España

Pedro Sánchez dispara las audiencias de La 1 con un histórico 25,7% junto a Manu Sánchez: la entrevista triplica los datos de la semana anterior

La visita del presidente del Gobierno a ‘El perro andaluz’, emitida después del partido de España, reúne a 2,85 millones de espectadores y firma el máximo histórico del programa

Pedro Sánchez en 'El perro andaluz'. (RTVE)
Pedro Sánchez en 'El perro andaluz'. (RTVE)
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Pedro Sánchez ha protagonizado uno de los grandes éxitos televisivos de la temporada. Su entrevista con Manu Sánchez en El perro andaluz, emitida este jueves en La 1, ha alcanzado un extraordinario 25,7% de cuota de pantalla y 2.852.000 espectadores de media. Un resultado histórico para el espacio de la cadena pública, que ha conseguido aprovechar una noche especialmente favorable para la televisión pública gracias al fútbol, pero en la que también había una importante competencia: la gran final de Supervivientes All Stars 3 en Telecinco.

La visita del presidente del Gobierno ha reunido a más de 5,2 millones de espectadores únicos y ha situado al programa de Manu Sánchez en su mejor registro desde su estreno. Una cifra que adquiere todavía más relevancia al compararla con la obtenida apenas siete días antes.

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El pasado jueves 5 de noviembre, El perro andaluz anotó un 11,4% de cuota y 757.000 espectadores. Con Pedro Sánchez, el espacio ha ganado 14,3 puntos y ha multiplicado por 3,8 su audiencia media.

Pedro Sánchez en 'El perro andaluz'. (RTVE)
Pedro Sánchez en 'El perro andaluz'. (RTVE)

El fútbol, la clave del éxito de Pedro Sánchez en La 1

Para entender el resultado de la entrevista hay que mirar lo que ocurrió inmediatamente antes. La victoria de la Selección española en la UEFA Nations League congregó a 4.139.000 espectadores de media y alcanzó un 30,9% de cuota de pantalla. Además, más de 9,1 millones de personas conectaron en algún momento con el encuentro, que se convirtió en la emisión más vista del día.

España sobrevive a la República Checa en Praga. (REUTERS/David W Cerny)
España sobrevive a la República Checa en Praga. (REUTERS/David W Cerny)

El partido dejó así a La 1 en una posición privilegiada para afrontar el resto de la noche. La entrevista a Pedro Sánchez comenzó después de una retransmisión que había concentrado a millones de espectadores frente al televisor, un efecto arrastre que explica buena parte de sus extraordinarios registros. No obstante, el interés por la presencia del presidente en un formato de entretenimiento también contribuyó al seguimiento de la emisión.

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No era la primera vez que El perro andaluz se beneficiaba de una noche futbolística. Su estreno, el pasado 11 de junio, también llegó después de un partido y consiguió un 15,1% de cuota y 1.282.000 espectadores. La emisión de este jueves ha superado aquel registro en 10,6 puntos y más de 1,5 millones de seguidores, convirtiéndose en el mayor éxito de su trayectoria.

La final de ‘Supervivientes All Stars 3’ firma su máximo de temporada

Al otro lado de la noche televisiva, Telecinco tenía una cita especialmente importante. La cadena despedía Supervivientes All Stars 3 con la proclamación de Asraf Beno como ganador frente a Yola Berrocal. Y, pese a la competencia del fútbol y la entrevista de Pedro Sánchez, el reality consiguió cerrar su edición con un 18,2% de cuota de pantalla y 1.113.000 espectadores de media.

Asraf ha sido problamado vencedro y se ha hecho con el cheque de 50.000 euros. (Mediaset España)
Asraf ha sido problamado vencedro y se ha hecho con el cheque de 50.000 euros. (Mediaset España)

Se trata del mejor resultado de toda la temporada, con una subida de un punto respecto al 17,2% registrado el jueves anterior. La final reunió, además, a 2.553.000 espectadores únicos y alcanzó un destacado 24,6% entre el público femenino. Unos datos que reflejan el interés generado por el desenlace del concurso y que permiten a Telecinco despedir el formato con su máximo de la edición.

La tercera cadena en discordia fue Antena 3. El Hormiguero, que recibió la visita de Eduard Fernández, anotó un 11,2% de cuota y 1.506.000 espectadores de media. El programa de Pablo Motos reunió a más de 3,8 millones de espectadores únicos y mejoró sus registros durante el tramo final, cuando llegó a superar el 14%.

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