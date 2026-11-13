CDMX se hunde hasta 40 centímetros al año: depende del Cutzamala para abastecerse de agua

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La Ciudad de México enfrenta una problemática hídrica que combina el hundimiento del suelo, la escasez de agua y la dependencia de fuentes externas para garantizar el suministro a sus habitantes.

Aunque se encuentra asentada sobre una antigua zona lacustre, la capital requiere trasladar millones de litros desde otras cuencas para cubrir parte de su demanda.

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Raúl Alberto Silva Aguilera, investigador del Departamento de Dinámica Terrestre Superficial del Instituto de Geología de la UNAM, advirtió que las estimaciones de subsidencia en el Centro Histórico alcanzan alrededor de 40 centímetros anuales durante las últimas dos décadas. A esto se suma que la compactación de las arcillas es prácticamente irreversible y que aproximadamente 70% del agua potable de la metrópoli se obtiene del acuífero.

Durante la conferencia “Más allá de flujos de agua: el Sistema Cutzamala y su complejidad en la gestión hídrica”, impartida en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), el especialista explicó cómo las transformaciones del territorio y la explotación de los recursos subterráneos modificaron el funcionamiento natural de la Cuenca de México.

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¿Por qué se hunde la Ciudad de México?

Silva Aguilera explicó que la Cuenca de México originalmente era un sistema endorreico, es decir, no tenía salidas superficiales de agua hacia otras regiones. Sus principales aportaciones provenían de aproximadamente 48 ríos que descendían hasta la parte más baja del territorio, donde se encontraba el Lago de Texcoco.

Sin embargo, el crecimiento de la mancha urbana modificó este equilibrio. Ante la disminución del agua disponible en los manantiales, comenzó una extracción intensiva del recurso subterráneo, lo que provocó alteraciones en el suelo y la compactación de las arcillas.

Asimismo, cambió el uso de suelo en las zonas de recarga. Estas modificaciones contribuyeron al hundimiento progresivo de la capital, conocido como subsidencia.

Una infografía de Infobae detalla las causas geológicas y la dependencia del Sistema Cutzamala asociadas a la subsidencia del suelo en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sistema Cutzamala: una cuarta parte del agua que consume la capital

Cuando las reservas subterráneas comenzaron a resultar insuficientes, se planteó recurrir a fuentes externas. Así surgió el Sistema Cutzamala, cuya construcción comenzó en 1976 y que está integrado por presas, estaciones de bombeo y plantas potabilizadoras.

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Actualmente, uno de cada cuatro litros que abastecen a la Ciudad de México procede de esta infraestructura, que transporta el líquido desde otras cuencas y debe elevarlo a más de mil metros de altura.

El investigador señaló la contradicción de una metrópoli construida sobre un antiguo lago que necesita importar agua y, al mismo tiempo, enviar sus aguas residuales hacia otra cuenca. Además, explicó que el suministro que llega a los hogares puede proceder del Cutzamala o de algún pozo, pero también está condicionado por tarifas, tandeos, pipas y restricciones.

La gestión del agua requiere coordinación entre autoridades y comunidades

El especialista destacó que el abastecimiento no puede entenderse únicamente como el movimiento del líquido, sino como una red de procesos en la que intervienen el clima, la atmósfera, las presas, los sistemas de bombeo, las cuencas de origen y el Valle de México.

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Por ello, consideró necesario establecer un modelo de gobernanza policéntrica que incluya a las cuencas proveedoras y permita coordinar acciones entre el Gobierno federal, las administraciones estatales y municipales, los operadores del servicio, las comunidades y la academia.