Colombia

Atentado cerca de sede de Carabineros en Cali ocurrió al paso de patrulla del GOES

La explosión se registró entre Siloé y El Lido durante la noche del 12 de noviembre. De manera preliminar, las autoridades no reportaron policías ni civiles heridos

El ataque ocurrió al paso de una patrulla del GOES en el sur de Cali Hasta el momento no se reportan heridos. Las autoridades siguen verificando si hay víctimas por lo ocurrido en la noche de este 12 de noviembre.
El ataque ocurrió al paso de una patrulla del GOES en el sur de Cali Hasta el momento no se reportan heridos. Las autoridades siguen verificando si hay víctimas por lo ocurrido en la noche de este 12 de noviembre. (Vía X)
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La Fuerza Pública confirmó que la fuerte explosión registrada durante la noche del jueves 12 de noviembre en el sur de Cali correspondió a un atentado ocurrido en inmediaciones de la sede de Carabineros de la Policía Nacional. El ataque se produjo cuando una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) transitaba por el sector ubicado entre Siloé y el barrio El Lido, sin que de manera preliminar se reportaran policías o civiles heridos.

Según información publicada por El Tiempo, la detonación generó alarma entre los habitantes de la ladera caleña y provocó una columna de humo blanco que quedó registrada en videos difundidos por ciudadanos a través de redes sociales.

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Las autoridades desplegaron unidades de emergencia y expertos antiexplosivos para acordonar el área, verificar posibles víctimas y recolectar material probatorio que permita determinar cómo fue ejecutado el ataque y quiénes serían sus responsables.

La Fuerza Pública informó que una de las principales hipótesis apunta a que desconocidos habrían lanzado un artefacto explosivo justo cuando la patrulla del GOES pasaba por el lugar.

Autoridades policiales acordonan una calle durante la noche tras reportes de una explosión en una zona urbana. En el lugar se observa una motocicleta oficial, una patrulla con luces de emergencia encendidas y una cinta de seguridad que restringe el paso peatonal y vehicular mientras transeúntes observan lo ocurrido.

Autoridades investigan qué tipo de explosivo fue utilizado

Los organismos de seguridad mantienen abiertas varias posibilidades sobre la modalidad empleada. Una de ellas es que los responsables hayan lanzado o abandonado un artefacto explosivo en la vía antes del paso de la patrulla.

Otra hipótesis que está siendo analizada es la utilización de una motocicleta cargada con explosivos y activada en el punto del atentado. Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido establecida de manera definitiva.

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Especialistas antiexplosivos permanecieron en la zona realizando inspecciones para identificar restos del dispositivo utilizado y establecer su composición, mecanismo de activación y ubicación exacta.

La información preliminar señala que el estallido ocurrió en el momento en que el vehículo del Grupo de Operaciones Especiales transitaba por el sector. Esa coincidencia llevó a las autoridades a considerar que la patrulla habría sido el objetivo del ataque.

Pese a la magnitud de la detonación y a la alarma generada entre los residentes, los primeros reportes no registraron miembros de la Policía ni ciudadanos lesionados.

Varias ambulancias y organismos de emergencia se desplazaron hasta el lugar inmediatamente después de la explosión, mientras unidades policiales restringieron el acceso para facilitar las labores de verificación.

Grabación ciudadana registrada durante la noche tras un ataque con explosivos en el sector de Siloé, en Cali, en inmediaciones de una sede de Carabineros de la Policía Nacional. En el lugar se observa una patrulla policial detenida y uniformados inspeccionando la zona de los hechos, junto a una motocicleta a un costado de la vía pública.

Zona permanece acordonada mientras buscan a los responsables

El atentado ocurrió en una zona ubicada entre Siloé, en la ladera de Cali, y el barrio El Lido, en el sur de la ciudad. La sede de Carabineros de la Policía Nacional se encuentra en las inmediaciones del punto donde se produjo la explosión.

La zona quedó bajo estricto acordonamiento mientras avanzan las labores de investigación y la recolección de elementos que puedan ayudar a identificar a quienes participaron en el ataque.

Las autoridades también verifican cámaras, registros y demás información disponible para reconstruir los movimientos previos y posteriores a la detonación.

Hasta el momento no se ha informado sobre capturas ni sobre la identificación de los autores materiales o intelectuales. Tampoco se ha establecido públicamente qué estructura estaría detrás del atentado.

La principal línea de investigación se concentra en determinar si el explosivo fue lanzado contra la patrulla del GOES o si había sido instalado previamente para activarse durante su paso.

La explosión ocurrió durante la noche del 12 de noviembre y provocó una rápida movilización de policías, ambulancias y organismos de emergencia hacia el sector.

Los reportes iniciales señalaron que no había personas heridas, aunque las autoridades continuaron verificando el área para descartar víctimas y evaluar posibles daños materiales.

El trabajo de los investigadores se concentra ahora en establecer la modalidad exacta del atentado, identificar el tipo de artefacto utilizado y determinar quiénes participaron en su preparación y ejecución.

Mientras continúan las diligencias, el punto permanece bajo control de la Fuerza Pública. La Policía mantiene la investigación abierta y espera que el material recolectado en la escena permita avanzar en la identificación de los responsables del ataque ocurrido cerca de la sede de Carabineros en el sur de Cali.

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