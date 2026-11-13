Se registraron dos temblores en Chaparral, Tolima, de magnitud 4,2: la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué fueron evacuadas

El Servicio Geológico Colombiano informó que los temblores tuvieron una profundidad superficial (@sgcol/X)

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el 13 de noviembre de 2026 hubo un sismo de magnitud 4,2 en Chaparral, Tolima. El movimiento telúrico se registró a las 3:01 p. m. y tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Su localización fue 3.83° latitud y -75.59° longitud.

A las 2:43 p. m., ya se había registrado otro evento sísmico de magnitud 4,2 en Chaparral. De acuerdo con los datos suministrados por la entidad, el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

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Según el histórico de datos del Servicio Geológico Colombiano, hubo un primer movimiento telúrico que se registró en ese municipio, el cual se presentó a las 7:15 a. m. y tuvo una magnitud de 2,1, con una profundida superficial.

De acuerdo con Blu Radio, debido a los sismos que se registraron en horas de la tarde, la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué y otras edificaciones fueron evacuadas de manera preventiva.

No es el primer sismo que se reporta en Chaparral en el mes. El marte 3 noviembre de 2026 se reportó un movimiento telúrico de magnitud 5,6, con epicentro en ese municipio, que sintió en Bogotá y en varios municipios de Cundinamarca. La situación obligó a las autoridades locales a evaluar daños estructurales.

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“Luego de una revisión inicial, no se reportan daños ni afectaciones en Bogotá tras el sismo que se registró a las 4:13 am. Estamos pendientes del resto del país”, informó Carlos Fernando Galán en su red social X.

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