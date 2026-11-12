EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 12 de noviembre: frente frío 5 provocará lluvias intensas en 14 estados

El pronóstico del clima para este jueves 12 de noviembre anticipa lluvias intensas, descenso de temperaturas y rachas de viento de hasta 70 km/h por el avance del frente frío número 5. Veracruz, Puebla y Oaxaca figuran entre las entidades con mayores precipitaciones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Dónde habrá lluvias intensas este 12 de noviembre?

El frente frío 5 se extenderá sobre el centro y oriente del golfo de México, donde interactuará con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical. Esta combinación favorecerá lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Puebla y Oaxaca, así como precipitaciones fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país.

También se esperan lluvias fuertes en la península de Yucatán y chubascos en la Mesa Central, el occidente y el sur de México.

Autoridades de la CDMX pidieron a la población extremar precauciones ante el descenso de temperaturas Crédito: Cuartoscuro

Frente frío 5: estados con fuertes vientos y bajas temperaturas

La masa de aire frío asociada al sistema ocasionará rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, además del istmo y golfo de Tehuantepec. El descenso de temperaturas vespertinas alcanzará regiones del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.