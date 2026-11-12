Él es Angelo Accattino, el nuevo nuncio apostólico del Vaticano en Colombia: presentó sus credenciales ante el canciller Omar Bula

El religioso de origen italiano entregó sus documentos protocolarios al ministro de Relaciones Exteriores y regresó a Bogotá, donde ya había trabajado entre 2001 y 2003 (Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño / Facebook)

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El arzobispo italiano Angelo Accattino formalizó su misión como representante de la Santa Sede ante el Estado colombiano tras presentar sus cartas credenciales al canciller Omar Bula, durante una ceremonia en la Casa de Nariño, acto al que asistió el presidente Abelardo de la Espriella.

Accattino llega a Bogotá como nuncio apostólico, cargo que lo convierte en el enlace diplomático del papa León XIV ante las autoridades colombianas y en representante de la Santa Sede ante la Iglesia católica del país. Su designación fue anunciada el 15 de agosto de 2026, cuando dejó la Nunciatura Apostólica en Tanzania para asumir la misión en Colombia.

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La entrega de las cartas credenciales constituye el paso protocolario que formaliza el inicio de sus funciones ante el Gobierno colombiano. Desde ahora, Accattino tendrá a su cargo la interlocución entre la Santa Sede y las instituciones del país, además de mantener contacto con la Conferencia Episcopal de Colombia y las diócesis.

Accattino tendrá a su cargo la interlocución entre la Santa Sede y las instituciones del país (Silere non possum - Facebook)

Su llegada supone un regreso a un destino que ya conoce. Entre 2001 y 2003, el diplomático se desempeñó como segundo secretario de la Nunciatura Apostólica en Colombia. Esa experiencia le permitió conocer de cerca la actividad de la Iglesia local y la relación diplomática entre Bogotá y el Vaticano.

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¿Quién es Angelo Accattino?

Angelo Accattino nació el 31 de julio de 1966 en Asti, Italia. Fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1994 para la Diócesis de Casale Monferrato, en la región italiana de Piamonte.

Su preparación académica incluye una licenciatura en Teología Dogmática, con especialización en Escatología, obtenida en la Pontificia Universidad Gregoriana. También cursó un doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino.

En 1999 ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede, después de completar su formación en la Pontificia Academia Eclesiástica. Desde entonces, desarrolló tareas en varias representaciones pontificias y en la Secretaría de Estado del Vaticano.

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Un diplomático con experiencia previa en el país, monseñor Angelo Accattino, fue nombrado este 15 de agosto por el Papa León XIV como nuevo Nuncio Apostólico en Colombia, en un contexto marcado por la reciente emergencia sísmica y la búsqueda de fortalecer los lazos entre la Iglesia local y la Santa Sede - crédito Conferencia Episcopal de Colombia / Facebook

A lo largo de su carrera trabajó en Trinidad y Tobago, Colombia, Perú, Estados Unidos y Turquía. Además, integró la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, donde tuvo responsabilidades vinculadas con países de Suramérica y el Caribe.

Fue nuncio en Bolivia y Tanzania antes de su nombramiento en Bogotá

El 12 de septiembre de 2017, el papa Francisco lo designó nuncio apostólico en Bolivia y arzobispo titular de Sabiona. Dos meses después, el 25 de noviembre, recibió la ordenación episcopal.

Durante su misión en Bolivia, Accattino representó a la Santa Sede en un período de tensión política y social para ese país. El 2 de enero de 2023 fue trasladado a Tanzania, donde ejerció como nuncio hasta su designación para Colombia.

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El papa León XIV lo nombró para Bogotá en agosto de este año. La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) informó que el arzobispo arribó al país el 18 de septiembre para iniciar su nueva tarea.

El papa León XIV nombró a Angelo Accattino para Bogotá en agosto de 2026 (Tiziana FABI/AFP)

Tras conocerse su nombramiento, la Presidencia de la CEC expresó su disposición de acompañar su labor y destacó el conocimiento que tiene de la realidad colombiana por su paso previo por la Nunciatura. Los obispos le transmitieron un mensaje de bienvenida en el que le ofrecieron fraternidad, disponibilidad y oración.

La Iglesia colombiana también encomendó su misión a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y a San José. Con la presentación de sus credenciales, el nuevo representante pontificio inicia formalmente una etapa de diálogo institucional entre el Vaticano, el Gobierno de Colombia y el episcopado local.

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Recientemente, el canciller Omar Bula recibió las cartas credenciales de 12 nuevos embajadores acreditados ante Colombia durante una ceremonia en el Palacio de San Carlos, en Bogotá.

Las acreditaciones formalizaron el inicio de las funciones de los representantes de Honduras, El Salvador, Israel, Reino Unido, Arabia Saudita, Chile, India, Kosovo, Países Bajos, Noruega, Suiza y Perú. La llegada de los diplomáticos incluye agendas de comercio, inversión, seguridad, innovación, transición energética, protección ambiental y cooperación regional.