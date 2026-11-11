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Un influencer fitness quedó paralizado de la cintura para abajo tras sufrir una extraña lesión mientras surfeaba en Hawái

La familia de Brock Kelly informó que el joven será trasladado desde el hospital de la isla a un centro de rehabilitación continental, mientras los neurocirujanos definen el tratamiento y no descartan una mejoría completa

Un hombre con bata médica reposa en una cama de hospital junto a una mujer con suéter verde que toma su mano
El creador de contenido, de 24 años y oriundo de Misisipi, perdió la sensibilidad y la movilidad desde la cintura el 6 de noviembre (Brock Kelly/Instagram)
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Brock Kelly, un creador de contenido de 24 años de Misisipi, quedó paralizado de la cintura para abajo el 6 de noviembre mientras surfeaba en Hawái durante un viaje de trabajo. El diagnóstico fue mielopatía del surfista, una lesión no traumática de la médula espinal que suprime la sensibilidad y el movimiento en la mitad inferior del cuerpo. El joven, con más de 115.000 seguidores en Instagram, compartió la noticia en esa red social días después del accidente.

Según informó la revista People, Kelly publicó el lunes 10 de noviembre un mensaje en sus redes sociales en el que explicó lo ocurrido. La imagen lo mostraba en una cama de hospital tomando la mano de su esposa, Mary Grace. El influencer, conocido por su contenido de estilo de vida y fitness, describió la condición en sus propias palabras: “Se llama mielopatía del surfista y ocurre cuando hiperextendés la espalda, lo que corta el oxígeno en las piernas. En términos simples, es básicamente un derrame en la parte inferior del cuerpo”.

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La mielopatía del surfista es una lesión rara que no requiere un golpe directo

La afección es poco frecuente: se produce cuando la hiperextensión de la columna interrumpe el flujo de sangre hacia la porción inferior de la médula espinal. A diferencia de otras lesiones de surf, no involucra ningún golpe externo ni contacto con el fondo del mar, lo que la convierte en un cuadro difícil de anticipar.

Un hombre joven con una gorra blanca de Atlanta 1996 y una mochila sonríe con una cámara en la mano frente a la nieve
La afección interrumpió el flujo sanguíneo hacia la zona inferior de la médula espinal y dejó al joven sin sensibilidad de la cintura hacia abajo (Brock Kelly/Instagram)

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, la condición no es exclusiva de ese deporte: la gimnasia, el yoga y el pilates también pueden desencadenarla si implican una extensión sostenida de la espalda. Aunque se la asocia con frecuencia a practicantes novatos, Kelly era un deportista habitual.

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Tras el accidente, quedó internado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Maui, donde un equipo de neurocirujanos evaluaba las opciones y planificaba su traslado a un centro en el continente.

Su madre brindó los primeros detalles públicos mientras viajaba hacia Hawái

Fue Paige Kelly, madre del influencer, quien mantuvo informada a su comunidad a través de una serie de mensajes en Facebook. En el primero, del 7 de noviembre, señaló que viajaba a las islas junto a Mary Grace porque Brock estaba en terapia intensiva tras la lesión y no tenía ninguna sensación de la cintura hacia abajo.

“Mientras estaba en Hawái en un viaje de trabajo, Brock tuvo un accidente y actualmente se encuentra en la UCI en Maui. Somos esperanzadores de que no sea permanente, pero queda mucha incertidumbre y sabemos que puede haber un largo camino por delante”, escribió Paige, según reprodujo People.

En una actualización posterior, confirmó el diagnóstico y señaló que el equipo médico trabajaba para definir el mejor tratamiento, mientras su hijo atravesaba momentos de dolor e incomodidad.

A pesar de la incertidumbre, el joven mantiene el ánimo y ya se fija metas

El 10 de noviembre, Paige compartió un nuevo mensaje en el que describió con alivio el estado anímico de Brock. “Su espíritu es alto y permanece positivo e increíblemente optimista, incluso con tanto todavía desconocido”, escribió. Según relató, su hijo leía la Biblia, se concentraba en intentar mover los dedos de los pies y, en medio de todo lo que enfrentaba, les preguntó a su madre y a su esposa cuáles eran las cinco cosas por las que ese día estaban agradecidas.

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Los médicos analizan las alternativas terapéuticas para el joven de 24 años, internado tras el episodio ocurrido el 6 de noviembre

Kelly cerró su posteo de Instagram con una frase que resumió la ambigüedad de su situación: “La recuperación es incierta. Puede que nunca vuelva a caminar. Pero también existe la posibilidad de que me recupere por completo”.

Los especialistas no descartaron una recuperación total, aunque tampoco la garantizaron en esta etapa. La familia pidió públicamente oraciones mientras avanzaba la planificación del traslado desde Maui hacia un centro de rehabilitación en tierra firme.

Una campaña solidaria ya recaudó más de USD 25.000 para cubrir sus gastos médicos

Una amiga de la familia organizó una campaña para ayudar a Brock Kelly y a Mary Grace a afrontar los costos de traslado, atención médica y rehabilitación. La meta fijada es de USD 45.000 y, según los datos disponibles al momento de esta publicación, ya reunió más de USD 25.000 con más de 270 donaciones, de acuerdo con lo informado por el medio Hoodline.

Los organizadores describieron a Kelly como una persona fuerte, resiliente y solidaria, y aclararon que quienes no puedan aportar económicamente también pueden ayudar difundiendo su historia. La campaña se actualiza de forma periódica con novedades sobre su evolución.

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