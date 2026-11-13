Ocho años después de dejar las aulas por las pistas, Pato O’Ward recibe su certificado de preparatoria

El integrante de la escudería Arrow McLaren ya cuenta con su certificación. (IG Pato O'Ward)

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El piloto mexicano Patricio “Pato” O’Ward sumó un logro muy especial a su trayectoria personal, esta vez lejos de los circuitos de alta velocidad y los podios internacionales. El corredor oriundo de Monterrey, Nuevo León, recibió oficialmente su certificado de preparatoria concluida durante una visita sorpresa organizada por las autoridades de su antigua institución educativa en San Antonio, Texas.

El acontecimiento ocurrió cuando el volante regiomontano regresó a las instalaciones del Texas Military Institute (TMI) Episcopal sin imaginar que saldría de ahí con el documento oficial que acredita el cierre de su etapa en el bachillerato.

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Lejos de tratarse de un trámite administrativo convencional, los directivos del plantel prepararon una ceremonia especial en la que le entregaron su diploma acompañado de la tradicional toga y birrete, vestimenta que O’Ward portó con evidente orgullo y una amplia sonrisa ante la comunidad estudiantil.

El piloto visitó su antigua escuela en donde fue condecorado. (IG Pato O'Ward)

Una pausa de ocho años impulsada por el sueño del automovilismo

Durante su encuentro con los alumnos y docentes, el propio piloto explicó el motivo por el cual su graduación oficial se concretó hasta ocho años después de la última vez que ocupó un pupitre como estudiante regular.

Según recordó, tuvo que tomar la difícil decisión de interrumpir sus estudios de nivel medio superior para dedicarse de tiempo completo a su desarrollo profesional en las pistas, en un momento en el que las exigencias del calendario competitivo en el extranjero hacían incompatible continuar con las clases presenciales.

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Al instante de anunciar su salida del colegio para perseguir su carrera en el deporte motor, a Patricio únicamente le restaban dos años para culminar su formación académica, pues cursaba el décimo grado. Sin embargo, el vínculo con su alma máter nunca se rompió y su trayectoria dentro del automovilismo internacional terminó por abrirle la puerta para saldar ese pendiente personal.

La clave para que las autoridades académicas validaran la conclusión de sus estudios radicó precisamente en el motivo de su visita. Debido a que O’Ward acudió al plantel para impartir una conferencia dirigida a los estudiantes —un requisito tradicionalmente reservado para los alumnos que están a punto de egresar—, el instituto determinó que con dicha participación cumplía cabalmente con la última exigencia formativa para hacerse acreedor a su certificado oficial de estudios.

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(Pato O’Ward)

Una charla motivacional en el Upper School Chapel

El emotivo regreso del piloto mexicano al Texas Military Institute se llevó a cabo en el marco de la celebración del Upper School Chapel, una ceremonia estudiantil de carácter religioso y formativo en la que habitualmente se comparten mensajes inspiradores y reflexiones de vida tanto por parte de pastores y figuras eclesiásticas como de jóvenes próximos a graduarse.

Contar como orador principal con un deportista profesional de élite —quien además de brillar constantemente en la IndyCar Series posee experiencia al volante de monoplazas de Fórmula 1 durante sesiones de Prácticas Libres— generó un entusiasmo inusitado entre los jóvenes desde el momento en que se anunció su presencia en el campus.

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Para los estudiantes de San Antonio, escuchar de primera mano los sacrificios, la disciplina y la perseverancia que llevaron a un exalumno de sus propias aulas a competir contra los mejores pilotos del mundo representó una experiencia inolvidable. Al mismo tiempo, para Pato O’Ward, la jornada significó cerrar un ciclo de vida con broche de oro, demostrando que, aunque la velocidad de las pistas lo obligó a pausar el salón de clases hace casi una década, nunca es tarde para alcanzar las metas pendientes fuera del asfalto.

El mexicano le dedicó unas palabras a los estudiantes del instituto. (Mark J. Rebilas-Imagn Images vía Reuters)

¿Qué sigue para Pato O’Ward?

Tras cerrar un capítulo personal pendiente con la obtención de su certificado de preparatoria en San Antonio, Texas, Patricio “Pato” O’Ward ya enfoca toda su atención en los exigentes retos deportivos que marcarán el cierre de 2026 y la temporada 2027. Consolidado como uno de los referentes absolutos del automovilismo latinoamericano y el rostro principal de la escudería Arrow McLaren, el piloto regiomontano atraviesa una etapa de madurez profesional en la que sus objetivos apuntan tanto a conquistar la corona de la IndyCar Series como a mantener vigente su vínculo con la Fórmula 1.

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Durante la pausa invernal del campeonato estadounidense de monoplazas, la agenda del volante mexicano se divide entre el trabajo de simulación, el desarrollo técnico junto a sus ingenieros y su papel estratégico dentro de la estructura global de McLaren Racing.

(Pato O'Ward / Instagram)

La conquista del título de IndyCar y las 500 Millas de Indianápolis

El objetivo deportivo más inmediato y prioritario en la carrera de O’Ward sigue siendo coronarse campeón de la IndyCar Series y saldar la cuenta pendiente en las 500 Millas de Indianápolis. Luego de haberse quedado a las puertas de la gloria en el legendario óvalo de Brickyard en ediciones anteriores, el mexicano encara la pretemporada con la misión de perfeccionar la consistencia de su monoplaza en circuitos permanentes, trazados callejeros y óvalos.

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Con el arranque de la campaña 2027 en el horizonte, Arrow McLaren trabaja intensamente en la puesta a punto de sus unidades y en la integración de su alineación de pilotos para plantar cara de manera sostenida a potencias históricas de la categoría como Chip Ganassi Racing y Team Penske. Para O’Ward, iniciar el año sumando podios desde las primeras fechas será fundamental para llegar al mes de mayo con plena inercia ganadora.