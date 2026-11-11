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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: el “R2″ continuará hospitalizado

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12:36 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Cancelan traslado del “R2” a Puente Grande por su estado de salud: continúa hospitalizado

El presunto líder de “Los Rs” fue sometido a dos cirugías de emergencia, por lo que fue imposible trasladarlo

Por Anayeli Tapia Sandoval

Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", continúa hospitalizado en Guadalajara. (FGR/Cuartoscuro)
Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", continúa hospitalizado en Guadalajara. (FGR/Cuartoscuro)

Un convoy de fuerzas federales llegó la noche del martes al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara para trasladar a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, al penal de Puente Grande, sin embargo, horas después, el operativo fue cancelado por el estado de salud del detenido.

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12:35 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Repartidores vandalizan edificio en la Del Valle tras amenazas con arma contra uno de sus compañeros

Un video difundido en redes sociales registra el momento en el que un hombre amenaza de muerte a un motociclista por presuntamente haber cancelado su pedido

Víctor Cisneros

Por Víctor Cisneros

Grabación captada en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, donde se observan daños materiales en los cristales y la estructura de una caseta de vigilancia residencial. El incidente ocurrió tras el reporte de una presunta amenaza con arma de fuego contra un repartidor por parte de un habitante del lugar. El video registra a varias personas reunidas frente al inmueble durante la noche y las afectaciones en el acceso.

Un grupo de repartidores de plataformas digitales vandalizó la entrada de una unidad habitacional y una caseta de vigilancia en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, luego de que uno de sus compañeros denunciara haber sido amenazado con un arma de fuego por un vecino.

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