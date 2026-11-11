EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: el “R2″ continuará hospitalizado

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ARTÍCULO DE INFOBAE
Cancelan traslado del “R2” a Puente Grande por su estado de salud: continúa hospitalizado
El presunto líder de “Los Rs” fue sometido a dos cirugías de emergencia, por lo que fue imposible trasladarlo
Un convoy de fuerzas federales llegó la noche del martes al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara para trasladar a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, al penal de Puente Grande, sin embargo, horas después, el operativo fue cancelado por el estado de salud del detenido.
12:35 hsHoy
ARTÍCULO DE INFOBAE
Repartidores vandalizan edificio en la Del Valle tras amenazas con arma contra uno de sus compañeros
Un video difundido en redes sociales registra el momento en el que un hombre amenaza de muerte a un motociclista por presuntamente haber cancelado su pedido
Un grupo de repartidores de plataformas digitales vandalizó la entrada de una unidad habitacional y una caseta de vigilancia en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, luego de que uno de sus compañeros denunciara haber sido amenazado con un arma de fuego por un vecino.