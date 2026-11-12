Pete Hegseth condecoró al soldado que lo reprendió por las risas de su comitiva frente a la Tumba del Soldado Desconocido

Pete Hegseth condecora al soldado Thomas Iglesias

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, condecoró este jueves en el Pentágono al especialista del Ejército Thomas Iglesias, el centinela que el miércoles ordenó silencio a su comitiva frente a la Tumba del Soldado Desconocido, en el Cementerio Nacional de Arlington, tras la ceremonia oficial del Día de los Veteranos.

Hegseth recibió a miembros del Tercer Regimiento de Infantería, conocido como la Vieja Guardia, y prendió en el pecho de Iglesias la Medalla de Encomio del Servicio Conjunto. Un funcionario del Pentágono explicó que la distinción premia “el cumplimiento de sus funciones en la Tumba del Soldado Desconocido el 11 de noviembre de 2026”.

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El secretario publicó después en la red social X varias fotografías del acto, en una de las cuales le estrecha la mano al soldado, con este mensaje: “Amamos a los soldados. Amamos los estándares. Bien hecho, especialista. Sigan adelante, patriotas”.

El episodio quedó registrado en un video difundido por CNN. Hegseth había posado ante el monumento con su esposa, Jennifer; su jefe de gabinete, Ricky Buria; el subjefe de gabinete, Patrick Weaver, y la asesora principal Tami Radabaugh. Cuando el grupo se retiraba por la escalinata se oyeron risas. Iglesias detuvo su marcha, se giró hacia ellos y gritó: “Todos los visitantes mantendrán un ambiente de silencio y respeto en todo momento”. Las imágenes no permiten saber quién se rió ni si Hegseth habló.

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El Secretario de Defensa ESTADOUNIDENSE, Pete Hegseth, asiste a una ceremonia del día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, EEUU, el 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

El portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, respaldó al centinela ese mismo miércoles. “mientras conmemorábamos este día solemne, un soldado recordó a todos, de forma correcta y respetuosa, que debían mantener el decoro”, afirmó en un comunicado.

Para la guardia de la tumba, la advertencia forma parte de la rutina. El sargento Chadwick Winget, que sirvió en el regimiento, calculó en una entrevista con el Ejército en 2022 que los centinelas llaman la atención al público dos o tres veces al día. La Vieja Guardia custodia el monumento las 24h, con cualquier clima, desde 1948.

La tumba honra a militares estadounidenses de la Primera Guerra Mundial y de conflictos posteriores cuyos restos nunca fueron identificados. El primero de ellos fue enterrado allí el 11 de noviembre de 1921, y desde entonces el lugar ocupa el centro de las conmemoraciones del Día de los Veteranos. Este miércoles, Donald Trump y el vicepresidente, JD Vance, participaron en la ofrenda floral ante el monumento antes de hablar en el anfiteatro contiguo, donde el presidente saludó la presencia de Hegseth entre el público.

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El tipo de condecoración elegida tiene un detalle técnico. El manual de distinciones del Departamento de Defensa reserva la Medalla de Encomio del Servicio Conjunto a quienes se distinguen mientras están destinados en una actividad conjunta, que integra a varias ramas de las Fuerzas Armadas. La Vieja Guardia es un regimiento del Ejército. Según el mismo manual, la Medalla de Encomio del Ejército ocupa el escalón inmediatamente inferior.

El Secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, su esposa Jennifer Rauchet y el Presidente del Estado Mayor Conjunto, el General de la Fuerza Aérea de EEUU, Dan Caine, asisten a una ceremonia del día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, EE.UU., el 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

El gesto llega en una semana decisiva para Hegseth. El martes, la Cámara de Representantes votó 211 a 204 a favor de enviar a la Comisión Judicial los ocho artículos de juicio político presentados por el republicano Thomas Massie. El envío a comisión deja la iniciativa sin trámite hasta que expire el actual Congreso.

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Massie, que perdió las primarias de su partido frente a un candidato respaldado por Trump, acusa al secretario de dirigir sin autorización del Congreso operaciones militares en Irán, iniciadas el 28 de febrero, y en Yemen, Venezuela y el Caribe. Fue el único republicano que votó con los demócratas. Once legisladores demócratas no se presentaron a la votación, y sus votos habrían bastado para forzar el debate en el pleno.

El líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, que apoya la destitución de Hegseth y aspira a presidir la Cámara en la próxima legislatura, dijo tras la votación que esto “es solo el comienzo”. El Congreso surgido de las elecciones legislativas del 3 de noviembre jurará el 3 de enero.

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Para acusar formalmente a un alto cargo basta la mayoría simple de la Cámara; la condena en el Senado, que implica la destitución, exige dos tercios de los votos. Las resoluciones caducan con cada legislatura, de modo que cualquier nuevo intento contra Hegseth deberá registrarse otra vez a partir del 3 de enero, cuando jure el nuevo Congreso.