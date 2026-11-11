EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: el “R2″ continuará hospitalizado

Un grupo de repartidores de plataformas digitales vandalizó la entrada de una unidad habitacional y una caseta de vigilancia en la colonia Del Valle , alcaldía Benito Juárez, luego de que uno de sus compañeros denunciara haber sido amenazado con un arma de fuego por un vecino .

Un convoy de fuerzas federales llegó la noche del martes al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara para trasladar a Rafael Álvarez Ayala , alias “R2” , al penal de Puente Grande, sin embargo, horas después, el operativo fue cancelado por el estado de salud del detenido.

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Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 11 de noviembre La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

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