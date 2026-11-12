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Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la cantante Marilia y la actriz Lucía Hoyos al atleta Martín Fiz o el cómico Nacho García

Los cuatro famosos estarán en el programa de Roberto Leal en Antena 3 hasta el lunes 16 de noviembre

'Pasapalabra'
Concursantes de 'Pasapalabra'. (X Atresmedia)
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Las tardes de Antena 3 vuelven a renovar su parrilla de estrellas. Pasapalabra, el incombustible concurso que cada día reúne a millones de espectadores frente al televisor, da la bienvenida este jueves a un nuevo cuarteto de invitados de lujo. Bajo la batuta siempre infalible de Roberto Leal, el formato estrella de Atresmedia sigue demostrando que su fórmula del éxito no solo reside en la tensión de El Rosco, sino en la acertada mezcla de perfiles que acuden para echar una mano a los concursantes. En esta ocasión, el plató se llena de talento procedente del mundo del deporte, la música nostálgica y la ficción nacional.

Desde hoy, jueves 12 de noviembre, y hasta el próximo lunes 16 de noviembre, dos mujeres y dos hombres muy conocidos por el gran público se dividirán entre el equipo naranja y el equipo azul. Su misión principal será acumular la mayor cantidad de segundos posibles en pruebas míticas como ‘La Pista Musical’, ‘Una de Cuatro’ o ‘Sopa de Letras’, permitiendo que los concursantes titulares lleguen a la prueba final con el mayor margen de tiempo posible para luchar por el millonario bote. Pero más allá de su agilidad mental, su presencia garantiza el humor, las anécdotas y esa cercanía que caracteriza al formato.

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Para esta nueva tanda de programas, el equipo de casting de Pasapalabra ha apostado por una combinación tremendamente heterogénea. Tendremos la oportunidad de ver la faceta más competitiva de un campeón mundial de maratón, reviviremos los éxitos musicales que marcaron los años noventa de la mano de una icónica cantautora y disfrutaremos de la versatilidad de dos actrices españolas con trayectorias muy diferentes en nuestras pantallas.

Quién es Martín Fiz

El vitoriano Martín Fiz en 'Pasapalabra'. (EFE)
El vitoriano Martín Fiz en 'Pasapalabra'. (EFE)

El atletismo español no se entendería sin su nombre. Martín Fiz es una auténtica leyenda viva de las carreras de fondo, un hito que cimentó tras coronarse como campeón de Europa de maratón en 1994 y como campeón del mundo en 1995. Tras colgar las zapatillas a nivel profesional, el deportista vitoriano nunca se ha desvinculado de su pasión, convirtiéndose en un respetado divulgador y colaborador en los medios. Su espíritu de superación y su gen competitivo prometen ser un gran impulso para el equipo en el que participe.

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Quién es Marilia

Marilia
Marilia en 'Pasapalabra'. (RTVE)

Ponerle banda sonora a los años noventa en España lleva irremediablemente su nombre. Marilia Andrés saltó a la fama masiva como la mitad del inolvidable dúo Ella Baila Sola, firmando himnos del pop que aún hoy se corean a pleno pulmón. Tras la disolución del grupo, la cantante y compositora supo reinventarse e iniciar un sólido camino en solitario, explorando nuevos sonidos sin perder su esencia. Seguro que en ‘La Pista Musical’ será una de las rivales más temidas.

Quién es Lucía Hoyos

Lucía Hoyos en 'Pasapalabra'. (Europa Press)
Lucía Hoyos en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

La actriz sevillana es uno de esos rostros que han acompañado a los espectadores españoles a lo largo de las últimas dos décadas. Su amplísimo currículum abarca desde éxitos históricos como Periodistas o Amar en tiempos revueltos, hasta ficciones más recientes como Servir y proteger o la exitosa serie diaria La Moderna. Su innegable desparpajo andaluz y su experiencia frente a las cámaras garantizan grandes momentos de diversión y espontaneidad en el plató de Roberto Leal.

Quién es Nacho García

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

El cuarteto de invitados de esta semana se completa con uno de los rostros más habituales del humor y el entretenimiento en nuestro país. Nacido en Córdoba y criado en Valladolid, Nacho García comenzó su andadura sobre los escenarios haciendo monólogos en bares mientras estudiaba la carrera de Informática.

Desde entonces, su trayectoria mediática ha sido imparable, ganándose el cariño del público en formatos televisivos icónicos como El Club de la Comedia, Caiga Quien Caiga, Otra Movida o Zapeando y La Roca, donde sigue colaborando. Además de su innegable éxito en la pequeña pantalla, arrasa cada mañana en las ondas como copresentador del morning show Cuerpos especiales en Europa FM junto a Eva Soriano. Su agilidad mental y su afilado sentido del humor prometen revolucionar las pruebas y arrancar más de una carcajada a Roberto Leal.

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