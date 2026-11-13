Pedro Sánchez entrega a Cristinini la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil: de triunfar en Twitch a conquistar la televisión

Pedro Sánchez condecora a Cristinini con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. (Instagram @desdelamoncloa)

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Cristinini ha recibido uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria profesional. La popular creadora de contenido, cuyo nombre real es Cristina López Pérez, ha sido distinguida este jueves con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, una de las condecoraciones de mayor rango que concede el Estado español. El encargado de entregársela ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto celebrado en el complejo de La Moncloa, en Madrid. Un reconocimiento que pone en valor el papel que ha adquirido la comunicadora en el panorama audiovisual y el auge de una generación que ha encontrado en internet una nueva forma de conectar con millones de personas.

La distinción no es una condecoración cualquiera. La Orden del Mérito Civil fue instituida por Alfonso XIII el 25 de junio de 1926 con el propósito de reconocer los méritos de carácter civil y los servicios relevantes prestados al Estado. También distingue actuaciones extraordinarias y comportamientos ejemplares que contribuyen al desarrollo y bienestar del país.

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La Gran Cruz constituye uno de sus grados más elevados y, a lo largo de su historia, ha recaído en personalidades de ámbitos muy diferentes, como los cocineros Ferran Adrià y Juan Mari Arzak, el periodista Fernando Ónega, el publicista Lluís Bassat o el director de orquesta Daniel Barenboim.

De los videojuegos a convertirse en un rostro habitual de la televisión

Detrás del nombre de Cristinini se encuentra Cristina López Pérez, una de las comunicadoras más populares del universo digital español. A sus 36 años, ha conseguido construir una carrera que va mucho más allá de las retransmisiones de videojuegos. Su comunidad en Twitch supera los tres millones de seguidores y su capacidad para desenvolverse ante las cámaras le ha permitido dar el salto a otros formatos de entretenimiento.

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Aunque su popularidad llegó de la mano de las plataformas digitales, sus primeros pasos profesionales estuvieron vinculados a los videojuegos y los deportes electrónicos. Comenzó compartiendo contenidos en YouTube y poco a poco fue abriéndose camino en el sector de los eSports, donde trabajó como presentadora y reportera. Una experiencia que le permitió desarrollar sus habilidades como comunicadora y encontrar su propio espacio en un sector que no ha dejado de crecer.

Pedro Sánchez condecora a Cristinini con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. (Instagram @desdelamoncloa)

Su consolidación llegó con Twitch, donde sus retransmisiones, partidas y conversaciones con los seguidores la convirtieron en una de las streamers más reconocidas del país. Su éxito en internet terminó abriéndole las puertas de la televisión tradicional, demostrando que ambos mundos podían convivir y retroalimentarse.

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Uno de sus proyectos más destacados llegó en 2023, cuando se incorporó al regreso de El Grand Prix en Televisión Española. Cristinini se convirtió en copresentadora del mítico concurso junto a Ramón García, acercando el formato a una audiencia más joven y compartiendo escenario con uno de los rostros más emblemáticos de la televisión española. Una oportunidad que amplió su popularidad y confirmó su versatilidad ante distintos públicos.

Pedro Sánchez condecora a Cristinini con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. (Instagram @desdelamoncloa)

Nacida en Cataluña y con raíces familiares en Granada, Cristina López también cuenta con una formación académica alejada de lo que muchos podrían imaginar de una estrella de internet. Estudió Informática y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y habla cinco idiomas: español, catalán, inglés, francés y ruso.

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Su recorrido refleja la transformación que ha experimentado el entretenimiento en los últimos años, con creadores capaces de reunir a audiencias millonarias sin necesidad de seguir los caminos tradicionales de la televisión. La concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil supone, en este sentido, un reconocimiento institucional a una figura que ha contribuido a dar visibilidad a ese nuevo escenario audiovisual.