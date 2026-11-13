Un profesor universitario y un periodista de última hora: Javier Collado e Iván Muñoz, verificadores en las entrevistas de Jordi Wild a los candidatos en las elecciones generales

Javier Collado (i) e Iván Muñoz, verificadores en las entrevistas de Jordi Wild a los candidatos a la presidencia del Gobierno (Jordi Wild)

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Este viernes arranca la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y Jordi Wild publica sus entrevistas a Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Santiago Abascal canceló su participación a “poquísimas horas” de la grabación de la suya, con el argumento de que no quería someter su discurso a “ningún tipo de riesgo” después de que La Revuelta dejara sin publicar 40 minutos de la entrevista de Broncano al líder de Vox. Esto a pesar de que Jordi Wild, que considera la cancelación un “insulto” a su profesionalidad, había firmado, por iniciativa propia, un contrato en el que se comprometía a publicar las entrevistas íntegras y sin cortes.

Rumores se sucedieron en redes después sobre los motivos que habían llevado a Abascal a cancelar su entrevista. Entre ellos, la insinuación de una supuesta encerrona, planteada de forma ambigua por el comunicador cercano a Vox Bertrand Ndongo, que repitió varias veces en un vídeo dirigido a Wild: “Tú y yo sabemos por qué Vox ha cancelado la entrevista”, sin aportar más detalles pero haciendo alusión a un “todo” que el youtuber no estaría contando.

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El periodista Javier Esparza amplificó la teoría, sin confirmarla, al compartir un tuit anónimo que hablaba de un “chivatazo de encerrona subvencionada” y preguntar: “¿Alguien que confirme esto?”. También circuló, ya señalado como bulo por Maldita.es, un mensaje que aseguraba que “los ‘verificadores’ de @JordiWild eran dos subvencionados del PSOE: Carles Tamayo y la ‘gata de Schödinger’”.

Con la publicación de las entrevistas puede aclararse este aspecto: los verificadores son Javier Collado Sánchez, periodista, politólogo y doctor en Historia Política de Estados Unidos, responsable de fin de semana en Vozpópuli y profesor universitario en la Universitat Oberta de Catalunya y la Universidad Rey Juan Carlos; e Iván Muñoz Sánchez, periodista especializado en última hora y información deportiva, redactor en infoLibre tras su paso por El Español, elEconomista y Europa Press.

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La candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio, Ada Colau, es entrevistada en 'The Wild Project' (The Wild Project)

Javier Collado, doctor en Historia Política de Estados Unidos y responsable de fin de semana en Vozpópuli

Javier Collado Sánchez combina formación académica y experiencia periodística en medios de referencia de España. Licenciado en Periodismo, máster en Análisis Político y Medios de Comunicación y doctor con calificación de Sobresaliente Cum Laude en Historia Política de Estados Unidos, ejerce actualmente como responsable de fin de semana en Vozpópuli.

A lo largo de su carrera, Collado ha trabajado en algunos de los principales medios de comunicación del país. Pasó por Onda Cero, Marca, elEconomista, El Español y Europa Press en su redacción de Madrid, antes de asumir su cargo actual en Vozpópuli. Esa trayectoria le permitió cubrir desde campañas electorales hasta Juegos Olímpicos. En los últimos años, su cobertura se centra en información económica, así como en política nacional e internacional.

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Collado combina el ejercicio periodístico con la docencia universitaria. Ha impartido las asignaturas de Política Exterior de España, Relaciones Internacionales, Sociedad y Globalización y Procesos de democratización, transiciones y comunidad internacional en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Actualmente, es profesor de periodismo en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y continúa su labor docente en Relaciones Internacionales en la URJC, una doble vinculación que conecta su trabajo académico con su especialización en análisis político y asuntos internacionales.

Mañana... https://t.co/6mOINNFroS — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 12, 2026

Iván Muñoz, licenciado en Periodismo y redactor de última hora

Iván Muñoz estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual en Madrid. Sus primeras experiencias profesionales se dieron en la radio de la facultad, donde dirigió y presentó el magazine Adiós Guapa, Adiós. Más tarde se integró a la cantera de periodistas de Antena 3, cadena en la que sitúa el comienzo de su incursión profesional, en coincidencia con los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

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Tras su llegada a Antena 3, Muñoz pasó por distintos medios y proyectos. Trabajó como productor de programas en Libertad FM, colaboró en A la Madera para hablar de balonmano, sobre deportes en Diario Qué y también escribió en la revista especializada Motociclismo. También integró el equipo de comunicación de Decathlon. Su experiencia se completa con trabajo como consultor de comunicación, la redacción de notas de prensa para una variedad de clientes y la gestión de la comunicación de una startup y de un gabinete de prensa municipal.

Iván Muñoz Sánchez destaca la inmediatez en su experiencia laboral. Formado en medios digitales, radio y agencias de comunicación, ha construido su carrera alrededor de la última hora, un terreno que combina velocidad y presión informativa. De acuerdo con lo que describe en sus perfiles en distintas redes profesionales y sociales, su trayectoria abarca cobertura deportiva internacional, temas de actualidad social y trabajo en comunicación institucional y corporativa. Muñoz se especializó durante años en la cobertura de última hora, un formato que exige reacción rápida ante los acontecimientos. Esa experiencia lo llevó también a cubrir temas internacionales y, en los últimos tiempos, asuntos relacionados con la sociedad contemporánea.

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