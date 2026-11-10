Una araña tan pequeña como una moneda y con nombre de comediante esconde un genoma descomunal más grande que el humano

La ausencia de repeticiones de telómeros en el material genético se vincula con una velocidad evolutiva más rápida que la de los vertebrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los investigadores de la Universidad de California, Davis (UC Davis) secuenciaron por primera vez el genoma completo de la araña trampilla Aptostichus stephencolberti, una especie del tamaño de una moneda de 25 centavos que habita las dunas costeras del norte de California, y descubrieron que su material genético es aproximadamente un 50% más extenso que el del ser humano.

El estudio, publicado en la revista Journal of Heredity, fue encabezado por Jason Bond, profesor del Departamento de Entomología y Nematología de UC Davis. El hallazgo no solo revela la complejidad genética de la variedad, sino que también abre una ventana hacia la comprensión de cómo evolucionan los genomas en el árbol de la vida animal.

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De acuerdo con el artículo difundido en Phys.org, la investigación se enmarca dentro del proyecto de Genómica de la Conservación del estado, dado que enfrenta amenazas concretas sobre su hábitat por el avance del nivel del mar, las especies invasoras, los incendios y la urbanización.

El genoma de esta araña supera en tamaño al humano

Las hembras de esta especie construyen madrigueras subterráneas con puertas abatibles de seda en las dunas entre la bahía de San Francisco y Monterey (Gentileza, estudio: Genoma de referencia de la araña trampilla californiana Aptostichus stephencolberti Bond 2008 (Araneae: Mygalomorphae: Euctenizidae), publicado en Journal of Heredity)

Con 4,6 gigabases (4.600 millones de pares de bases de ADN), el genoma de la Aptostichus stephencolberti es notablemente extenso, aunque no el más grande registrado entre las arañas.

La mayor parte de ese tamaño (77%) corresponde a secuencias repetitivas, es decir, fragmentos de ADN copiados múltiples veces a lo largo de la secuencia genética, y no a genes adicionales. El número de cromosomas también es llamativo: 52, frente a los 23 pares que tienen los humanos.

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Otro rasgo distintivo es la ausencia de repeticiones de telómeros, que son las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas. Según el estudio, esta carencia podría estar vinculada a la mayor velocidad de evolución cromosómica que se observa en los arácnidos respecto de los vertebrados.

“Esto contribuye a ampliar nuestra comprensión de la composición del genoma de las arañas y, en consecuencia, de cómo han evolucionado los genomas a lo largo del árbol de la vida animal”, afirmó el profesor.

La araña que vive toda su vida bajo tierra en las dunas de California

El genoma del arácnido posee 4.600 millones de pares de bases distribuidos en 52 cromosomas, con un 77 por ciento de secuencias repetitivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de la mayoría de las arañas, esta variedad pasa toda su vida bajo tierra. Las hembras construyen madrigueras revestidas de seda y las cierran con una puerta abatible camuflada, desde donde detectan las vibraciones del suelo y emergen para atrapar a sus presas. Este ejemplar habita exclusivamente en las dunas costeras del centro de California, en una franja que se extiende desde la bahía de San Francisco hasta Monterey.

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A pesar de su aspecto intimidante, su veneno no representa ningún riesgo para las personas. El especialista explicó que, de las más de 50.000 especies de arácnidos conocidos, solo entre 30 y 50 poseen una toxina peligrosa para los humanos.

El nombre de la especie tiene una historia particular: En 2008, el comediante Stephen Colbert se enteró de que el experto había nombrado una araña trampilla en honor al músico de rock Neil Young y expresó su descontento públicamente. En su segmento “¿Quién no me honra ahora?”, del programa The Colbert Report de Comedy Central, el conductor exigió que un individuo llevara su nombre. Bond aceptó la solicitud.

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Los datos genómicos podrían ser clave para proteger poblaciones en riesgo

Dado que estos ejemplares se desplazan muy poco a lo largo de su vida y su hábitat en las dunas costeras está fragmentado, los datos genómicos pueden servir para identificar poblaciones distintas que necesiten protección específica.

Los compuestos químicos del veneno de la araña ofrecen posibilidades para el desarrollo de nuevos medicamentos analgésicos y productos agrícolas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los californianos adoramos nuestras playas, y las arañas trampilla las comparten con nosotros”, señaló. “Esperamos comprender cómo factores como el cambio climático, los incendios y la urbanización podrían estar afectando la diversidad genética de las especies”.

El aumento del nivel del mar representa una amenaza directa para el estrecho corredor costero en la que habita. “Serán increíblemente sensibles al aumento del nivel del mar, pero también son muy sensibles a las especies invasoras”, advirtió el investigador.

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El veneno de esta araña podría tener aplicaciones médicas y agrícolas aún sin explorar

Más allá de la conservación, el estudio del material genético podría facilitar el descubrimiento de compuestos presentes en el veneno de esta y otras arañas con potencial uso en medicina y agricultura. Algunos de esos compuestos tienen perspectivas como analgésicos, mientras que otros podrían emplearse para el control de plagas.

“Realmente no sabemos qué diversidad de productos naturales sin explotar existen en el ámbito de los venenos”, afirmó el profesor, lo que sugiere que el estudio de estas variedades podría tener alcances que van más allá de la biología evolutiva.