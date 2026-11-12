Cobertura en vivo
EN VIVO
México

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 12 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este jueves 12 de noviembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO
06:06 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

Últimas noticias

Despojaron a una familia de su camioneta y sus perros en Cuautitlán Izcalli: Max continúa desaparecido y siguen en su búsqueda

El robo fue en la zona ubicada entre Lomas de Cuautitlán y La Aurora, el labrador Rufo ya fue localizado

Despojaron a una familia de su camioneta y sus perros en Cuautitlán Izcalli: Max continúa desaparecido y siguen en su búsqueda

De qué murió Regina Torné, actriz ganadora del Ariel de emblemáticas producciones como ‘La Loba’ y ‘Como agua para chocolate’

El gremio artístico difundió mensajes para despedir a la intérprete mexicana, ampliamente reconocida por sus trabajos en cine, televisión y teatro

De qué murió Regina Torné, actriz ganadora del Ariel de emblemáticas producciones como ‘La Loba’ y ‘Como agua para chocolate’

CJNG ataca base policial en Tepalcatepec y deja un muerto: suspenden clases y labores en Ayuntamiento

Sujetos a bordo de tres camionetas dispararon contra la base de El Toril, dejando también a dos policías heridos

CJNG ataca base policial en Tepalcatepec y deja un muerto: suspenden clases y labores en Ayuntamiento

Vetan por segunda vez Ley de Identidad de Género en Querétaro: Laura Ballesteros acusa a Mauricio Kuri de discriminación

Activistas trans también solicitarán la intervención de la Suprema Corte

Vetan por segunda vez Ley de Identidad de Género en Querétaro: Laura Ballesteros acusa a Mauricio Kuri de discriminación

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 12 de noviembre: frente frío 5 provocará lluvias intensas en 14 estados

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 12 de noviembre: frente frío 5 provocará lluvias intensas en 14 estados

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nunca antes se había visto un escándalo corporativo como el caso Huang

Nunca antes se había visto un escándalo corporativo como el caso Huang

De Ca7riel y Paco Amoroso a Milo J, los argentinos que buscarán brillar en los Latin Grammy

Guía sobre la neumonía: las señales de alarma y las medidas clave para prevenir casos graves

Obesidad: cómo bajar de peso de forma saludable y por qué es clave el seguimiento médico

Anne Hathaway, a los 44: el antes y después de una actriz que aprendió a dominar la moda sin pedir permiso

INFOBAE AMÉRICA

‘La Bola Negra’ tendrá su propia exposición en Hollywood: así será la experiencia inmersiva basada en la película de Los Javis que apunta a todo en los Oscar

‘La Bola Negra’ tendrá su propia exposición en Hollywood: así será la experiencia inmersiva basada en la película de Los Javis que apunta a todo en los Oscar

Las bolsas asiáticas sufren el impacto del escándalo que rodea a Nvidia mientras tambalean los principales índices regionales

La presunta amante china del CEO de Nvidia, Alice Huang, ingresó ocho veces a Taiwán en un período de dos años

La OTAN aseguró que Europa y Ucrania están en la misma línea de EEUU respecto a las negociaciones de paz con Rusia

El líder del grupo terrorista Hezbollah aseguró estar dispuesto a negociar armamento si Israel abandona el Líbano

DEPORTES

Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

Lo pusieron a la par de Maradona, no jugó en Primera y se retiró a los 25 años preso de sus adicciones: el “mejor futbolista que nadie vio”

Un periodista llamó “horrible” a la tenista Sabalenka sin saber que el micrófono estaba abierto y causó indignación en las redes

Dibu Martínez compartió un video con el imponente asado de la Selección: su menú especial por la fractura de mandíbula

La singular promesa de Pedro Troglio al plantel si Banfield elimina a Boca de la Copa Argentina