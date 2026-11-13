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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 13 de noviembre: frente frío 5 provocará lluvias y temperaturas de 0 grados en 14 estados

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Así impactará el frente frío 5

El clima para este viernes 13 de noviembre estará marcado por las lluvias muy fuertes que dejará el frente frío número 5 en el oriente y sureste de México. Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco concentrarán las precipitaciones más importantes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Dónde lloverá más?

El sistema frontal avanzará sobre el litoral del golfo de México hacia la península de Yucatán e interactuará con un canal de baja presión. Esta combinación ocasionará lluvias muy fuertes en cinco estados:

  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

También se esperan precipitaciones fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que el ingreso de humedad del Pacífico y el golfo favorecerá lluvias y chubascos en regiones del occidente, centro y sur del país.

Infografía sobre un bosque nublado con listas de estados mexicanos agrupados en rangos de temperatura de menos cinco a cero y de cero a cinco grados
Una infografía del Servicio Meteorológico Nacional detalla el pronóstico de temperaturas mínimas de hasta menos cinco grados Celsius en zonas serranas de México. (Conagua clima)

Frente frío 5: estados con fuertes vientos y descenso de temperatura

La masa de aire frío asociada al frente provocará rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec. En Tamaulipas se esperan rachas de 30 a 50 km/h durante la mañana.

En el noroeste, otro sistema frontal y la corriente en chorro polar favorecerán lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila. Además, existe probabilidad de caída de aguanieve en las zonas serranas de Baja California.

El descenso de temperatura también alcanzará entidades del norte, noreste, oriente y centro de México.

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