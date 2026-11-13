Jorge Domene se ofrece para presidir Tigres: Carlos Emilio González no ha sido cesado ( REUTERS/Cristian De Marchena)

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Jorge Domene levantó la mano para tomar el cargo de presidente deportivo de los Tigres de la UANL, este jueves 12 de noviembre aseguró ante la prensa que no ha recibido contacto de Cemex, pese a lo cual declaró su disposición para encabezar al club y, en sus palabras, rescatar la crisis que atraviesa la institución.

“No ha habido un contacto directo; sin embargo, sí me encantaría poder estar ahí. Yo sé que es una decisión de los directivos y dueños, y poder rescatar la crisis que hoy Tigres está viviendo”, afirmó el exdirectivo.

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Domene fue vicepresidente del club en 1996, cuando Tigres regresó a la Primera División tras descender a Primera A. Comparó esa etapa con el momento actual, aunque reconoció que la crisis de hace 30 años fue más profunda. “Yo digo que es un poco un déjà vu que me tocó vivir hace 30 años, donde el equipo descendió y ahí sí fue una crisis de crisis, con un desánimo total de la afición”.

Sobre aquella recuperación, recordó: “Me tocó la fortuna de poder participar en ese proyecto, en donde no había un plan B. A los jugadores, al cuerpo técnico, les decíamos: tenemos que regresar en un año, y lo logramos”.

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Domene cuestionó la falta de liderazgo en Tigres

La directiva de Tigres prevé la salida de Carlos Emilio González dentro de sus ajustes de oficina. (X/ @TigresOficial)

Para Domene, la salida de Ricardo Tuca Ferretti en 2021 marcó el inicio de una etapa sin conducción definida. Desde entonces, señaló, el club ha tenido siete entrenadores, una cifra que, a su juicio, refleja la ausencia de un proyecto claro.

“Tuvimos una década gloriosa de muchos triunfos que, por alguna causa, la directiva que llegó después de ese proceso le ha faltado saber retomar esos valores, retomar esas experiencias. Cuando tú no tienes una visión muy clara de cómo puedes llegar a mantener el éxito y la grandeza que ha tenido el club, se dan estas circunstancias”, sostuvo.

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El exvicepresidente también señaló un vacío en la conducción institucional a partir de episodios concretos. “Más allá de todas las situaciones que se han dado, por qué salió Siboldi, por qué se fue enojado tal jugador, por qué se fue Guido, ahí, con mucho respeto, veo una falta de un liderazgo importante que hay que retomar”.

Las críticas a las contrataciones recientes de Tigres

Carlos Emilio González trajo a Vucetich a Tigres (YouTube/ Tigres Oficial)

Domene cuestionó el abandono de una práctica que, según recordó, distinguió al club: la búsqueda directa de talento en Sudamérica. Citó el caso de Julián Quiñones como ejemplo de una política que permitía incorporar jugadores de alto valor a un costo mínimo.

“Con Miguel y con el Ingeniero Rodríguez hay que acordarnos que se hizo una labor que se ha perdido mucho, que era ir a observar y captar jugadores a Ecuador, a Colombia, y se traían jugadores, caso los Quiñones. ¿Cuánto le costó a Tigres Quiñones? Los dos, nada a como hoy vale, y se perdió esa esencia”.

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Frente a esa política, contrastó las incorporaciones recientes de Sebastián Córdova y Uriel Antuna, a quienes consideró inversiones fallidas. “Córdova no costó barato, ¿y dónde está? Antuna no costó barato y no sirvió; entonces, ese tipo de errores son, sin tener yo los datos precisos, inversiones que obviamente el dueño dice: ‘¿Cómo le hacemos?’”.

Por ahora, Tigres no ha anunciado oficialmente la salida de Carlos Emilio González: el club aguarda la indicación de Cemex para emitir el comunicado. Mientras esa definición permanece pendiente, Domene advirtió que el respaldo económico de la empresa no puede seguir absorbiendo decisiones deportivas equivocadas.

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¿Tigres despidió a Carlos Emilio González?

Carlos Emilio González habría dejado de ejercer la presidencia de Tigres este lunes 9 de noviembre, mientras enfrenta una investigación corporativa por señalamientos de presunto acoso laboral contra subalternos y el club atraviesa uno de sus peores torneos tras quedar fuera de la liguilla del Apertura 2026, según ESPN.

A falta de una jornada para concluir la fase regular, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León ocupa el lugar 15 de la tabla con 15 puntos. El mal resultado deportivo ocurre después de un semestre con cambios en el cuerpo técnico, críticas por las incorporaciones y la salida de André-Pierre Gignac.

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González asumió el cargo el 1 de junio de 2026, tras la salida de Mauricio Culebro, quien permaneció cinco años al frente de la institución. Si se confirma su desvinculación, su etapa en la directiva auriazul terminaría antes de cumplir seis meses.