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Liga MX Femenil: fechas, horarios y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2026

Los encuentros decisivos del Apertura 2026 se disputarán el 14 y 15 de noviembre; conoce dónde seguir cada partido desde México

(X / Liga MX Femenil)
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La Liguilla del futbol mexicano femenil entra en una etapa decisiva. Después de los primeros 90 minutos de los Cuartos de Final, cuatro equipos consiguieron tomar ventaja en sus respectivas series, mientras que el resto tendrá que buscar una remontada o aprovechar su condición de local para mantenerse con vida en la pelea por el campeonato.

Los partidos de Vuelta se disputarán este sábado 14 y domingo 15 de noviembre, jornadas en las que quedarán definidos los cuatro clubes que avanzarán a las Semifinales del Apertura 2026. Tigres, Chivas, Rayadas y América llegan con distintos escenarios a sus compromisos, aunque ninguno tiene asegurado su boleto a la siguiente ronda.

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La actividad comenzará en Monterrey y Guadalajara, para después trasladarse a la capital de Nuevo León y al Estado de México. Los aficionados podrán seguir los encuentros mediante diferentes opciones de televisión y plataformas digitales.

<b>¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de Vuelta de la Liga MX Femenil?</b>

La primera jornada tendrá lugar el sábado 14 de noviembre, con dos enfrentamientos que definirán el futuro de Tigres y Chivas. Las Amazonas recibirán a Pumas en el Estadio Universitario, mientras que el Rebaño Sagrado buscará aprovechar su localía frente a Juárez en el Estadio Akron.

El domingo 15 se completará el calendario con los compromisos entre Rayadas y Pachuca, además del enfrentamiento entre Toluca y América. Este último encuentro se disputará en el Estadio Nemesio Diez, donde las Diablas tendrán la complicada misión de revertir el resultado de la Ida.

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Calendario de partidos, horarios y transmisiones:

Sábado 14 de noviembre

  • Tigres vs Pumas | 17:00 horas | Estadio Universitario | Tubi, FOX y FOX One.
  • Chivas vs Juárez | 21:06 horas | Estadio Akron | Amazon Prime, Tubi, FOX y FOX One.

Domingo 15 de noviembre

  • Rayadas vs Pachuca | 19:00 horas | Estadio BBVA | Canal 9 y YouTube de la Liga MX Femenil.
  • Toluca vs América | 21:10 horas | Estadio Nemesio Diez | Canal 9 y YouTube de la Liga MX Femenil.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

<b>Así llegan los equipos a los partidos de Vuelta</b>

Uno de los enfrentamientos que promete mayor intensidad es el de Tigres contra Pumas. En el primer capítulo de la eliminatoria, las universitarias de Nuevo León consiguieron una victoria por 3-2 durante su visita a la capital del país. Ahora tendrán la oportunidad de cerrar la serie frente a su afición, aunque las felinas de la UNAM buscarán sorprender y conseguir el resultado que les permita avanzar.

(X / Liga MX Femenil)
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Por su parte, Chivas y Juárez dejaron todo pendiente después de igualar 0-0 en el primer compromiso. Ninguno logró marcar diferencias en el marcador, por lo que el encuentro en el Estadio Akron será determinante. El conjunto rojiblanco tendrá la ventaja de jugar en casa, pero las Bravas todavía cuentan con posibilidades de conseguir la clasificación.

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En otra de las series, América consiguió una diferencia importante al derrotar 3-0 a Toluca. Las Águilas construyeron una ventaja de tres anotaciones que las coloca en una posición favorable para el segundo partido. Sin embargo, las Diablas intentarán aprovechar su estadio para protagonizar una remontada que cambie el rumbo de la eliminatoria.

(X / Liga MX Femenil)
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La serie entre Rayadas y Pachuca también llegará con una diferencia mínima. El equipo regiomontano obtuvo un triunfo por 1-0 en territorio hidalguense, resultado que le permite afrontar el compromiso de Vuelta con una ligera ventaja. Las Tuzas, en cambio, necesitan ganar para mantener sus aspiraciones de conquistar el Apertura 2026.

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<b>El reglamento también puede ser determinante</b>

Además del marcador acumulado, la posición que consiguieron los clubes durante la fase regular puede convertirse en un factor importante. El reglamento contempla que, en caso de empate global, la mejor ubicación en la clasificación de su respectivo grupo otorga una ventaja deportiva para definir quién avanza.

Por ello, aunque Tigres, Chivas, Rayadas y América tienen mejores condiciones después de los primeros encuentros, las cuatro eliminatorias permanecen abiertas. El fin de semana será decisivo para conocer a los semifinalistas del torneo femenil.

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