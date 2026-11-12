Vetan por segunda vez Ley de Identidad de Género en Querétaro: Laura Ballesteros acusa a Mauricio Kuri de discriminación

Laura Ballesteros de MC en Querétaro, crticó el veto a la Ley de Identidad, señala discriminación

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La diputada federal Laura Ballesteros Mancilla, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), acusó al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, de incurrir en actos discriminatorios contra la comunidad LGBTTTIQ+ por vetar en dos ocasiones la Ley de Identidad de Género, pese a que ya fue aprobada por el Pleno del Congreso estatal.

En declaraciones en el Congreso de la Unión, la legisladora cuestionó la resistencia del gobierno queretano a publicar esta legislación, que permitiría a las personas mayores de edad solicitar la rectificación de su acta de nacimiento conforme a su identidad de género autopercibida, mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil y sin necesidad de iniciar un juicio.

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Ballesteros Mancilla recordó que la iniciativa fue planteada desde principios de 2025 y señaló que los dos vetos del mandatario estatal han impedido que el reconocimiento legal de la identidad de género avance en la entidad.

“Parecen actos discriminatorios por parte del gobernador de la entidad y su equipo ante la Ley de Identidad, que fue planteada a principios del 2025 y que ya lleva dos vetos prácticamente de bolsillo por parte del gobernador”, declaró.

La diputada también criticó que, después de las observaciones realizadas por el Ejecutivo estatal, la legislación permanezca sin resolverse en el ámbito legislativo. Asimismo, cuestionó la postura de las fuerzas políticas representadas en el Congreso local, particularmente del PAN y Morena, ante el retraso de esta reforma.

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Acusan retrocesos contra la comunidad LGBTTTIQ+

Laura Ballesteros, integrante de Movimiento Ciudadano, y Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, aparecen durante intervenciones públicas. (@LBallesterosM | @makugo)

La legisladora manifestó su preocupación por las consecuencias que, desde su perspectiva, genera la falta de reconocimiento de derechos para las poblaciones de la diversidad sexual y de género.

Aseguró que cuando las autoridades mantienen posturas contrarias al reconocimiento de estas garantías pueden propiciar un ambiente de rechazo hacia las personas de la comunidad LGBTTTIQ+.

Como ejemplo, mencionó que han recibido denuncias sobre escuelas donde existían comités de diversidad, pero cuyos directivos presuntamente comenzaron a disolverlos.

“Cuando un gobernante desde el poder de su oficina ejerce poder de manera discriminatoria, lo que hace es envalentonar mucho a las poblaciones que están en contra de las diversidades y de los derechos humanos”, sostuvo.

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Van por pronunciamiento de la Suprema Corte

Querétaro la Ley de Identidad discriminación LGTB Mauricio Kuri LGTB (especial)

Ballesteros consideró que Mauricio Kuri debe responder a las exigencias de la comunidad para que el Congreso de Querétaro pueda concretar la aprobación y publicación de la Ley de Identidad de Género.

Afirmó que Querétaro se encuentra entre las ocho entidades que todavía no cuentan con esta legislación, situación que, dijo, refleja el rezago en el reconocimiento de los derechos de las personas trans.

Por su parte, María José González, activista trans, informó que impulsan un punto de acuerdo para exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a pronunciarse sobre los hechos y contribuir a que la legislación pueda consolidarse y publicarse.

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La activista denunció que, además de los dos vetos, integrantes del colectivo trans han enfrentado presuntas amenazas por parte del gobernador, entre ellas situaciones que, aseguró, también la han afectado directamente.

Advirtió que las acciones contra esta comunidad representan una preocupación para otros movimientos sociales, pues consideró que el rechazo al reconocimiento de derechos puede extenderse a mujeres, niñas, niños, ambientalistas y colectivos de movilidad.