Dos pescadores rescataron a un trabajador de un crucero que llevaba nueve horas a la deriva en el Pacífico: “Creí que iba a morir”

El trabajador, de 37 años, fue localizado consciente a 32 kilómetros de la costa de California y permanecía estable en un hospital tras presentar síntomas de hipotermia (Royal Caribbean)

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Un pianista tripulante del crucero Ovation of the Seas, de Royal Caribbean, sobrevivió casi diez horas a la deriva en el océano Pacífico tras caer al agua en la madrugada del viernes 7 de noviembre, frente a las costas del sur de California. Dos pescadores lo encontraron consciente a unos 32 kilómetros de tierra y lo sacaron del mar con vida. El hombre, de 37 años y cuya identidad no fue divulgada, llegó al hospital en estado estable con síntomas de hipotermia.

Según confirmó la Guardia Costera de Estados Unidos al medio The New York Times, el rescate ocurrió alrededor del mediodía a unas 9 millas náuticas (aproximadamente 16 a 17 kilómetros) al noreste del puerto de Avalon, en la isla Santa Catalina. Las autoridades calculan que el tripulante cayó del barco cerca de las 2:30 de la madrugada, mientras el Ovation of the Seas navegaba desde San Pedro hacia Ensenada, México. Las circunstancias del incidente siguen bajo investigación.

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Los pescadores lo detectaron al rastrear la superficie en busca de pez vela

La víctima fue hallada con vida frente al sur de California, luego de que la embarcación de Royal Caribbean navegara desde San Pedro hacia Ensenada, México - REUTERS/Paola Chiomante

Grant Garrett y Sean Norton, dos pescadores de Newport Beach, regresaban de una jornada cerca de la isla Santa Catalina cuando divisaron al hombre en el mar. La técnica de pesca de pez espada exige observar de forma constante la superficie del agua en busca de aletas, lo que, según explicó el jefe de batallón de salvavidas Mike Ure a The Mercury News, fue determinante para detectar al náufrago a tiempo.

“Vi su cabeza fuera del agua, agitando apenas las manos y los pies para mantenerse a flote”, relató Garrett a la cadena KABC. Los dos hombres detuvieron la embarcación de inmediato, recogieron las líneas y extrajeron al hombre del agua entre ambos. “No podía dejar de temblar ni hablar. Era evidente que estaba cerca de la muerte”, describió ante el mismo medio.

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Ya a bordo, el rescatado pronunció la única frase que pudo articular: “Gracias. Creí que iba a morir”, según reprodujo Norton. Fue entonces cuando el tripulante se identificó como pianista del crucero. Los pescadores emitieron de inmediato una señal de auxilio marítimo, captada por la central de salvavidas de Newport Beach.

El fenómeno de El Niño elevó la temperatura del agua y favoreció la supervivencia

Las ondas Kelvin llevaron masas cálidas desde el ecuador hacia el norte, con registros cercanos a 24 ℃ frente al sur californiano, una cifra atípica para la época del año

Los especialistas atribuyeron la supervivencia del músico, en buena medida, a las condiciones térmicas del océano. Las temperaturas del Pacífico frente al sur de California rondaban los 24 ℃, valores atípicos para la región y la época del año. Ese calor es producto de las ondas Kelvin: masas de agua cálida que el fenómeno climático de El Niño empuja desde el ecuador hacia el norte. “Un año normal, no hay forma de que lo logre”, afirmó Norton en declaraciones a CBS News.

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A ese factor se sumaron condiciones meteorológicas favorables: cielo despejado, buena visibilidad y mar en calma. Ure, con cuatro décadas en el cuerpo de salvavidas, señaló que incluso oleaje moderado agota la energía de quien lucha por mantenerse a flote. “Cada condición a la que estuvo expuesto fue óptima para la supervivencia”, resumió el funcionario.

Los salvavidas llegaron en menos de 15 minutos y lo entregaron a los paramédicos

El operador indicó que mantendrá la asistencia al trabajador, pero evitó ampliar la información para resguardar su privacidad mientras continúan las diligencias de las autoridades estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras recibir la señal de auxilio, una unidad de salvavidas de Newport Beach que patrullaba la zona llegó al punto de encuentro en menos de 15 minutos. El tripulante estaba consciente, pero hipotérmico. Los salvavidas lo estabilizaron a bordo y lo trasladaron al muelle de la Oficina del Sheriff del condado de Orange, en el puerto de Newport, donde paramédicos lo recibieron y lo derivaron al Orange County Global Medical Center.

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Royal Caribbean confirmó el incidente en un comunicado y señaló que brindaba “apoyo y asistencia” al empleado, aunque declinó dar más detalles para respetar su privacidad. La Guardia Costera mantiene abierta la investigación para determinar cómo el músico terminó en el océano en medio de la noche.