Captan nueva pelea entre alumnas de secundaria ahora en Nuevo León l VIDEO

Dos alumnas de la Secundaria Técnica 90, en Santa Catarina, Nuevo Léon, protagonizaron una pelea durante el receso del turno vespertino. (Facebook Noticias Al DÍA)

Guardar

Dos alumnas de la Secundaria Técnica 90 de Santa Catarina, Nuevo León, protagonizaron una pelea durante el receso del turno vespertino, un hecho que quedó grabado y difundido en redes sociales y que llevó a madres y padres de familia a exigir mayor vigilancia dentro del plantel ubicado en la colonia Los Vitrales.

Hasta el momento, las autoridades escolares no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni informaronn si habrá sanciones o medidas disciplinarias para las estudiantes involucradas. Tampoco se confirmó si alguna de las participantes presenta lesiones que requieran atención médica o si sus familias recibieron una notificación formal del altercado.

PUBLICIDAD

Madres de familia identificaron a una de las alumnas agredidas como Natalia, de 13 años. Después de la confrontación, su madre acudió por ella a la secundaria y la lleva al médico debido a un fuerte dolor en la cabeza y la nariz.

Las familias sostienen que las agresiones entre estudiantes no son un hecho aislado. Una madre afirma que, tras publicar el video, otras mujeres se comunicaron con ella para contarle que la misma joven habría participado en otra pelea unas dos semanas antes.

Las alumnas se pelearon mientras sus compañeros grababan el hecho en la secundaria 90 en Santa Catarina Nuevo León

“Desde que entró esta niña ha tenido problemas, y ahorita que publiqué el video se contactaron varias mamás conmigo”, comenta una madre de familia. También señala que existiría un grupo de WhatsApp llamado “Las quemadas de la 90”, donde presuntamente se filtran videos, fotografías y conversaciones de alumnos.

PUBLICIDAD

Padres señalan peleas y un reporte previo de un cuchillo

Los padres consultados cuestionan la vigilancia dentro del plantel, al considerar que se han presentado diversas situaciones de riesgo. Entre ellas mencionan peleas entre estudiantes y un caso reportado el pasado 12 de mayo, cuando un menor presuntamente portaba un cuchillo dentro de un salón de clases.

De acuerdo con los testimonios, el alumno habría amenazado a otros estudiantes para demostrar su valentía. Las familias piden que docentes, padres y autoridades municipales presten mayor atención a los hechos que ocurren en la escuela.

En las imágenes difundidas se observa a las jóvenes golpearse frente a otros alumnos durante la hora del receso. Los estudiantes que presencian la confrontación no intervienen para separarlas y algunos graban el momento antes de que el material circule en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

El caso es el segundo episodio reciente de peleas entre estudiantes registrado en Santa Catarina, según los primeros reportes. La difusión del video incrementa la preocupación entre integrantes de la comunidad escolar, quienes solicitan reforzar la seguridad y la supervisión durante los descansos.

Otra adolecente quedó con traumatismo craneoencefálico en Tamaulipas

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas actuará de oficio tras la agresión contra una alumna de 12 años de la Secundaria General No. 1 Manuel Ávila Camacho, en El Mante, que le provocó un traumatismo craneoencefálico y requirió atención médica del IMSS. El organismo intervino por segunda ocasión durante el ciclo escolar en ese plantel, donde el caso derivó en la suspensión de dos estudiantes.

PUBLICIDAD

Una agresión grave se vivió durante una pelea entre alumnas de la Secundaria Manuel ávila Camacho en El Mante, Tamaulipas, la adolescente de 12 años quedó con traumatismo craneoencefálico. Crédito: Facebook Sufrir del pueblo

La agresión ocurrió el viernes 6 de noviembre en las canchas de la escuela, ubicada en la colonia Miguel Alemán. La estudiante de primer grado, identificada como Inés, fue golpeada y azotada contra el pavimento durante una riña entre alumnas.

El hecho quedó registrado en videos que circularon en redes sociales. En las imágenes se observó a una estudiante que presuntamente incitó a que continuara la golpiza, mientras otros alumnos grababan la confrontación pero ninguno se metió para separarlas hasta que llegó una docente.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas contabilizó ocho casos de agresiones entre estudiantes durante la última quincena en la entidad. El incidente en la secundaria de El Mante formó parte de esa cifra, que la dependencia consideró un incremento preocupante.

PUBLICIDAD

Al iniciar una adolescente tomó por sorpresa a otra a la qiue azotó la cabeza contra el piso varias veces, mientras las alumnas peleaban nadie de sus compañeros intervino para separarlas

La menor permaneció bajo observación médica en su hogar

La alcaldesa de El Mante, Patricia Chío, informó que la menor salió del hospital y se recuperaba en su casa, aunque permanecía bajo observación médica por el golpe que recibió en la cabeza. La presidenta municipal calificó la agresión como un hecho “muy lamentable”.

Chío indicó que el DIF municipal dio acompañamiento a la madre de la estudiante, quien analizaba las decisiones que tomaría tras lo ocurrido. La alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento respaldaría a la familia en el proceso que decidiera emprender.

PUBLICIDAD

“Es un hecho muy lamentable. A la mamá se le ha dado el acompañamiento, lo que es el DIF, porque es una menor de edad. Se ha hablado con la mamá, se va a seguir en todo y ella está analizando qué decisión va a tomar. Y como DIF, nosotros vamos a apoyar lo que ella decida”, expresó la alcaldesa.

Las secretarías estatales registraron más de 31 mil actos de violencia escolar

Se llevó a cabo una pelea en los baños de la secundaria técnica 20 en la colonia Agrícola, pnatitlán en Iztacalco, el 8 de octubre se dio a conocer el hecho

Durante la última década, 22 secretarías estatales de Educación registraron más de 31 mil actos de violencia en primarias, secundarias y preparatorias del país. Los reportes incluyeron peleas, riñas, agresiones físicas, bullying, ciberacoso, amenazas y conflictos entre alumnos, docentes y padres de familia.

PUBLICIDAD

Violencia entre menores en Surquillo: el caso de una niña agredida revela falencias en el sistema educativo| Foto: Andina/ATV

La cifra equivalió a un promedio de 40 actos de violencia escolar por día, calculado con base en 185 días de clases al año. Los registros también incluyeron episodios relacionados con armas de fuego, agresiones verbales y violencia entre padres de familia y maestros.

Fernando Araujo, doctor en Criminología e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó que las escuelas funcionaban como espacios de socialización primaria, donde los jóvenes construían parte de su identidad y se relacionaban con los roles que ocuparían dentro de la sociedad.

PUBLICIDAD

“Es ahí donde se refleja su ansiedad, su impotencia, su enojo”, señaló Araujo. El especialista añadió que los planteles podían ser sitios de acompañamiento, pero también espacios donde aparecían las primeras expresiones de violencia.

Víctor Manuel Sánchez, también investigador de la UAdeC, sostuvo que los estudiantes pasaban una parte considerable de su vida en las escuelas. Esa convivencia cotidiana generaba relaciones entre alumnos, pero también choques que podían derivar en confrontaciones.