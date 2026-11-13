Colombia

Dólar hoy en Colombia: la divisa abrió al alza, supera los $3.318,19 este viernes 13 de noviembre: " El mensaje es claro: el mercado sigue nervioso"

La moneda estadounidense comenzó las negociaciones con un aumento de $16,28 frente a la TRM, mientras el mercado espera el dato de precios al productor en Estados Unidos

El dólar abrió en Colombia a $3.318,19 y la Tasa Representativa del Mercado subió a $3.301,91. (Dado Ruvic/Reuters)
El dólar abrió en Colombia a $3.318,19 y la Tasa Representativa del Mercado subió a $3.301,91. (Dado Ruvic/Reuters)
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El dólar inició la jornada de este viernes 13 de noviembre en Colombia con una cotización de $3.318,19, $16,28 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.301,91.

La atención de los inversionistas se concentró en los datos de inflación de Estados Unidos, los rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas sobre la próxima decisión de la Reserva Federal (FED).

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En las primeras horas de negociación, la divisa registró un mínimo de $3.310 y un máximo de $3.325. La TRM subió $4,84 frente a los $3.297,07 vigentes en la jornada anterior, una variación de 0,15%.

La cotización se mantiene por encima de la barrera de los $3.300, en un contexto de fortalecimiento internacional de la moneda estadounidense. El mercado esperaba para las 8:30 a. m. la publicación del índice de precios al productor (IPP) de octubre en Estados Unidos, un dato que podría aportar señales sobre la evolución de la inflación y el rumbo de las tasas de interés.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró una subida del 1,91%, aunque su variación interanual muestra un descenso del 12,27%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, sugiriendo un aumento en la demanda por la divisa estadounidense.

La volatilidad actual del 40,86% se encuentra significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 16,66%, indicando un periodo de alta inestabilidad en el mercado cambiario.

El dólar en Colombia registró una subida del 1,91% en la última semana. (Rick Wilking/Reuters)
El dólar en Colombia registró una subida del 1,91% en la última semana. (Rick Wilking/Reuters)

El presidente de Asoblockchain, Camilo Suárez, señaló a Infobae Colombia que la zona de los $3.300 será determinante para el comportamiento de la divisa durante este viernes.

“El dólar arranca este viernes 13 de noviembre por encima de los $3.300. La TRM sube a $3.301,91, es decir, $4,84 más que ayer. El jueves, la divisa cerró en $3.310,65, después de abrir en $3.282,88 y moverse entre $3.277 y $3.347,47. El mensaje es claro: el mercado sigue nervioso”, afirmó Suárez.

El analista estimó que la apertura entre $3.300 y $3.320 era consistente con las condiciones de la jornada y planteó que el dólar podría fluctuar entre $3.280 y $3.345. También indicó que un cierre por encima de $3.345 reforzaría la presión alcista, mientras que una cotización inferior a $3.285 modificaría la tendencia.

Suárez atribuyó parte de la presión sobre el peso colombiano al nivel de los rendimientos de los bonos estadounidenses. “Cuando Estados Unidos paga más por su deuda, muchos inversionistas prefieren quedarse en dólares y monedas como el peso colombiano pueden perder fuerza”, explicó a Infobae Colombia.

El presidente de Asoblockchain también se refirió al petróleo Brent, que, según su análisis, bajaba hacia USD 95,45 por barril y se encaminaba a su segunda caída semanal consecutiva. Un descenso en el valor del crudo puede reducir el ingreso de divisas por las exportaciones colombianas, aunque puede aliviar algunas presiones inflacionarias globales.

La dimisión del director ejecutivo de Nvidia afectó el desempeño de los principales índices en Wall Street. (Sarah Yenesel/EFE)
La dimisión del director ejecutivo de Nvidia afectó el desempeño de los principales índices en Wall Street. (Sarah Yenesel/EFE)

Por su parte, la analista de mercados de Eqqual Planeación Financiera, Sajamaya Vallejo, sostuvo que el escenario internacional mantenía una presión al alza sobre el dólar. “El dólar rompió la barrera de los $3.300 y hoy tiene todo para seguir presionado: el dólar global está en máximos de año y medio, Wall Street está golpeado por la crisis de Nvidia y el mercado da por hecha una subida de la FED”, dijo a Infobae Colombia.

Vallejo consideró que el petróleo, cerca de USD 96 por barril, y una posición constructiva del Centro Democrático frente a la Ley de Rescate podrían actuar como factores de respaldo para el peso. Para la sesión de este viernes, calculó un rango de negociación entre $3.275 y $3.355, con soportes en $3.290 y $3.275.

“La consolidación por encima de $3.330 podría favorecer nuevas presiones alcistas, mientras que una corrección hacia los $3.290 dependerá principalmente de las noticias internacionales”, señaló la analista.

Sobre el comportamiento de los activos internacionales, Vallejo afirmó que el índice dólar llegó a 103,17 puntos y que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 5,10%. Según su evaluación, esos niveles reducen el atractivo relativo de las inversiones en monedas emergentes.

La analista agregó que un resultado elevado del IPP estadounidense podría fortalecer las expectativas de un aumento de tasas por parte de la FED y llevar al dólar hacia los $3.347. En contraste, una cifra moderada podría aliviar la presión sobre el peso.

También advirtió que el cierre de semana puede elevar la demanda de dólares por coberturas de los operadores. “Hoy podemos tener una jornada de volatilidad elevada, especialmente después de la publicación del PPI estadounidense, con un sesgo alcista para el dólar mientras persistan las presiones sobre las tasas internacionales y la incertidumbre fiscal local”, afirmó Vallejo.

El dólar acumula un alza de $73,65 frente a la TRM de hace una semana

La moneda estadounidense comenzó las negociaciones con un aumento de $13,8 frente a la TRM, mientras el mercado espera el dato de precios al productor en Estados Unidos. (Claudia Morales/Reuters)
La moneda estadounidense comenzó las negociaciones con un aumento de $13,8 frente a la TRM, mientras el mercado espera el dato de precios al productor en Estados Unidos. (Claudia Morales/Reuters)

Suárez recordó que el viernes anterior la TRM se ubicaba en $3.228,26, por lo que la referencia oficial de este 13 de noviembre representa un incremento de $73,65 en una semana.

“Comprar USD 1.000 cuesta, usando la referencia oficial, unos $73.650 adicionales. Si tiene viaje, deuda o compra internacional, compare tasas y comisiones. Comprar por partes ayuda a repartir el riesgo”, recomendó el presidente de Asoblockchain.

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