra la mayor parte de los 70.000 millones de euros que Kiev necesitará en 2027, con una aportación cercana a 45.000 millones de euros.

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Durante la reunión, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, defendió la respuesta europea ante la invasión rusa. Sus declaraciones respondieron al reclamo del primer ministro letón, Andris Kulbergs, quien pidió una actitud más contundente frente al presidente ruso, Vladímir Putin.

El primer ministro irlandés Micheál Martin defendió la firmeza del bloque frente a Moscú tras recordar los 21 paquetes de sanciones aprobados (REUTERS/Natalia Campos)

“Creo que la Unión Europea ha sido muy firme en su respuesta a la invasión rusa de Ucrania”, sostuvo Martin. El jefe del Gobierno irlandés mencionó los 21 paquetes de sanciones aprobados contra Rusia, la reciente incorporación de 1.600 personas y entidades a las listas de penalizados y el paquete financiero de 90.000 millones de euros pactado el año anterior.

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Martin afirmó que no vio señales de una disposición real de Moscú para alcanzar la paz. “Europa ha sido muy firme y seguirá siéndolo. Creo que, en ocasiones, Europa es demasiado autocrítica”, manifestó.

El dirigente irlandés recordó que la guerra se prolonga hace cinco años, pese a las previsiones iniciales que calculaban una duración de apenas tres. También aludió a las víctimas, al sufrimiento de la población ucraniana y de familias rusas afectadas por el conflicto, y aseguró que los Estados miembros no muestran “discrepancias fundamentales” sobre la respuesta europea pese a las presiones y dificultades de los últimos años.

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(Con información de EFE)