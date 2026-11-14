Donovan Carrillo sorprende en Skate America: queda tercero y buscará una medalla este sábado

Donovan Carrillo culminó 3º en el programa corto del Grand Prix de los Estados Unidos con 86.49 puntos (especial)

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El patinador mexicano Donovan Carrillo tuvo una destacada presentación en el Grand Prix Skate America, luego de ubicarse en el tercer lugar del programa corto con una puntuación de 86.49 unidades, resultado que lo mantiene en la disputa por una medalla en la competencia que se desarrolla en Everett, Washington, Estados Unidos.

El deportista jalisciense consiguió colocarse entre los tres mejores de la primera jornada, por detrás del estadounidense Ilia Malinin y del japonés Sota Yamamoto, quienes terminaron en el primero y segundo puestos, respectivamente. La definición de las medallas se realizará este sábado, cuando los participantes regresen a la pista para presentar sus rutinas del programa libre.

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Con este resultado, Carrillo llegará a la última prueba con posibilidades de subir al podio, aunque deberá mantener su nivel de ejecución y buscar una presentación sin errores para mejorar su puntuación general.

Donovan Carrillo destaca con su rutina al ritmo de Stromae

Donovan Carrillo tercer lugar programa corto Grand Prix EU patinaje artístico

El mexicano fue el segundo patinador en salir a la pista durante el programa corto y presentó una rutina acompañada por música del cantante belga Stromae, con la que buscó mostrar la combinación de dificultad técnica, coordinación y expresión artística que caracteriza su estilo.

Desde el inicio, Carrillo apostó por elementos de alta complejidad. Su presentación comenzó con una combinación de cuádruple salchow y triple toe loop, una secuencia que le permitió sumar puntos importantes en su evaluación técnica.

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Sin embargo, no todo salió conforme a lo planeado. Durante el desarrollo de su rutina, el patinador mexicano tuvo un error en la ejecución de un cuádruple toe loop, elemento que representó uno de los momentos complicados de su presentación y que pudo influir en la calificación final.

Pese a ese contratiempo, el representante mexicano logró recuperar el ritmo y cerró su participación con mayor precisión. Uno de los momentos destacados fue la ejecución de un triple axel, salto que realizó de manera limpia y que contribuyó a consolidar su puntuación.

También completó una serie de pasos con precisión, con lo que concluyó su presentación ante los jueces y aseguró una calificación de 86.49 puntos, suficiente para colocarse provisionalmente en la tercera posición.

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Ilia Malinin encabeza la clasificación de Skate America

Resultados del Grand Prix Skate America donde participa el mexicano Donovan Carrillo (Europe On Ice/FB)

En la parte alta de la clasificación apareció el estadounidense Ilia Malinin, considerado una de las principales figuras internacionales del patinaje artístico, quien obtuvo 96.74 puntos para quedarse con el primer lugar del programa corto.

El japonés Sota Yamamoto ocupó la segunda posición con 91.29 unidades, mientras que Donovan Carrillo completó los primeros tres puestos con sus 86.49 puntos.

La diferencia entre los tres competidores mantiene abierta la lucha por los lugares del podio, especialmente porque todavía falta la presentación del programa libre, en el que los patinadores tendrán una nueva oportunidad de sumar unidades y modificar el orden de la clasificación.

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Para Carrillo, la tercera posición representa un resultado importante dentro de esta etapa del Grand Prix, pues le permite mantenerse entre los protagonistas de la competencia y llegar a la jornada definitiva con opciones de conseguir una medalla.

¿Cuándo vuelve a competir Donovan Carrillo?

Donovan Carrillo regresará a la pista este sábado para participar en el programa libre del Grand Prix Skate America, donde buscará conservar o mejorar su posición en la clasificación general.

A diferencia del programa corto, esta segunda presentación permite a los competidores desarrollar una rutina de mayor duración, en la que la dificultad de los elementos técnicos, la calidad de ejecución y los componentes artísticos tienen un papel determinante en la evaluación.

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El programa libre será mañana 14 de noviembre a las 20:25 (CDMX) y se podrá ver en Sky Sports.

El mexicano tendrá el desafío de corregir los errores registrados en su primera intervención y aprovechar los elementos que ejecutó correctamente, como el cuádruple salchow combinado con triple toe loop y el triple axel.

La expectativa estará puesta en su desempeño frente a rivales de alto nivel como Malinin y Yamamoto, quienes también buscarán mantener sus posiciones y cerrar la competencia con una actuación que les permita asegurar un lugar en el podio.

Por ahora, Donovan Carrillo se encuentra entre los tres mejores del programa corto y mantiene vigente la posibilidad de conseguir una medalla en Skate America. La clasificación definitiva dependerá de las puntuaciones que obtengan los patinadores durante la jornada del sábado.

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