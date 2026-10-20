Ciencia

Descubrieron una nueva especie de araña en Idaho y la llamaron como la mascota de una universidad

El estudio publicado en ZooKeys identificó a Hexura vandal mediante ADN de 26 ejemplares y rasgos físicos, tras localizarla en tres áreas húmedas del noroeste estadounidense que permanecían fuera de los registros científicos hasta ahora

Araña de color oscuro con vello y caparazón liso sobre un fragmento de madera anaranjada con partículas de tierra.
Los análisis de ADN confirmaron la separación genética de esta población respecto a las especies de la costa del Pacífico (Imagen ampliada mediante el uso de IA. (Crédito: Gentileza, estudio: Oculta en el bosque: Una nueva especie de Hexura (Araneae, Mygalomorphae, Antrodiaetidae) procedente de una zona de distribución muy restringida en Idaho, publicado en ZooKeys)
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En Idaho, Estados Unidos, una investigación documentó una nueva especie de araña de embudo. Tras encontrarla en reducidas áreas de bosque húmedo próximas a Kooskia, el equipo de la Universidad de Idaho identificó a Hexura vandal al analizar genéticamente 26 ejemplares y comparar sus características físicas.

El estudio publicado en la revista ZooKeys y divulgado por Earth.com indica que la variedad recibió su nombre por Vandal, la mascota de la universidad.

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Su distribución conocida se reduce a 3 áreas boscosas de esa zona del estado, a unos 500 kilómetros de las otras 2 clases conocidas de su mismo género, localizadas en la costa del Pacífico y la cordillera de las Cascadas.

El ADN confirmó que la araña de Idaho era distinta

Mapa satelital del noroeste de Estados Unidos con marcas de colores en Washington, Oregón e Idaho, escala métrica y recuadro continental
Científicos de la Universidad de Idaho identificaron la nueva especie de araña de embudo Hexura vandal en Kooskia (Gentileza, estudio: Oculta en el bosque: Una nueva especie de Hexura (Araneae, Mygalomorphae, Antrodiaetidae) procedente de una zona de distribución muy restringida en Idaho, publicado en ZooKeys)

Los investigadores recolectaron ejemplares en Idaho, Oregón y Washington durante 2 veranos. Arnau Calatayud-Mascarell trabajó junto con Ethan Briggs y Chris Hamilton, profesor asociado de la universidad, para estudiar marcadores genéticos de 14 especies.

El análisis mostró que las 3 especies del género Hexura pertenecen a ramas separadas. La nueva araña está más emparentada con el conjunto costero del norte que con la del sur de Oregón, aunque su presencia en Idaho estaba hasta ahora fuera de los registros científicos.

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Hamilton explicó que “el ADN nos indicó primero que era diferente, y luego, cuando investigamos su morfología, vimos que en realidad era bastante fácil distinguirlos de las especies de las Cascadas”.

Las mediciones generales ofrecieron resultados menos claros, ya que el grupo comparó 29 características corporales en 27 arañas y observó superposiciones entre las variedades. La separación fue visible mediante un método de análisis diseñado para acentuar las diferencias.

Un bosque aislado durante millones de años

Cuatro paneles con una carretera entre coníferas, troncos caídos en el bosque, una telaraña sobre la tierra y una araña sobre madera
La sequía histórica de la cuenca del río Columbia aisló el hábitat boscoso de estas arañas durante millones de años (Gentileza, estudio: Oculta en el bosque: Una nueva especie de Hexura (Araneae, Mygalomorphae, Antrodiaetidae) procedente de una zona de distribución muy restringida en Idaho, publicado en ZooKeys)

Los científicos vincularon la presencia de Hexura vandal con la historia geográfica del noroeste de Estados Unidos. En el pasado, los bosques de coníferas húmedos cubrían de manera continua esa región, pero la formación y el secamiento de la cuenca del río Columbia fragmentaron ese ambiente.

Esa zona seca separó los bosques costeros de los situados en las Montañas Rocosas. Para especies que dependen de la humedad y se desplazan poco, como estas arañas, la barrera impidió el contacto entre poblaciones durante millones de años.

Las variedades conocidas de Hexura son animales de origen antiguo, un análisis de 2019 estimó que sus linajes se separaron hace entre 60 y 180 millones de años. La ubicación actual de estas arañas parece responder, por tanto, a cambios geográficos antiguos y no a desplazamientos recientes.

El nuevo grupo vive entre 1.050 y 1.300 metros de altitud, en bosques mixtos de coníferas con helechos. Prefiere laderas orientadas al norte, márgenes de arroyos y cañones sombreados, donde el suelo conserva temperaturas bajas y humedad.

La araña construye refugios en madera y musgo

Dos arañas marrones con patas espinosas vistas desde arriba sobre un fondo blanco
La especie habita en laderas sombreadas y bosques mixtos entre 1.050 y 1.300 metros de altitud (Gentileza, estudio: Oculta en el bosque: Una nueva especie de Hexura (Araneae, Mygalomorphae, Antrodiaetidae) procedente de una zona de distribución muy restringida en Idaho, publicado en ZooKeys)

Hexura vandal construye una telaraña con forma de túnel en troncos en descomposición, debajo de la madera o entre el musgo del suelo. Ese refugio tiene una entrada visible y le permite permanecer oculta mientras detecta a las presas que se acercan.

La hembra utilizada para describir formalmente la especie mide 13,1 milímetros desde los colmillos hasta las hileras, los pequeños órganos que producen seda.

El apodo de la mascota de la universidad surgió en 1917, cuando el estudiante de periodismo Harry Lloyd McCarty afirmó que la intensa defensa del equipo masculino de baloncesto “vandalizaba” a sus rivales. Luego, la institución conservó esa denominación para sus equipos deportivos.

Hamilton resumió el motivo de la elección con una frase: “Es negro […] Es un depredador que ataca. Es un Vándalo”. Los ejemplares, sin embargo, se ven de color marrón claro cuando se conservan en alcohol y más oscuros cuando están vivos.

El alcance reducido expone a la especie a incendios y tala

Dos arañas marrones con patas extendidas y abdomen oscuro situadas una al lado de la otra sobre fondo blanco
El arácnido elabora telarañas con forma de túnel en troncos descompuestos y cúmulos de musgo (Gentileza, estudio: Oculta en el bosque: Una nueva especie de Hexura (Araneae, Mygalomorphae, Antrodiaetidae) procedente de una zona de distribución muy restringida en Idaho, publicado en ZooKeys)

La información disponible sobre su ciclo de vida es limitada, solo se han hallado 2 machos adultos, ambos en agosto. Las 3 hembras mantenidas en laboratorio produjeron sacos de huevos a fines de mayo, un indicio de que las crías podrían eclosionar en primavera.

Los investigadores no encontraron ejemplares adicionales al ampliar la búsqueda desde los 3 sitios conocidos. La zona es remota y las carreteras forestales limitan el acceso, por lo que amplias áreas de hábitat potencial aún no fueron examinadas de forma exhaustiva.

Hamilton advirtió sobre su vulnerabilidad: “Sin duda creo que está amenazada, debido a su distribución limitada”. Además, señaló que los incendios forestales y la tala de árboles amenazan el hábitat.

Los sitios donde fue localizada se encuentran en terrenos públicos de los Bosques Nacionales Nez Perce-Clearwater, al norte del río Lochsa. No existe una zona reservada específicamente para protegerla. Por ahora, los 3 fragmentos de bosque próximos a Kooskia conforman toda el área conocida de este animal.

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