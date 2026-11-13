Él es Jaime Uribe, el gerente del cuestionado Fondo Milagro que se puso un sueldo de casi $40 millones mensuales

El Gobierno de Abelardo de la Espriella designó al empresario Jaime Andrés Uribe Tamayo como gerente del Fondo Milagro tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto. (@Rodrigo_Lara_/X)

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El empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo, gerente del Fondo Milagro, aparece con una remuneración mensual de $39.441.454, según una respuesta de la entidad a un derecho de petición. La cifra supera en cerca de $8,67 millones el salario mensual asignado a un ministro del Gobierno nacional en 2026.

Uribe fue designado para dirigir el mecanismo creado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella con el fin de administrar los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto.

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La remuneración divulgada corresponde a la estructura inicial del fondo y podría modificarse. El presidente de la Espriella anunció el jueves 13 de noviembre que ordenó revisar y reversar los salarios tras afirmar que no habían contado con su autorización.

Jaime Uribe ha desarrollado su carrera en actividades industriales, manufactureras, comerciales y de consumo. Fue socio fundador y gerente general de Silicaucho S. A. durante más de dos décadas, una empresa dedicada a la fabricación de productos de caucho y silicona para los sectores automotor y de la construcción.

Jaime Uribe cuenta con una trayectoria de más de 25 años en sectores como manufactura, licores y maquinaria para la industria cafetera - crédito captura pantalla/Canal del Congreso

También es cofundador y administrador de Ron Parce, una marca de ron producida en Quindío que tiene presencia en mercados internacionales. En su perfil empresarial aparecen, además, sus cargos como socio y gerente de Prisma Coffee Tech, dedicada al diseño y fabricación de maquinaria para la industria cafetera, y de Prisma Moto Parts, enfocada en repuestos y accesorios para motocicletas.

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Su trayectoria se ha concentrado en el sector privado. Cuando su nombre fue anunciado para presidir ProColombia, el entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, destacó su experiencia empresarial y señaló que no había ocupado cargos públicos.

Uribe fue presentado en julio como futuro presidente de ProColombia, entidad encargada de promover exportaciones, atraer inversión extranjera y fortalecer el turismo internacional. Sin embargo, su posesión no se concretó.

El debate alrededor de ese nombramiento se centró en el requisito legal de contar con título profesional para ejercer la presidencia de la entidad. La información pública disponible sobre Uribe no registra una carrera universitaria, especialización, maestría o doctorado.

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Esa ausencia de información no permite establecer que no haya cursado estudios superiores. Sí indica que, hasta ahora, no se conoce públicamente un título profesional a su nombre. Su experiencia empresarial, en cambio, incluye más de 25 años en la creación y administración de compañías.

Fue enlace de la campaña de De la Espriella con empresarios de Antioquia

La falta de un título profesional documentado impidió la designación de Jaime Uribe al frente de ProColombia meses antes de su nuevo cargo. (@alejoeder/X)

Antes de ingresar al Gobierno, Uribe tuvo participación en la campaña presidencial de De la Espriella. En Antioquia fue coordinador de voluntarios y colaboró con la recolección y envío de firmas para respaldar la candidatura.

También actuó como enlace con sectores empresariales del departamento. Después de las elecciones integró el equipo de empalme en el área de Comercio, Industria y Turismo.

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Como gerente del Fondo Milagro, su principal función es la de coordinar la estructuración del mecanismo, identificar las zonas con mayores daños y definir las necesidades de vivienda, infraestructura y reactivación económica. En un Puesto de Mando Unificado en Cali, Uribe señaló que primero se requería consolidar la información para establecer prioridades y fuentes de financiación.

El Gobierno planteó que el fondo tome como referencia el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, creado después del terremoto de Armenia de 1999. La revisión de la nómina determinará si el salario inicialmente asignado a Uribe se mantiene o cambia antes de la operación plena del mecanismo.

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El salario del gerente supera en $8,67 millones al de un ministro

Listado de la cuestionada nómina del Fondo Milagro la cual el presidente Abelardo de la Espriella ordenó revisar y reversar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información entregada por el Fondo Milagro, Uribe figura con un ingreso mensual de $39.441.454. Para 2026, la remuneración de un ministro está estimada en $30.770.246 mensuales.

El documento señala que, con corte al 9 de noviembre, había 27 personas formalmente vinculadas mediante Fiducoldex, sociedad encargada de la administración y vinculación laboral del fondo. La nómina mensual rondaría los $765 millones.

Entre las remuneraciones más altas también aparecen la del secretario privado del gerente y la del director jurídico y de contratación, con $36 millones mensuales cada uno. Algunas coordinaciones, según la información conocida, alcanzarían pagos cercanos a $33 millones.

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El senador Kevin Gómez citó a Uribe a un debate de control político y cuestionó los costos de la estructura. El congresista sostuvo que el fondo proyectaba 130 cargos y que su nómina podría superar los $1.200 millones al mes, sin incluir los costos de la fiducia.

El Gobierno anunció una revisión de la nómina del Fondo Milagro

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó revisar la nómina del mecanismo tras revelarse salarios superiores a los $39 millones. (@ABDELAESPRIELLA/X)

La divulgación de los salarios generó cuestionamientos sobre los gastos administrativos de la entidad, creada para concentrar ayudas públicas, privadas e internacionales destinadas a las comunidades damnificadas por el terremoto.

De la Espriella afirmó en su cuenta de X que revisaría los costos y la nómina del Fondo Milagro, bajo un criterio de austeridad. El mandatario anticipó medidas para corregir la estructura salarial sin afectar las tareas de reconstrucción.

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“Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”, se lee en la publicación hecha por el presidente De la Espriella..

El mecanismo todavía se encuentra en una fase de organización jurídica y de recopilación de información sobre los daños. El Gobierno estima pérdidas materiales cercanas a $30 billones, mientras que las donaciones anunciadas representarían menos del 10% de los recursos necesarios para la recuperación.