Estados Unidos

Dos pescadores rescataron a un trabajador de un crucero que llevaba nueve horas a la deriva en el Pacífico: “Creí que iba a morir”

El empleado, de 37 años, fue hallado consciente a 32 kilómetros de la costa de California y permanecía estable en un hospital tras ser trasladado por los equipos de emergencia

Un barco de crucero blanco con múltiples cubiertas navega en el mar azul dejando una estela bajo el cielo
El trabajador, de 37 años, fue localizado consciente a 32 kilómetros de la costa de California y permanecía estable en un hospital tras presentar síntomas de hipotermia (Royal Caribbean)
Guardar

Un pianista tripulante del crucero Ovation of the Seas, de Royal Caribbean, sobrevivió casi diez horas a la deriva en el océano Pacífico tras caer al agua en la madrugada del viernes 7 de noviembre, frente a las costas del sur de California. Dos pescadores lo encontraron consciente a unos 32 kilómetros de tierra y lo sacaron del mar con vida. El hombre, de 37 años y cuya identidad no fue divulgada, llegó al hospital en estado estable con síntomas de hipotermia.

Según confirmó la Guardia Costera de Estados Unidos al medio The New York Times, el rescate ocurrió alrededor del mediodía a unas 9 millas náuticas (aproximadamente 16 a 17 kilómetros) al noreste del puerto de Avalon, en la isla Santa Catalina. Las autoridades calculan que el tripulante cayó del barco cerca de las 2:30 de la madrugada, mientras el Ovation of the Seas navegaba desde San Pedro hacia Ensenada, México. Las circunstancias del incidente siguen bajo investigación.

PUBLICIDAD

Los pescadores lo detectaron al rastrear la superficie en busca de pez vela

La víctima fue hallada con vida frente al sur de California, luego de que la embarcación de Royal Caribbean navegara desde San Pedro hacia Ensenada, México - REUTERS/Paola Chiomante
La víctima fue hallada con vida frente al sur de California, luego de que la embarcación de Royal Caribbean navegara desde San Pedro hacia Ensenada, México - REUTERS/Paola Chiomante

Grant Garrett y Sean Norton, dos pescadores de Newport Beach, regresaban de una jornada cerca de la isla Santa Catalina cuando divisaron al hombre en el mar. La técnica de pesca de pez espada exige observar de forma constante la superficie del agua en busca de aletas, lo que, según explicó el jefe de batallón de salvavidas Mike Ure a The Mercury News, fue determinante para detectar al náufrago a tiempo.

“Vi su cabeza fuera del agua, agitando apenas las manos y los pies para mantenerse a flote”, relató Garrett a la cadena KABC. Los dos hombres detuvieron la embarcación de inmediato, recogieron las líneas y extrajeron al hombre del agua entre ambos. “No podía dejar de temblar ni hablar. Era evidente que estaba cerca de la muerte”, describió ante el mismo medio.

PUBLICIDAD

Ya a bordo, el rescatado pronunció la única frase que pudo articular: “Gracias. Creí que iba a morir”, según reprodujo Norton. Fue entonces cuando el tripulante se identificó como pianista del crucero. Los pescadores emitieron de inmediato una señal de auxilio marítimo, captada por la central de salvavidas de Newport Beach.

El fenómeno de El Niño elevó la temperatura del agua y favoreció la supervivencia

Mapa del océano Pacífico con el texto El Niño y una franja horizontal de color cálido sobre la línea del ecuador.
Las ondas Kelvin llevaron masas cálidas desde el ecuador hacia el norte, con registros cercanos a 24 ℃ frente al sur californiano, una cifra atípica para la época del año

Los especialistas atribuyeron la supervivencia del músico, en buena medida, a las condiciones térmicas del océano. Las temperaturas del Pacífico frente al sur de California rondaban los 24 ℃, valores atípicos para la región y la época del año. Ese calor es producto de las ondas Kelvin: masas de agua cálida que el fenómeno climático de El Niño empuja desde el ecuador hacia el norte. “Un año normal, no hay forma de que lo logre”, afirmó Norton en declaraciones a CBS News.

A ese factor se sumaron condiciones meteorológicas favorables: cielo despejado, buena visibilidad y mar en calma. Ure, con cuatro décadas en el cuerpo de salvavidas, señaló que incluso oleaje moderado agota la energía de quien lucha por mantenerse a flote. “Cada condición a la que estuvo expuesto fue óptima para la supervivencia”, resumió el funcionario.

Los salvavidas llegaron en menos de 15 minutos y lo entregaron a los paramédicos

Dos socorristas con chalecos naranjas asisten a una persona de espaldas en una lancha, bajo un helicóptero y en un mar con oleaje.
El operador indicó que mantendrá la asistencia al trabajador, pero evitó ampliar la información para resguardar su privacidad mientras continúan las diligencias de las autoridades estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras recibir la señal de auxilio, una unidad de salvavidas de Newport Beach que patrullaba la zona llegó al punto de encuentro en menos de 15 minutos. El tripulante estaba consciente, pero hipotérmico. Los salvavidas lo estabilizaron a bordo y lo trasladaron al muelle de la Oficina del Sheriff del condado de Orange, en el puerto de Newport, donde paramédicos lo recibieron y lo derivaron al Orange County Global Medical Center.

Royal Caribbean confirmó el incidente en un comunicado y señaló que brindaba “apoyo y asistencia” al empleado, aunque declinó dar más detalles para respetar su privacidad. La Guardia Costera mantiene abierta la investigación para determinar cómo el músico terminó en el océano en medio de la noche.

Temas Relacionados

Royal CaribbeanCaliforniaFenómeno de El NiñoNaufrágioPescadorCrucero a bordoPacíficoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva York inaugura un centro de alimentos de USD 25 millones en Brooklyn

La sede de Met Council centralizará el abastecimiento de 344 despensas y podría atender a un millón de personas, frente a los 350.000 neoyorquinos que reciben ayuda cada año

Nueva York inaugura un centro de alimentos de USD 25 millones en Brooklyn

Dos incendios en camiones recolectores de Staten Island,en Nueva York, reactivan la alerta por baterías de litio: cuáles no se tiran y dónde entregarlas gratis

El último siniestro ocurrió el 1 de noviembre cerca de Midland y Patterson Avenue, fue el segundo en una semana y el cuarto registrado este año en el distrito

Dos incendios en camiones recolectores de Staten Island,en Nueva York, reactivan la alerta por baterías de litio: cuáles no se tiran y dónde entregarlas gratis

El 24% de los estadounidenses con historial crediticio tienen deudas atrasadas

Un análisis del Urban Institute mostró que las facturas médicas, los préstamos estudiantiles y el crédito para consumo concentran los atrasos, en un escenario marcado por el alza del costo de vida y las tasas de interés

El 24% de los estadounidenses con historial crediticio tienen deudas atrasadas

Caso Christa Pike: por qué sus abogados no pueden analizar el fármaco de la ejecución fallida

El estado de Tennessee pide revocar la orden judicial que permite a la defensa inspeccionar el pentobarbital sobrante: teme que el acceso exponga al proveedor confidencial y ponga en riesgo el suministro de sustancias letales para futuras condenas capitales

Caso Christa Pike: por qué sus abogados no pueden analizar el fármaco de la ejecución fallida

Cuando el sistema no reconoce al migrante: las fallas de verificación que dejan a beneficiarios del TPS sin licencias, seguros y pagos

La falta de actualización en los sistemas de verificación migratoria deja a algunos salvadoreños con TPS ante obstáculos para renovar documentos, mantener seguros médicos o recibir pagos del Seguro Social, mientras esperan definiciones sobre su estatus

Cuando el sistema no reconoce al migrante: las fallas de verificación que dejan a beneficiarios del TPS sin licencias, seguros y pagos

TECNO

Stanford midió cinco años de inteligencia artificial: ya no se puede creer en una foto ni en una voz

Stanford midió cinco años de inteligencia artificial: ya no se puede creer en una foto ni en una voz

Así es como está Nintendo frenando la piratería y las emulaciones en PC de sus juegos

OpenAI quiere que ChatGPT organice tus vacaciones y compra Odessia, una empresa que desarrolla agentes de viajes con IA

10 funciones de la IA de Amazon para encontrar las mejores promociones durante las compras navideñas

Robots de Google hacen más de 200 tareas: desde servir comida hasta manipular objetos de laboratorio

ENTRETENIMIENTO

Creyó que era la novia de Jimin de BTS y perdió más de 50.000 dólares en una estafa virtual

Creyó que era la novia de Jimin de BTS y perdió más de 50.000 dólares en una estafa virtual

Brenda Song destapa las condiciones de rodaje de ‘Zack y Cody’: “Nos pagaban poco y trabajábamos demasiado”

"No sean misóginos": Florence Pugh fija sus condiciones para trabajar en Hollywood

Latin Grammy 2026: horarios, canales y plataformas para ver la ceremonia en vivo

De París a Grecia: 'Emily en París' publica el primer tráiler de su temporada final

MUNDO

Creyó que era la novia de Jimin de BTS y perdió más de 50.000 dólares en una estafa virtual

Creyó que era la novia de Jimin de BTS y perdió más de 50.000 dólares en una estafa virtual

Insólito fenómeno en Capri: dos remolinos marinos envolvieron sus emblemáticos Faraglioni

Los electrodomésticos inteligentes, bajo amenaza: por qué la Unión Europea alerta sobre posibles ataques informáticos

Un influencer fitness quedó paralizado de la cintura para abajo tras sufrir una extraña lesión mientras surfeaba en Hawái

La guerra con Irán costará a los países del Golfo casi un billón de dólares en daños y pérdidas hasta 2030