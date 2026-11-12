Senador Wally pidió que en la ley de rescate económico incluyan a las iglesias para que también paguen impuestos: “Es diciendo y haciendo”

Senador Wally propone gravar a las iglesias y cuestiona IVA a alimentos - (@MeDicenWally/X)

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El senador del Pacto Histórico, Walter Rodríguez Chaparro, conocido como Wally, anunció que presentará una proposición para que las iglesias paguen impuestos. El congresista difundió el planteamiento en un video publicado en X, en el que también cuestionó un eventual IVA del 19% sobre productos de consumo básico e invitó a la ciudadanía a la movilización prevista para el 19 de noviembre de 2026.

Durante su intervención, Rodríguez Chaparro afirmó que las organizaciones religiosas deberían aportar recursos al Estado por las actividades económicas que desarrollan. Sus declaraciones estuvieron dirigidas, entre otros, a la senadora Sara Castellanos y al embajador en El Salvador, Miguel Arrázola, a quienes vinculó con iglesias.

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“¿Necesitan plata? Pues bueno, radicaré una proposición para que iglesias, como la de la familia de la senadora Sara Castellanos o la del nuevo embajador en El Salvador, Miguel Arrázola, paguen impuestos”, aseguró al final de la grabación.

El senador presentó su anuncio después de cuestionar la denominada “Ley de Rescate Económico”, a la que atribuyó medidas tributarias que, según su posición, recaerían sobre consumidores y trabajadores.

Wally aseguró que las iglesias podrían aportar 1,5 billones de pesos anuales - (@MeDicenWally/X)

El senador citó ingresos de más de 8 billones de pesos

Rodríguez Chaparro sostuvo que las iglesias obtienen ingresos brutos por más de 8,06 billones de pesos.

“¿Se han puesto a pensar, por ejemplo, en las iglesias? Les quiero contar que estas empresas religiosas reciben ingresos brutos, según último reporte, por más de 8,06 billones de pesos”, dijo ante el público presente.

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El legislador repitió el dato y dirigió una frase a Castellanos: “¡Ocho billones, senadora Sara Castellanos!”. Más tarde, sostuvo que el Estado podría obtener recursos si aplicara una tasa sobre las operaciones económicas de esas entidades.

“Según estudios, con el 19% de lo que se hace con estos meganegocios de las iglesias, el recaudo podría ser de 1,5 billones anuales”, señaló. El video no incluyó referencias sobre esos estudios ni el método usado para estimar el eventual recaudo.

Las afirmaciones se producen en medio de un debate sobre impuestos, exenciones y fuentes de financiación pública. Sin embargo, el fragmento divulgado no precisa si la iniciativa anunciada buscaría modificar el régimen tributario de todas las organizaciones religiosas, gravar actividades comerciales específicas o establecer condiciones diferenciadas según los ingresos.

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Wally convocó a marchas el 19 de noviembre tras cuestionar la ley de rescate económico - (@MeDicenWally/X)

Cuestionamientos por el precio de productos básicos

Buena parte del discurso se concentró en los productos de la canasta familiar. El senador afirmó que la propuesta económica incluiría un IVA del 19% para alimentos como café, azúcar, frutas, verduras, fríjol y atún.

“¿Cómo es posible que un IVA del 19% al café, al azúcar, a las frutas, a las verduras, al fríjol, al atún, mientras que se le reducen impuestos a los más ricos?”, expresó.

Rodríguez Chaparro también mencionó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y cuestionó lo que describió como una falta de conexión con la situación económica de los hogares colombianos. “Yo no sé si es que el ministro de Hacienda cree que todos los colombianos mercamos en el Carulla”, manifestó.

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El congresista aseguró que la iniciativa ampliaría el impuesto sobre la renta para trabajadores que actualmente no están obligados a declararlo o pagarlo. “Mientras que se les dan alivios a los ricos, los trabajadores, como siempre, son los que llevan del bulto”, afirmó.

“¿Necesitan plata?”: Wally planteó cobrar impuestos a iglesias vinculadas a Castellanos y Arrázola - (Wally/Facebook)

“Es el olor del estallido social que se avecina”

El senador del Pacto Histórico elevó el tono de sus críticas al referirse a la posibilidad de protestas. “¿Huelen esto? Es el olor del estallido social que se avecina”, declaró antes de cuestionar la orientación de la Ley de Rescate Económico.

También afirmó que las políticas tributarias favorecerían a grandes patrimonios. “Este gobierno milagro resultó siendo un milagro, pero para los grandes patrimonios. A la clase trabajadora le toca encomendarse a Dios para ver si puede llegar al final del mes y si puede comer”, sostuvo.

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Rodríguez Chaparro cerró el video con una convocatoria pública: “Seguimos despertando y el 19 de noviembre nos hacemos ver en las calles, pueblo colombiano. ¡Es diciendo y haciendo!”.