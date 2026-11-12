Cobertura en vivo
EN VIVO
México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 12 de noviembre: frente frío 5 provocará lluvias intensas en 14 estados

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO
06:00 hsHoy

El pronóstico del clima para este jueves 12 de noviembre anticipa lluvias intensas, descenso de temperaturas y rachas de viento de hasta 70 km/h por el avance del frente frío número 5. Veracruz, Puebla y Oaxaca figuran entre las entidades con mayores precipitaciones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Dónde habrá lluvias intensas este 12 de noviembre?

El frente frío 5 se extenderá sobre el centro y oriente del golfo de México, donde interactuará con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical. Esta combinación favorecerá lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Puebla y Oaxaca, así como precipitaciones fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país.

También se esperan lluvias fuertes en la península de Yucatán y chubascos en la Mesa Central, el occidente y el sur de México.

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX
Autoridades de la CDMX pidieron a la población extremar precauciones ante el descenso de temperaturas Crédito: Cuartoscuro

Frente frío 5: estados con fuertes vientos y bajas temperaturas

La masa de aire frío asociada al sistema ocasionará rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, además del istmo y golfo de Tehuantepec. El descenso de temperaturas vespertinas alcanzará regiones del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

En el noroeste, una vaguada y la corriente en chorro polar provocarán viento fuerte, lluvias y chubascos en la península de Baja California.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoPronóstico del tiempoEn vivoConaguaServicio Meteorológico NacionalÚltima horamexico-noticias

Últimas noticias

Suspenden audiencia virtual del 'R2' por presentar somnolencia tras cirugía

Los otros 20 detenidos del operativo en el restaurante Sabea comparecieron físicamente en Puente Grande

Suspenden audiencia virtual del 'R2' por presentar somnolencia tras cirugía

Camila Martínez justifica comisión de Morena por fraude de 2006 en medio del escándalo de Taddei: “Nos jodieron la niñez”

Las declaraciones de la morenista contrastan con las acciones de la UIF, que amplió el bloqueo de cuentas bancarias como parte de una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con contratos del INE

Camila Martínez justifica comisión de Morena por fraude de 2006 en medio del escándalo de Taddei: “Nos jodieron la niñez”

Quiénes son los nominados de la décima semana en La Granja VIP 2026

La estrategia de “La Resistencia” y “Los Disfuncionales” se pone a prueba en una de las nominaciones más disputadas del reality

Quiénes son los nominados de la décima semana en La Granja VIP 2026

Vuelca patrulla de la policía municipal de Tecámac en la autopista México-Pachuca: hay cinco elementos lesionados

La volcadura se registró a la altura del kilómetro 32 de la autopista, ocasionando caos vial en la zona

Vuelca patrulla de la policía municipal de Tecámac en la autopista México-Pachuca: hay cinco elementos lesionados

Hijo de Guadalupe Taddei renuncia como secretario particular de Alfonso Durazo tras bloqueo de cuentas de la UIF

La UIF incluyó al funcionario en un acuerdo de bloqueo financiero que abarca a 40 personas y empresas señaladas de participar en una red de corrupción con proveedores electorales

Hijo de Guadalupe Taddei renuncia como secretario particular de Alfonso Durazo tras bloqueo de cuentas de la UIF

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nunca antes se había visto un escándalo corporativo como el caso Huang

Nunca antes se había visto un escándalo corporativo como el caso Huang

De Ca7riel y Paco Amoroso a Milo J, los argentinos que buscarán brillar en los Latin Grammy

Guía sobre la neumonía: las señales de alarma y las medidas clave para prevenir casos graves

Obesidad: cómo bajar de peso de forma saludable y por qué es clave el seguimiento médico

Anne Hathaway, a los 44: el antes y después de una actriz que aprendió a dominar la moda sin pedir permiso

INFOBAE AMÉRICA

Quentin Tarantino despidió a Mélanie Laurent de ‘Malditos bastardos’, aunque luego la readmitió, algo que no hizo con Isabelle Huppert: “No le debo una mierda”

Quentin Tarantino despidió a Mélanie Laurent de ‘Malditos bastardos’, aunque luego la readmitió, algo que no hizo con Isabelle Huppert: “No le debo una mierda”

Andy Burnham busca cerrar un acuerdo con la UE para profundizar la cooperación con el Reino Unido tras el Brexit

El régimen de Corea del Norte busca expandir su Armada con una nueva base naval: “Un proyecto crucial”

Zelensky reclamó garantías de seguridad y rechazó negociar la cesión del Donbás tras las conversaciones en Abu Dhabi

Lotería Powerball: resultados del 11 de noviembre de 2026

DEPORTES

Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

Lo pusieron a la par de Maradona, no jugó en Primera y se retiró a los 25 años preso de sus adicciones: el “mejor futbolista que nadie vio”

Un periodista llamó “horrible” a la tenista Sabalenka sin saber que el micrófono estaba abierto y causó indignación en las redes

Dibu Martínez compartió un video con el imponente asado de la Selección: su menú especial por la fractura de mandíbula

La singular promesa de Pedro Troglio al plantel si Banfield elimina a Boca de la Copa Argentina