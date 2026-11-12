Muere Mamá Elena de “Como agua para chocolate”: la actriz Regina Torné viste de luto al cine mexicano

Foto: @regladtercios

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El cine mexicano está de duelo tras el fallecimiento de Regina Torné este miércoles 11 de noviembre a los 83 años de edad. Al momento se desconocen las causas de su muerte. La actriz marcó una carrera de más de cinco décadas en el cine, televisión y las telenovelas.

Entre sus trabajos más recordados figura en la película “Como agua para chocolate”, la cinta de Alfonso Arau en la que encarnó a Mamá Elena. Regina Torné también participó en producciones como La loba, Retrato de familia y Clarisa, y formó parte de la televisión mexicana desde los primeros años de su trayectoria como actriz.

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Mamá Elena llevó a Regina Torné al premio Ariel en 1992

Tras interpretar a Mamá Elena en “Como agua para chocolate”, Regina Torné obtuvo el premio Ariel como Mejor Actriz durante la XXXIV entrega de los premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Torné encarnó a una madre rígida que impone a Tita, su hija menor, en la obligación de permanecer soltera para cuidarla hasta el día de su muerte. El personaje condensaba la autoridad familiar y las reglas que atraviesa la historia.

Mamá Elena no era un papel de gestos contenidos. La actriz construyó a una mujer severa, con una presencia que explicaba la tensión entre Tita y Pedro, de quien estuvo enamorada pese a las restricciones de su madre. La dureza del personaje de Regina Torné contrastó el universo culinario y mágico de la cinta mexicana.

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La película “Como agua para chocolate” reunió a Torné con un elenco encabezado por Lumi Cavazos, Marco Leonardi, Regina Torné, Mario Iván Martínez y Ada Carrasco. La obra fue una de las producciones mexicanas con mayor circulación internacional durante la década de los 90s.

El premio Ariel que recibió Regina Torné reconoció una carrera que ya incluía cine, canto y televisión. La actriz mexicana también debutó como directora ese año con el cortometraje “Tú puedes, si quieres”.

Regina Torné, del jazz y los boleros a las pantallas de cine mexicano

Antes de consolidarse como actriz, Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya inició su carrera artística como cantante de jazz en 1962 antes de dar el salto a la actuación. En 1964 acudió a un festival cinematográfico en Acapulco como representante de México y utilizó por primera vez el nombre artístico de Regina Torné.

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Un año más tarde, grabó el disco “Regina a Lara”, con canciones de Agustín Lara. El álbum coexistió con el comienzo de su trayectoria frente a las cámaras. Su debut en el cine llegó con “Despedida de soltera”, filmada en 1965 y estrenada en 1966.

Desde entonces sumó participaciones en películas que circularon dentro de los géneros comerciales de la época, como el melodrama, la acción, el terror y la comedia.

Entre sus primeros títulos figuran Sólo de noche vienes, El Rata, Jinetes de la llanura, Rocambole contra las mujeres arpías, Pacto diabólico y La señora Muerte. Esa etapa la acercó a un tipo de cine con ritmos de producción acelerados y repartos amplios.

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También apareció en Blue Demon y las invasoras, Las luchadoras contra el robot asesino, Los hijos de Satanás, Viento salvaje y Tiempo y destiempo. La diversidad de esos créditos muestra que su trabajo no se limitó a un solo registro interpretativo.

La televisión amplió su presencia ante el público mexicano

Torné incursionó en la televisión a finales de los años sesenta. apareció en un episodio de la serie estadounidense I Spy, antes de consolidar su presencia en producciones mexicanas.

En 1978 participó en El Chavo del 8 como Gloria, personaje que también fue interpretado por otras actrices durante la historia del programa. Su intervención quedó asociada a una de las comedias de mayor difusión de la televisión mexicana.

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Durante los años ochenta volvió a la pantalla chica como conductora de Cascaritas musicales y participó en proyectos como Cámara infraganti. Paralelamente, mantuvo actividad en fotonovelas y producciones para distintos formatos.

La década de 1990 amplió su presencia en las telenovelas. Después de Como agua para chocolate, interpretó a Doña Beatriz de Bracho Sanabria en Clarisa, papel por el que obtuvo un Premio ACE a mejor actriz, de acuerdo con Wikipedia.

En ese mismo periodo formó parte de Agujetas de color de rosa, Caminos cruzados y Retrato de familia. Esta última fue su última producción para Televisa antes de continuar su carrera en TV Azteca.

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La etapa en TV Azteca incluyó personajes antagónicos

A partir de 1997, Torné trabajó en producciones de TV Azteca como Rivales por accidente y La chacala. La intérprete se integró a una televisora que entonces buscaba consolidar una programación propia frente a Televisa.

Luego llegaron participaciones en El amor no es como lo pintan, Como en el cine, Por ti, Belinda, Amor en custodia y La niñera. Sus personajes solían moverse entre figuras de autoridad, antagonistas y mujeres que intervenían en los conflictos familiares de las historias.

En La loba, estrenada en 2010, dio vida a Prudencia Gutiérrez viuda de Alcázar. El trabajo le consiguió el Premio Bravo a mejor actriz antagónica.

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Su paso por la pantalla también incluyó Cielo rojo y Siempre tuya Acapulco. La televisión le permitió mantener una presencia sostenida ante nuevas audiencias, aun después de haber sido identificada por el público con su trabajo cinematográfico.

En 2009 incursionó en el doblaje para la cinta animada Nikté, donde prestó su voz a Meztli, la Diosa de la Luna. Ese mismo año actuó en El llanto de Helena, uno de sus últimos créditos en cine.

Regina Torné se retiró de la actuación en 2016

Su última participación en televisión fue en un episodio de Un día cualquiera, emitido en 2016. Después se alejó de la vida pública y se instaló en Puebla, donde abrió una escuela de arte dramático.

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Su carrera abarcó desde el cine mexicano de los años sesenta hasta las telenovelas emitidas en la segunda década del siglo XXI. Como agua para chocolate, Clarisa, Retrato de familia, La loba y Cielo rojo permanecen entre los títulos que resumen esa trayectoria.