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Los electrodomésticos inteligentes, bajo amenaza: por qué la Unión Europea alerta sobre posibles ataques informáticos

La Agencia de la UE para la Ciberseguridad alertó que los delincuentes pueden comprometer sistemas antes de que las organizaciones corrijan sus fallas, aunque estas herramientas también permiten detectar y aplicar parches proactivamente

Refrigerador de acero con pantalla táctil encendida, símbolo de advertencia, proyección de la bandera de la Unión Europea, rúter y estufa.
El organismo comunitario señaló que el plazo entre hallar una falla y usarla con fines ofensivos se acerca a cero, lo que reduce la capacidad de las entidades para aplicar correcciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) advirtió esta semana que la inteligencia artificial está industrializando los ciberataques y comprimiendo a casi cero el tiempo que transcurre entre el descubrimiento de una vulnerabilidad digital y su explotación por parte de atacantes. La alerta provino de Juhan Lepassaar, director ejecutivo del organismo, quien señaló que el panorama de amenazas digitales que enfrenta el continente “no es alentador”.

Según informó Euronews, la advertencia llega en un contexto de múltiples incidentes recientes. En octubre y noviembre, ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados afectaron al menos a nueve países europeos, y bancos de sangre en Francia y otras naciones sufrieron ataques similares.

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Una vulnerabilidad en el software PHP forzó además a varios gobiernos de la Unión Europea (UE) a desconectar sus páginas web para impedir que piratas informáticos la aprovecharan. “Hoy han sido los frigoríficos, mañana podrían ser los routers, pasado mañana los electrodomésticos”, declaró Lepassaar en declaraciones a la AFP.

La IA convierte cada vulnerabilidad en un arma casi instantánea

Mapa de Europa iluminado con redes digitales, textos informativos y seis ilustraciones temáticas sobre seguridad informática.
La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad señala en un informe que el 57,3% de los ciberataques registrados en Europa durante 2025 tuvieron motivaciones ideológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe anual de ENISA establece que la inteligencia artificial actúa como un multiplicador de fuerza tanto para atacantes como para defensores, pero es la velocidad con la que los primeros pueden actuar lo que genera mayor preocupación. “Los datos sintetizados por los investigadores muestran que el tiempo entre el descubrimiento y su utilización con fines ofensivos se está acercando a cero”, indica el documento.

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Esto implica que las organizaciones podrían quedarse sin margen para corregir sus sistemas antes de que los ciberdelincuentes los comprometan. El informe también reconoce que las herramientas de IA permiten a las empresas detectar y parchear fallas de forma proactiva, acortando los tiempos de respuesta. La clave, según ENISA, está en quién logra moverse más rápido en esa carrera.

Más allá de la velocidad, la IA amplifica el arsenal ya disponible de los atacantes. Las operaciones de phishing se volvieron más convincentes gracias al uso de videos, audios y mensajes deepfake, que sirven para engañar a personas e introducir datos erróneos en sistemas corporativos con el fin de interrumpir sus operaciones.

El ransomware y el hacktivismo dominan el mapa de incidentes

Los ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados alcanzaron al menos nueve países europeos en octubre y noviembre (Europa Press)
Los ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados alcanzaron al menos nueve países europeos en octubre y noviembre (Europa Press)

El informe de ENISA revela que el 57,3% de los incidentes cibernéticos registrados en 2025 tuvieron un trasfondo ideológico, vinculado a conflictos geopolíticos como la guerra de Rusia contra Ucrania y la situación en Oriente Medio, aunque la mayoría tuvo un impacto acotado. Los hacktivistas dominan las estadísticas por volumen de ataques, con operaciones de denegación de servicio distribuida (DDoS) como modalidad predominante.

El 29,3% restante correspondió a incidentes con motivaciones económicas. El ransomware se mantuvo como el tipo de ataque más perjudicial para las empresas, y el organismo advierte que la facilidad para compartir este tipo de programas maliciosos entre delincuentes “está alimentando un ecosistema criminal profesional”. El informe también detectó ataques con características propias de actores estatales, dirigidos a países europeos para ejecutar ciberespionaje, recopilar inteligencia y robar propiedad intelectual.

Europa tiene marco legal, pero le faltan tiempo y personal para aplicarlo

El 57,3% de los incidentes cibernéticos de 2025 tuvo motivaciones ideológicas ligadas a conflictos geopolíticos
El 57,3% de los incidentes cibernéticos de 2025 tuvo motivaciones ideológicas ligadas a conflictos geopolíticos

La UE cuenta con un marco regulatorio amplio en materia de ciberseguridad. La Directiva NIS2 obliga a los sectores económicos a implementar salvaguardas digitales para proteger infraestructuras críticas; sin embargo, pese a haber comenzado a aplicarse en octubre de 2024, aún no fue transpuesta a la legislación de todos los Estados miembros. El Reglamento de Resiliencia Cibernética (Cyber Resilience Act), adoptado ese mismo año, será plenamente aplicable recién en diciembre de 2027.

A esto se suma un déficit estructural de talento: el 45% de las organizaciones encuestadas en un estudio sobre inversiones en NIS de 2025 declaró tener dificultades para encontrar profesionales con las competencias necesarias en el sector. ENISA advierte que esta brecha beneficia a quienes cuentan con más recursos a la hora de competir por un conjunto de talento que, por ahora, sigue siendo limitado.

“La seguridad no debe ni puede ser una cuestión secundaria. Todos los incidentes se pueden evitar, y la ciberseguridad no es barata, pero la pregunta es: ¿estamos dispuestos a invertir para que esto sea posible?”, concluyó Lepassaar.

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