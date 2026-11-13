México

Max y Rufo regresan a casa en Cuautitlán Izcalli: familia agradece apoyo para encontrar a sus perros

Los canes fueron robados junto a una camioneta el pasado 9 de octubre cuando sus dueños fueron asaltados

Perros encontrados Izcalli Edomex
Max regresó con sus dueños, después de ser robado en calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, Edomex (foto y diseño: Jorge Contreras/Infobae México)
Guardar

La historia de Max y Rufo tuvo un desenlace feliz. Los dos perros que desaparecieron luego de que sus propietarios fueran despojados de su camioneta en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, finalmente regresaron con su familia, que agradeció el apoyo de las personas que se sumaron a su localización.

A través de una publicación difundida en redes sociales, los propietarios compartieron una fotografía de ambos animales y confirmaron que ya se encuentran en casa. En el mensaje reconocieron la solidaridad de quienes compartieron las fichas de búsqueda, difundieron información y ayudaron a mantener vigente el caso.

PUBLICIDAD

“Gracias a todas las personas que compartieron, difundieron y nos ayudaron a encontrar a nuestros perritos”, expresaron en la publicación, que acompañaron con fotografías de Max y Rufo.

El anuncio generó reacciones de alegría entre quienes siguieron la búsqueda y participaron en la difusión de las imágenes, luego de que la desaparición de los animales provocara preocupación entre habitantes del municipio y usuarios de distintas plataformas digitales.

¿Qué pasó con Max y Rufo en Cuautitlán Izcalli?

Perros encontrados Izcalli Edomex robo
Rufo y Max fueron encontrados después de que habían sido robados el pasado 8 de noviembre (foto: FB)

El caso comenzó después de que una familia fuera despojada de su camioneta y pertenencias en una zona ubicada entre Lomas de Cuautitlán y La Aurora, en Cuautitlán Izcalli, el pasado 8 de noviembre.

PUBLICIDAD

Durante el asalto, los responsables también se llevaron a los dos perros que viajaban en el vehículo.

De acuerdo con la información, los propietarios iniciaron una campaña para localizar a sus mascotas y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que permitiera conocer su paradero.

La desaparición de ambos animales provocó que sus fotografías comenzaran a circular en redes sociales, donde familiares, conocidos y usuarios replicaron las fichas de búsqueda con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlos.

Uno de los primeros avances ocurrió con la localización de Rufo, quien fue encontrado en las inmediaciones del río Cuautitlán, a la altura de la colonia Bosques de la Hacienda el pasado 11 de noviembre.

Rufo fue localizado primero y continuó la búsqueda de Max

Rufo rescatado 11 de noviembre Izcalli Edomex
Rufo fue rescatado de la orilla del río Cuautitlán el pasado 11 de noviembre en Izcalli, Edomex (foto: Gob. Cuautitlán Izcalli/FB)

La recuperación de Rufo fue posible después de que se recibiera una alerta sobre su presencia en la zona de Bosques de la Hacienda.

“Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron el reporte de un perrito que se encontraba al interior del carril de La Santísima, a la altura de Bosques de la Hacienda”, informó el gobierno de la Ciudad 121.

Para realizar el rescate, los elementos descendieron hasta el sitio donde se encontraba el animal y lograron ponerlo a salvo. Posteriormente, una vecina de la zona quedó a cargo de su resguardo y después fue entregado a sus dueños.

En contraste, Max todavía figuraba como desaparecido en los reportes. La familia mantenía una recompensa económica para quien proporcionara información que permitiera localizarlo y facilitar su regreso.

La búsqueda también se extendió a colonias y comunidades cercanas, entre ellas Lomas de Cuautitlán, La Aurora, Tepojaco, La Piedad, Infonavit Norte, Cofradías y Bosques.

Familia agradece apoyo tras el regreso de sus mascotas

Con el regreso de ambos animales, la familia compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a todas las personas que participaron en la búsqueda.

En la imagen publicada aparecen Max y Rufo juntos, acompañados de un mensaje que destaca la importancia de la solidaridad ciudadana para conseguir que los perros volvieran a su hogar.

“Su familia los extrañaba muchísimo y ahora están de regreso”, señala otra parte de la publicación.

El caso también refleja el alcance que pueden tener las redes sociales para apoyar en la localización de animales extraviados o desaparecidos, especialmente cuando las fotografías y los datos de búsqueda llegan a comunidades distintas a las del lugar donde ocurrieron los hechos.

Para los propietarios, el desenlace representa el reencuentro con dos integrantes de su familia después de 4 días de angustia e incertidumbre.

Temas Relacionados

EdomexRoboPerrosCamionetaMascotasCuautitlán Izcallimexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantan “Dime Cómo Quieres” en acústico a 6 años de su lanzamiento

Los cantantes retoman el dueto que marcó su relación hace seis años entre cambios en redes sociales y controversias familiares

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantan “Dime Cómo Quieres” en acústico a 6 años de su lanzamiento

Niña de 3 años sufrió presunta agresión sexual en Chimalhuacán: vinculan a proceso a su madre y dos personas más

La denuncia fue hecha por el DIF Chimalhuacán

Niña de 3 años sufrió presunta agresión sexual en Chimalhuacán: vinculan a proceso a su madre y dos personas más

Pati Chapoy critica a los startalents y genera dudas sobre nueva colaboración con Ibarreche: “No voy a contratar a un influencer”

El creador digital, cuya voz fue eliminada de la película Wildwood, ha participado durante cuatro años consecutivos en la cobertura de los Premios Oscar de TV Azteca

Pati Chapoy critica a los startalents y genera dudas sobre nueva colaboración con Ibarreche: “No voy a contratar a un influencer”

Christian Nodal y Pepe Aguilar se quedan sin Latin Grammy 2026: Camila Fernández los vence

El esposo y el padre de Ángela Aguilar se quedaron sin reconocimiento en Mejor Álbum Ranchera/Mariachi

Christian Nodal y Pepe Aguilar se quedan sin Latin Grammy 2026: Camila Fernández los vence

Tras el amparo de Vadhir Derbez contra orden de aprehensión, jueza detecta fallas de la Fiscalía

Una jueza federal determinó que la orden de captura contra el actor carecía de una justificación constitucional suficiente

Tras el amparo de Vadhir Derbez contra orden de aprehensión, jueza detecta fallas de la Fiscalía
MÁS NOTICIAS

NARCO

Herido de bala, “R2” intentó sobornar a marinos durante su captura: “Tú pide, échame la mano”

Herido de bala, “R2” intentó sobornar a marinos durante su captura: “Tú pide, échame la mano”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

Con gorras alusivas a “El Pez” y “El Fresa”, capturan a dos presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana en Edomex

Caen con droga “El Chuy” y “La Rosi”, presuntos miembros de “Los Tlacos” en Guerrero

Aseguran en el AICM envíos postales de metanfetamina y cocaína con destino a Filipinas y Gran Bretaña

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantan “Dime Cómo Quieres” en acústico a 6 años de su lanzamiento

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantan “Dime Cómo Quieres” en acústico a 6 años de su lanzamiento

Pati Chapoy critica a los startalents y genera dudas sobre nueva colaboración con Ibarreche: “No voy a contratar a un influencer”

Christian Nodal y Pepe Aguilar se quedan sin Latin Grammy 2026: Camila Fernández los vence

Kimberly “La Más Preciosa” habla sobre el duelo por la muerte de su madre y su presunta deuda con el SAT

María León presentó su nueva “Era de Villana” en el Teatro Metropólitan de la CDMX, entre invitados, nostalgia y canciones inéditas

DEPORTES

Jorge Domene se ofrece para presidir Tigres: Carlos Emilio González no ha sido cesado

Jorge Domene se ofrece para presidir Tigres: Carlos Emilio González no ha sido cesado

El mexicano Jonathan Fierro propina brutal nocaut en menos de 20 segundos a Sergio Sosa para levantar el título Latino Silver del CMB

De las canchas a los escenarios: así fue la aparición de Memo Ochoa en los Latin Grammy

La Liga MX pone a las familias al centro de su nueva estrategia de seguridad en los estadios de futbol

Pitbull Cruz se queda sin promotor: anunció su separación de Manny Pacquiao Promotions