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Está en los Alpes franceses, fue elegida la mejor estación de esquí del mundo y acaba de sumar su undécimo premio

El resort francés de los Alpes, el más alto de Europa, se impuso por cuarto año consecutivo en los World Ski Awards 2026 ante competidores de Estados Unidos y Austria

El complejo francés obtuvo el primer puesto del certamen internacional celebrado el 10 de noviembre, por delante de Deer Valley Resort, de Estados Unidos, y Kitzbühel, de Austria (video gentileza @val_thorens)

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Val Thorens, una estación de esquí ubicada en los Alpes franceses, volvió a consagrarse como la mejor del mundo en los World Ski Awards (WSA) 2026, el certamen internacional más reconocido del turismo de nieve. Es la undécima vez que el resort obtiene ese título —la cuarta de forma consecutiva, entre 2023 y 2026— en una competencia en la que participaron destinos de Europa, América y Asia.

Los WSA se celebraron en su 14.ª edición el 10 de noviembre de 2026. Según informó Euronews, el podio global quedó conformado por Val Thorens en el primer lugar, Deer Valley Resort, en el estado de Utah (Estados Unidos), en el segundo, y Kitzbühel, una localidad de montaña en Austria, en el tercero. Los tres resorts también ganaron en sus respectivas categorías nacionales.

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Val Thorens es la estación más alta de Europa y parte de la mayor red de pistas del continente

Val Thorens se encuentra a 2.300 metros sobre el nivel del mar en el departamento de Saboya, en el sureste de Francia. Es la estación de mayor altitud de Europa, lo que le permite contar con nieve durante más meses que la mayoría de los destinos alpinos. Su temporada 2026-2027 está programada desde el 21 de noviembre de 2026 hasta el 2 de mayo de 2027.

Dos personas vestidas de oscuro están de pie sobre una ladera nevada, al pie de una montaña rocosa y escarpada cubierta de nieve
La distinción lograda este año extiende una secuencia de cuatro triunfos seguidos desde 2023 y supera el registro de cualquier otra sede participante en los World Ski Awards (@val_thorens)

El resort forma parte de Les 3 Vallées —“los tres valles”—, una red de pistas que conecta varias estaciones de los Alpes franceses, entre ellas Courchevel y Méribel, dos de las más reconocidas del continente. En conjunto, esa red suma aproximadamente 600 kilómetros de pistas, lo que la convierte en una de las áreas esquiables más extensas del mundo. Solo el sector Val Thorens-Orelle ofrece alrededor de 150 kilómetros de bajadas.

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Los ganadores se eligen por votación abierta a profesionales del sector y al público general

El proceso de selección de los WSA combina votos de representantes del sector turístico con los del público general. Durante todo el año, esquiadores y profesionales de la industria eligen a sus favoritos en cada categoría, y el destino con más votos se lleva el galardón. El sistema busca reflejar tanto la perspectiva del mercado como la experiencia directa del visitante.

En la edición de 2026, Suiza fue el país con mayor presencia en las categorías de alojamiento. El hotel W Verbier, ubicado en el cantón de Valais, obtuvo el título de mejor hotel de esquí del mundo, mientras que otros establecimientos suizos ganaron en las categorías de mejor chalet, mejor chalet nuevo, mejor hotel ecológico y mejor resort de esquí freestyle —este último, otorgado a LAAX, en el cantón de los Grisones.

Montañas cubiertas de nieve con pistas de esquí, cabinas de teleférico, postes y vehículos con luces encendidas bajo un cielo rosado
El resultado de 2026 mantuvo al destino de Saboya por encima de sus rivales estadounidense y austríaco en la principal categoría de la gala anual del turismo de nieve internacional (@val_thorens)

La categoría de mejor resort indoor la ganó Ski Dubai, que compite sin nieve natural

Una de las distinciones más llamativas fue la del mejor resort de esquí indoor —es decir, una instalación de esquí bajo techo, sin montaña ni nieve natural—. El título recayó en Ski Dubai, una pista de esquí cubierta situada dentro de un centro comercial en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

La distinción de mejor resort indoor refleja la expansión del mercado de nieve artificial hacia regiones del mundo sin tradición alpina, donde este tipo de instalaciones atrae a turistas que de otro modo no tendrían acceso al esquí.

En cuanto a Val Thorens, la combinación de altitud, infraestructura y conectividad con otras estaciones es el factor que el certamen y los medios especializados señalan con más frecuencia para explicar su dominio sostenido. Desde la primera edición de los WSA en 2013, el resort francés ganó el título en 2013, 2014, de 2016 a 2020 —su racha más larga, de cinco años consecutivos—, y luego en 2023, 2024, 2025 y 2026, acumulando once reconocimientos en catorce ediciones. Ningún otro destino del certamen acumula un registro similar.

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