Anabel Hernández pide investigación del financiamiento de campaña de AMLO en 2006 y que declare ‘El Grande’

Anabel Hernández pide que tambien se investigue el financiamiento de AMLO en 2006 (Foto: Reuters/Jenifer Nava/Infobae México)

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La periodista Anabel Hernández respaldó la propuesta de crear una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar las presuntas irregularidades y el fraude electoral de 2006, pero advirtió que las indagatorias podrían abrir un nuevo frente político para Morena si también se revisa el financiamiento de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en el programa Aristegui en Vivo, conducido por Carmen Aristegui, Hernández consideró que la iniciativa impulsada por Ariadna Montiel, quien solicitó a la Cámara de Diputados, encabezada por Ricardo Monreal, la creación de este grupo de trabajo, podría tener consecuencias distintas a las que sus promotores esperan.

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La periodista sostuvo que está de acuerdo con que se investigue lo ocurrido durante el proceso electoral de 2006, en el que López Obrador contendió por la Presidencia de México frente al panista Felipe Calderón Hinojosa, cuya victoria fue cuestionada por el entonces candidato de la coalición Por el Bien de Todos.

Sin embargo, Hernández planteó que una investigación de esa naturaleza no debería limitarse a revisar las presuntas irregularidades electorales, sino que tendría que extenderse al origen y destino de los recursos utilizados durante la campaña presidencial del fundador de Morena.

“Yo soy una de las que votaría por eso. Sí, que indague. Y que indaguen las finanzas de la campaña presidencial de López Obrador”, expresó durante la conversación con Aristegui.

Anabel Hernández pide llamar a declarar a ‘El Grande’

El exlugarteniente de los Beltrán Leyva y testigo clave en el juicio contra Genaro García Luna afirma en Narcocracia, el nuevo libro de Anabel Hernández, que se reunió directamente con López Obrador en 2006 (CUARTOSCURO)

Uno de los señalamientos más delicados que hizo la periodista fue su propuesta de convocar a Sergio Villarreal Barragán, conocido como ‘El Grande’, para que comparezca ante la eventual comisión legislativa.

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Hernández aseguró que el exintegrante del crimen organizado habría entregado recursos del Cártel de Sinaloa a Andrés Manuel López Obrador. Por ello, consideró que su eventual testimonio tendría que formar parte de las líneas de investigación sobre el financiamiento de la campaña presidencial de 2006.

La periodista sostuvo que, si se pretende esclarecer el origen de los recursos utilizados durante aquella contienda, también deberían revisarse los posibles vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.

Su planteamiento coloca sobre la mesa una investigación que, además de revisar las denuncias históricas de irregularidades electorales, podría abrir interrogantes sobre el financiamiento de las campañas y las personas que participaron en ellas.

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Advierte que la comisión podría convertirse en un problema para Morena

Durante su intervención, Anabel Hernández también cuestionó el momento político en el que se plantea la creación de una comisión para investigar las elecciones de 2006.

A su consideración, impulsar esta iniciativa podría representar un intento de desplazar la atención pública de otros asuntos que involucran a las autoridades electorales y de generar nuevos temas de discusión política.

Sin embargo, advirtió que abrir una investigación sobre el proceso electoral de hace dos décadas podría tener consecuencias contraproducentes si los legisladores deciden revisar todos los aspectos relacionados con aquella campaña presidencial.

La periodista utilizó una metáfora para describir el riesgo político que, desde su perspectiva, enfrentaría Morena si la comisión amplía sus indagatorias al financiamiento de López Obrador.

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“Si todo eso sale a flote, en la comisión que piensa indagar la Cámara de Diputados, toda esta maniobra para tratar de sacudirse el escándalo del INE y crear distractores, será más que un balazo en el pie, un balazo en el pecho, Carmen”, afirmó.

Con esta declaración, Hernández planteó que una comisión creada para revisar el presunto fraude electoral de 2006 podría terminar examinando aspectos que también comprometan políticamente a quienes ahora promueven la investigación.

¿Qué investigaría la comisión sobre las elecciones de 2006?

El presidente reconoció que el fraude electoral del 2006 fue lo que más le dolió Crédito: Cuartoscuro

La propuesta de crear una comisión legislativa busca revisar uno de los procesos electorales más controvertidos de la historia reciente de México: la elección presidencial de 2006.

En aquella contienda, Felipe Calderón obtuvo la victoria oficial por una diferencia de 0.56 puntos porcentuales frente a López Obrador, quien denunció irregularidades y sostuvo que se había cometido un fraude electoral.

La disputa derivó en movilizaciones, protestas y un prolongado conflicto político que marcó la relación entre el entonces gobierno panista y la oposición encabezada por López Obrador.

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Para Anabel Hernández, la investigación tendría que ser amplia y considerar tanto las denuncias sobre las irregularidades electorales como las finanzas de las campañas presidenciales.

Así, la eventual comisión enfrentaría el reto de establecer qué aspectos pueden investigarse, qué testimonios podrían aportar información verificable y si existen elementos documentales para esclarecer las acusaciones planteadas.

La advertencia de la periodista es que una indagatoria que inicialmente buscaría revisar el proceso electoral de 2006 podría terminar abriendo cuestionamientos sobre el propio movimiento político que ahora impulsa su creación.