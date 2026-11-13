Papa León XIV recorrerá Chiclayo: ¿qué avenidas estarán cerradas y por dónde pasará este viernes 13 de noviembre?

Cobertura periodística de Latina Noticias en vivo sobre la congregación de ciudadanos en Chiclayo ante la visita del papa León XIV. El despacho televisivo muestra a feligreses reunidos en espacios públicos, imágenes religiosas de diversas parroquias de la región de Lambayeque y el avance de la comitiva papal resguardada por fuerzas de seguridad, mientras los asistentes participan en vigilias y entrevistas en las calles.

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La llegada del papa León XIV a Chiclayo, este viernes 13 de noviembre, movilizará a miles de fieles que esperan reencontrarse con el pontífice en una ciudad donde desarrolló una parte importante de su labor pastoral. Su visita a Lambayeque contempla una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, desplazamientos por distintos distritos y encuentros con representantes de la Iglesia y de la comunidad universitaria. La agenda continuará el sábado 14 con una ceremonia en la Catedral de Chiclayo y actividades en otras localidades de la región.

El retorno de Robert Prevost a esta ciudad tiene un significado especial para los habitantes de Lambayeque. Antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica, el ahora pontífice estuvo vinculado durante años a la diócesis chiclayana. Por ello, su presencia ha generado expectativa entre quienes buscan saludarlo durante los desplazamientos y participar en las celebraciones religiosas programadas para estos dos días.

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Sin embargo, acompañar el recorrido papal requerirá tomar precauciones. Las autoridades han establecido restricciones vehiculares, controles peatonales y puntos de acceso para ordenar la llegada de peregrinos. Además, existe una diferencia importante entre los traslados del Santo Padre por las calles y su desplazamiento en el papamóvil, que estará destinado al circuito acondicionado dentro de la explanada de Pimentel.

Visita del papa León XIV a Chiclayo: así será su recorrido desde la Base Aérea hasta las Pampas de Pimentel. Captura: Gobierno Regional de Chiclayo.

¿Cuál será el recorrido del papa León XIV en Chiclayo y qué calles estarán cerradas?

El itinerario del viernes 13 de noviembre contempla tres grandes desplazamientos terrestres: el primero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia las Pampas de Pimentel; el segundo desde el balneario hasta la capilla San Óscar Romero, en el distrito de La Victoria; y el tercero desde ese templo hacia el centro de la ciudad.

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De acuerdo con la ruta difundida por la Diócesis de Chiclayo y el Gobierno Regional de Lambayeque, el primer trayecto comprenderá las avenidas Fitzcarrald, Víctor Raúl y Gran Chimú, además de la prolongación Grau. Posteriormente, el pontífice pasará por Monsefú, donde continuará por las calles Venezuela y Carlos Conroy, antes de dirigirse hacia Santa Rosa y tomar la avenida Mariscal Castilla para llegar a las Pampas de Pimentel.

Después de la misa, el recorrido continuará hacia La Victoria. El papa saldrá de la explanada y pasará por Santa Rosa y Monsefú, para luego tomar la prolongación Grau y la avenida Gran Chimú. Su destino será la capilla San Óscar Romero, ubicada en la calle José María Arguedas.

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Visita del papa León XIV a Chiclayo: así será su recorrido desde la Base Aérea hasta las Pampas de Pimentel. Captura: Gobierno Regional de Chiclayo.

El último desplazamiento de la jornada está previsto para la tarde. Desde la capilla, el Santo Padre avanzará por la calle José María Arguedas hacia el Óvalo Papal y continuará por la avenida Sáenz Peña hasta llegar al centro de Chiclayo. La ruta contempla el sector del Parque Principal y la calle Elías Aguirre, donde se encuentra la Residencia Episcopal.

Estos desplazamientos han motivado la implementación de un operativo especial de tránsito. En el centro de la ciudad, el perímetro delimitado por las avenidas Bolognesi, Luis Gonzáles, Pedro Ruiz y Sáenz Peña estará sujeto a restricciones y controles de seguridad. Además, se ha informado el cierre total de las avenidas Bolognesi y Sáenz Peña durante la segunda etapa del operativo, desde el viernes 13 hasta la mañana del domingo 15 de noviembre.

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Los cortes también alcanzarán temporalmente las vías por donde se trasladará el pontífice. Por ello, los conductores deberán evitar circular por los tramos comprometidos y atender las indicaciones de la Policía Nacional y del personal encargado del ordenamiento vehicular.

Visita del papa León XIV a Chiclayo: así será su recorrido desde la Base Aérea hasta las Pampas de Pimentel. Captura: Gobierno Regional de Chiclayo.

¿Por qué avenidas y calles pasará el papamóvil en Chiclayo?

Una de las principales dudas de los fieles está relacionada con el recorrido del papamóvil y los lugares donde podrán observar al pontífice durante su desplazamiento. Aunque el vehículo suele ser utilizado por los papas para acercarse a las multitudes, en esta visita a Chiclayo su uso estará concentrado en un espacio específico: las Pampas de Pimentel.

El primer traslado desde la Base Aérea hasta la explanada no se realizará en el papamóvil. El responsable de los desplazamientos de la visita papal en Chiclayo, el sacerdote Hugo Gabriel Sánchez Romero, explicó a la Agencia Andina que el pontífice utilizará otro vehículo durante ese trayecto. Por ello, los ciudadanos que se ubiquen en las avenidas de la ruta podrán saludarlo durante su paso, pero no deben esperar que avance en el vehículo descubierto.

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El papamóvil sí ingresará a las Pampas de Pimentel. Allí, León XIV recorrerá el circuito acondicionado entre los diferentes sectores de la explanada durante aproximadamente 30 minutos, con el propósito de acercarse a los asistentes antes de la celebración eucarística.

Visita del papa León XIV a Chiclayo: así será su recorrido desde la Base Aérea hasta las Pampas de Pimentel. Captura: Gobierno Regional de Chiclayo.

¿Cuál será la ruta del Papa desde su llegada a la ciudad?

La agenda oficial establece que el papa León XIV llegará a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo a las 9:10 a. m. del viernes 13 de noviembre. Tras el recibimiento, iniciará su desplazamiento terrestre hacia las Pampas de Pimentel, donde está programada la misa central a las 10:30 a. m.

La ruta partirá por la avenida Fitzcarrald, continuará por la avenida Víctor Raúl y llegará a la avenida Gran Chimú, que conecta con la prolongación Grau. Desde allí, el recorrido ingresará a Monsefú por las calles Venezuela y Carlos Conroy. El pontífice seguirá hacia Santa Rosa, tomará la avenida Mariscal Castilla y finalmente llegará a la explanada de Pimentel.

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El sacerdote Hugo Gabriel Sánchez Romero señaló que la población podrá ubicarse a lo largo de estas vías para recibir al Santo Padre. También pidió a los fieles respetar las disposiciones de seguridad y mantener el orden durante el desplazamiento. La Diócesis ha recomendado mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier modificación o precisión sobre los recorridos.

Después de la misa, el papa se trasladará hacia la capilla San Óscar Romero, en La Victoria. La agenda oficial contempla una visita privada a este templo a las 12:40 p. m. El trayecto de retorno comprenderá las inmediaciones de Santa Rosa y Monsefú, la prolongación Grau y la avenida Gran Chimú, hasta llegar a la calle José María Arguedas.

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Para aproximadamente las 4:00 p. m. está previsto el desplazamiento hacia el centro de Chiclayo. Desde la capilla, el recorrido continuará por la calle José María Arguedas, llegará al Óvalo Papal y avanzará por la avenida Sáenz Peña. La ruta contempla el sector del Parque Principal y la calle Elías Aguirre.

Robert Francis Prevost extiende la mano en señal de bendición sobre un trazado ilustrado que reúne templos, plazas y pobladores de Lambayeque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué puntos de Chiclayo forman parte del recorrido papal?

La agenda del viernes incluye varios lugares que tienen un papel central en la visita. El primero será la Base Aérea N.° 6, donde el pontífice será recibido tras su llegada desde Lima. Luego se dirigirá a las Pampas de Pimentel, escenario de la misa multitudinaria programada para las 10:30 a. m.

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Después de la celebración eucarística, el Santo Padre acudirá a la capilla San Óscar Romero, en La Victoria. Por la tarde, el programa contempla un encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, a las 4:30 p. m. A las 5:45 p. m. está previsto otro encuentro con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT).

La jornada concluirá con una cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, programada para las 7:00 p. m. en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo. Estas actividades forman parte de una agenda que combina celebraciones religiosas, encuentros pastorales y espacios de diálogo con distintos sectores de la comunidad.

El sábado 14 de noviembre, la visita continuará en la Catedral Santa María de Chiclayo, donde se realizará el rito de coronación de la Virgen Inmaculada a las 8:00 a. m. Posteriormente, León XIV se trasladará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde presidirá una misa. El programa también contempla actividades vinculadas a la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Pope Leo greets a woman as he leaves after a prayer vigil with young people and university students during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, at the National Stadium in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

¿Dónde podrán esperar los fieles el paso de León XIV?

Los ciudadanos que deseen saludar al papa podrán ubicarse en los puntos permitidos a lo largo de las rutas anunciadas. Entre las principales vías del primer desplazamiento figuran las avenidas Fitzcarrald, Víctor Raúl y Gran Chimú, además de la prolongación Grau y las calles de Monsefú. Para el recorrido de la tarde, los puntos de referencia incluyen el Óvalo Papal y la avenida Sáenz Peña.

El responsable de los traslados, Hugo Gabriel Sánchez Romero, invitó a los fieles a salir a las principales avenidas para recibir al pontífice y expresarle su cariño. No obstante, el sacerdote remarcó la importancia de respetar las disposiciones de seguridad y mantener el orden para evitar aglomeraciones que puedan dificultar el paso de la comitiva.

En las Pampas de Pimentel, los asistentes podrán esperar el recorrido del papamóvil dentro del circuito acondicionado en la explanada. La organización ha establecido sectores y accesos para distribuir a los peregrinos. Quienes cuentan con inscripción y código QR recibieron indicaciones sobre sus horarios de ingreso; sin embargo, el sacerdote precisó a Andina que el código QR ya no será indispensable para quienes no realizaron el registro previo.

La recomendación de la organización es llegar con anticipación. Los accesos a la explanada estarán sujetos a controles y se ha pedido a los asistentes acudir antes de las 8:00 a. m. para facilitar el ingreso y evitar contratiempos antes de la llegada del Santo Padre.

Visita del papa León XIV a Chiclayo: así será su recorrido desde la Base Aérea hasta las Pampas de Pimentel. Captura: Gobierno Regional de Chiclayo.

¿Qué recomendaciones deben seguir los ciudadanos durante el recorrido?

La visita papal implicará una importante movilización de personas en Chiclayo y sus distritos cercanos. Por ello, las autoridades y la organización religiosa han pedido a los ciudadanos actuar con prudencia, respetar las rutas de seguridad y evitar desplazamientos innecesarios por las calles cerradas.

Una de las principales recomendaciones es llevar el DNI físico, especialmente para quienes necesiten ingresar a zonas controladas del centro de Chiclayo. El documento permitirá acreditar la identidad ante los efectivos policiales y el personal encargado de los filtros peatonales.

También se aconseja evitar el uso de vehículos particulares para llegar directamente a las Pampas de Pimentel. El tránsito vehicular estará restringido en la vía hacia el balneario y los peregrinos deberán continuar a pie desde los puntos autorizados. Los conductores deben considerar rutas alternas y no intentar atravesar los cierres establecidos para el desplazamiento papal.

Visita papal en Chiclayo: conoce el recorrido de León XIV y las restricciones al tránsito. Infografía Infobae.

Quienes asistan a la misa deben prepararse para caminar. Es recomendable utilizar calzado cómodo, llevar gorra o sombrero, aplicar bloqueador solar y contar con agua para mantenerse hidratados durante la espera y el recorrido peatonal. También se debe cuidar a los niños y adultos mayores que participen en la jornada, evitando que se alejen de sus acompañantes en medio de la concentración de personas.

El sacerdote Hugo Gabriel Sánchez Romero informó que se han coordinado facilidades de transporte para grupos específicos. “Se han establecido puntos de concentración para grupos específicos: sacerdotes y religiosas de otras jurisdicciones se reunirán a las 05:30 horas en la parroquia San Juan XXIII; los acólitos y sus padres, en la parroquia San José Obrero; mientras que los sacerdotes de Chiclayo tendrán también su punto de encuentro a esa misma hora”, indicó a la Agencia Andina.

Asimismo, señaló que las personas con discapacidad y los adultos mayores deberán concentrarse a las 5:30 a. m. en el Paseo del Deporte, desde donde se facilitará su traslado. Para el resto de peregrinos, se han coordinado alternativas de transporte con empresas que dispondrán de buses de mayor capacidad.

Visita papal en Chiclayo: conoce el recorrido de León XIV y las restricciones al tránsito. Infografía Infobae.

¿Cómo acceder a los principales puntos de encuentro con el pontífice?

El acceso dependerá de la actividad a la que quiera asistir cada ciudadano. Para la misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, los peregrinos podrán llegar en movilidad hasta el Óvalo de Pimentel y continuar a pie hacia los ingresos habilitados en la explanada. La organización también ha dispuesto puntos de concentración y facilidades de traslado para grupos específicos, como adultos mayores, personas con discapacidad, sacerdotes y religiosas.

Quienes se hayan inscrito previamente deben revisar las indicaciones recibidas sobre su sector y horario de ingreso. En caso de no contar con registro, podrán acudir igualmente, de acuerdo con lo informado por el responsable de los traslados a la Agencia Andina, aunque deberán someterse a los controles establecidos por la organización.

Para llegar a los puntos del centro de Chiclayo, los ciudadanos deberán considerar las restricciones vehiculares y los filtros peatonales. El ingreso a las zonas controladas estará sujeto a la presentación del DNI y a las indicaciones del personal de seguridad. Los residentes y comerciantes ubicados dentro de los perímetros restringidos deberán acreditar su condición para solicitar el acceso correspondiente.

En el caso de la ceremonia del sábado 14 en la Catedral Santa María, los asistentes deberán verificar las condiciones específicas de ingreso comunicadas por la organización. No es recomendable asumir que las mismas reglas de acceso a la misa de Pimentel se aplican a las actividades del centro histórico.

La visita de León XIV representa una jornada especial para Chiclayo, una ciudad estrechamente vinculada a su trayectoria pastoral. Para los fieles, la oportunidad de verlo durante su recorrido será parte de una experiencia que esperan vivir junto a sus familias y comunidades. La organización ha insistido en que la participación debe desarrollarse con paciencia, respeto y orden, de modo que los desplazamientos y encuentros puedan realizarse sin poner en riesgo a los asistentes.

Visita papal en Chiclayo: conoce el recorrido de León XIV y las restricciones al tránsito. Infografía Infobae.