Insólito fenómeno en Capri: dos remolinos marinos envolvieron sus emblemáticos Faraglioni

Las columnas giratorias descendieron desde nubes cargadas hasta la superficie, frente a la costa sur de la isla (video gentileza X: @AlertaNews24)

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Un doble remolino marino se formó frente a los Faraglioni de Capri el pasado sábado, en un evento que combinó condiciones meteorológicas adversas con uno de los paisajes más reconocibles del Mediterráneo. Las dos columnas giratorias descendieron desde nubes cargadas hasta la superficie del mar, enmarcando las imponentes rocas que emergen del Mar Tirreno frente a la costa sur de la isla.

El suceso fue registrado por testigos desde distintos puntos de la zona italiana y el material se difundió con rapidez en redes sociales; Euronews fue uno de los primeros medios internacionales en publicar los videos. El episodio ocurrió durante una jornada marcada por una alerta meteorológica de nivel amarillo en toda la región de Campania, con pronósticos de tormentas intensas y riesgo de deslizamientos de tierra.

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Vientos desde direcciones opuestas desencadenaron la formación simultánea de los dos remolinos marinos

Los remolinos marinos son columnas rotatorias de aire y vapor de agua que se forman sobre cuerpos de agua. Aunque comparten rasgos visuales con los tornados, suelen ser menos potentes y de menor duración. A diferencia de estos, no tocan tierra y se disipan en cuestión de minutos. El mecanismo que los origina implica vientos que soplan desde direcciones contrarias y crean zonas localizadas de rotación sobre el agua, con la particularidad de que, dos se desarrollaron al mismo tiempo y en el mismo punto.

Las columnas giratorias descendieron desde nubes cargadas hasta la superficie el sábado, frente a la costa sur de la isla (Captura de video)

Que ese proceso doble ocurriera frente a los Faraglioni —las tres agujas de roca que se alzan del mar y son el símbolo visual de la Isla Azul— amplificó el impacto de las tomas. Según la información divulgada por Euronews, las espirales emergieron de nubes oscuras y pesadas que sobrevolaban la zona, en una secuencia captada con nitidez desde tierra.

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El Mediterráneo registra con frecuencia mangas de agua en otoño, pero raramente en par

Este tipo de fenómeno atmosférico es relativamente habitual sobre el Mediterráneo durante los últimos meses del verano y el otoño, cuando masas de aire frío descienden sobre aguas aún calientes. Esa diferencia de temperatura genera inestabilidad y favorece la formación de remolinos sobre la superficie marina.

Sin embargo, la aparición simultánea de dos espirales frente a un accidente geográfico tan singular como los Faraglioni es considerada una rareza. Las formaciones rocosas, que se elevan hasta 109 metros sobre el nivel del mar, funcionaron en este caso como telón de fondo de un evento meteorológico que difícilmente se repite en las mismas condiciones.

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Las corrientes procedentes de direcciones contrarias generaron zonas localizadas de rotación bajo nubes cargadas, y las estructuras descendieron hasta la superficie frente a la costa meridional de la isla italiana (Wikipedia)

Capri recibe cerca de tres millones de turistas por año, aunque el invierno la deja casi desierta

Capri es uno de los destinos turísticos más visitados de Italia, con aproximadamente tres millones de visitantes anuales. Sus acantilados, aguas cristalinas y la arquitectura de sus villas atraen viajeros de todo el mundo, especialmente entre la primavera y el verano.

No obstante, durante los meses de invierno gran parte de los negocios turísticos cierra sus puertas y la isla queda prácticamente en manos de sus residentes. Fue en ese contexto de baja temporada cuando las dos espirales atmosféricas se formaron frente a las rocas, con pocos turistas presentes, pero con varias personas que alcanzaron a documentar el evento desde la costa.

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Los videos circularon con rapidez entre usuarios de distintos países, muchos de los cuales describieron la escena como “absolutamente magnífica” y la compararon con representaciones visuales de la mitología griega y romana que históricamente rodea al golfo de Nápoles y sus islas. La isla de Capri, ubicada en el extremo sur del golfo, fue escenario de residencias imperiales romanas y sigue siendo uno de los enclaves más fotografiados del Mediterráneo, lo que amplificó el alcance del registro entre públicos de todo el mundo.