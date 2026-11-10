México

Franeleros en Coyoacán: vecinos denuncian cobros diarios, cristalazos y extorsiones por estacionarse en la calle

Robos a vehículos y amenazas se suman a las quejas de los habitantes de Coyoacán

Franeleros
Cristalazos, robos a vehículos y amenazas se suman a las quejas de los habitantes de Coyoacán. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)
Guardar

Vecinos de la alcaldía Coyoacán denuncian cobros diarios de 100 pesos por parte de franeleros que operan en las calles, con amenazas si se niegan a pagar. Una denuncia se viralizó luego de que una habitante grabó un videoclip difundido en redes sociales durante días de alta afluencia turística en el Centro de la alcaldía.

En el videoclip, la usuaria @merlinasantosx señala a un grupo de “viene, viene” que opera frente a su casa. “Nos cobran, nos dicen que ‘La Güera’ es la jefa. Ella también es la hermana, también es viene, viene. Llevan catorce años aquí”, relata en la grabación.

PUBLICIDAD

La denunciante agrega una amenaza directa sobre su patrimonio: “Si le pasa algo, si le pasa algo al carro, es culpa de ella. Nos piden cuota”. Según su testimonio, el grupo cuenta con un puesto fijo en la vía pública y opera sin que la autoridad intervenga.

De acuerdo con el relato de la afectada, los operadores exigen una cuota diaria únicamente por el hecho de estacionarse frente a su propio domicilio. Ante la negativa a pagar por un espacio que es público, los franeleros han recurrido a represalias repetidas.

Coyoacán
Pese a la reforma que sanciona apartar lugares en la vía pública, los franeleros regresan a las calles de Coyoacán a inicios de 2026. (Captura de pantalla X)

La vecina documenta que le han bloqueado el paso al llegar de trabajar y que en múltiples ocasiones le han ponchado las llantas del vehículo. También denuncia que el grupo opera bajo un presunto amparo de policías de tránsito y personal de la demarcación, acusación que hasta el momento no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

PUBLICIDAD

La reforma contra los franeleros entró en vigor el 26 de septiembre de 2025

El Congreso de la Ciudad de México aprobó el 15 de agosto de 2025 una reforma que añadió el artículo 28 Bis a la Ley de Cultura Cívica para sancionar conductas como apartar con objetos los lugares de estacionamiento en la vía pública. El decreto se publicó en la Gaceta Oficial el 27 de agosto de 2025 y comenzó a aplicarse 30 días después, el 26 de septiembre de ese año.

A inicios de 2026, sin embargo, los franeleros volvieron a operar en las calles de la alcaldía, de acuerdo con reportes de vecinos y quejas difundidas en redes sociales. Las denuncias ya existen ante la alcaldía Coyoacán, la cual es gobernada por Giovani Gutiérrez Aguilar, pero no se ha registrado ninguna acción de respuesta.

Por otro lado los visitantes de la zona también denunciaron, pues señalan que estos grupos generan miedo generado justamente en un punto turístico con alta afluencia. Exigen una intervención efectiva de las autoridades locales, que hasta ahora no han emitido ninguna respuesta pública sobre el tema.

Coyoacán
Vecinos y locatarios acusan a las autoridades de no actuar ante denuncias repetidas de extorsión callejera. (Redes sociales)

En paralelo, vecinos de zonas aledañas al Centro reportan que diariamente ocurren robos con cristalazos a vehículos estacionados, de los que sustraen pertenencias del interior. Las quejas se multiplican en redes sociales desde hace varios meses sin que las autoridades hayan dado solución ni respuesta formal.

Durante octubre, comerciantes del mercado de Coyoacán denunciaron que los franeleros que operan en la zona se dedican también a la extorsión y a la venta de droga. “Este sector Coyoacán está coludido con ellos. Los cobros son de a cien pesos diarios para locatarios y para los visitantes son de a cincuenta pesos, de a cien, de a como se dejen o de a como vean el carro”, señaló un testigo en un reportaje emitido por ADN Noticias.

El mismo testimonio advierte sobre las represalias contra quienes se niegan a pagar: “Porque si no dañan el carro, eh, te ponchan las cuatro llantas. También hay drogándose. Al final de cuentas, ahora sí que el Gobierno ya sabe”.

Locatarios del mercado denuncian además haber sido amenazados con armas de fuego por los líderes de los grupos de franeleros como forma de intimidación. Ya existen denuncias presentadas ante las autoridades de la alcaldía, sin que hasta el momento se hayan registrado acciones concretas.

En la parte trasera del mercado, en la zona del basurero, los comerciantes señalan que estos mismos grupos venden droga de forma abierta.

Temas Relacionados

CoyoacánCDMXextorsiónFranelerosLey de Cultura Cívicamexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de noviembre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de noviembre

PAN y PRI acusan a MC de vender voto a favor del PEF 2027 a Morena para blindar a Samuel García

Alejandro Moreno acusó a los legisladores emecistas de disfrazarse de oposición

PAN y PRI acusan a MC de vender voto a favor del PEF 2027 a Morena para blindar a Samuel García

Así demuestra Christian Nodal su cercanía con la familia Aguilar tras rumores de distanciamiento con sus padres

Nodal marca su piel con el símbolo de los Aguilar mientras su relación con sus padres atraviesa una crisis

Así demuestra Christian Nodal su cercanía con la familia Aguilar tras rumores de distanciamiento con sus padres

Dónde ver los números ganadores del Tris de hoy 9 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver los números ganadores del Tris de hoy 9 de noviembre

Diputados aprueban Presupuesto 2027 de 10.6 billones de pesos con recorte de 6 mil millones al INE

Con 372 votos de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, diputados aprobaron un presupuesto que deja al INE con su menor presupuesto en seis años en medio de las elecciones intermedias

Diputados aprueban Presupuesto 2027 de 10.6 billones de pesos con recorte de 6 mil millones al INE
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué se sabe de Los Arras, el grupo norteño cuyos músicos fueron detenidos en la fiesta del "R2"

Qué se sabe de Los Arras, el grupo norteño cuyos músicos fueron detenidos en la fiesta del "R2"

Demandan a funcionarios de la SSPC por la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Desarticulación de los Rs, quién hereda su narcopoder detrás del CJNG

Embajador Ronald Johnson destaca el decomiso de cocaína en el mar de Acapulco: “Así se ve una cooperación en materia de seguridad”

ENTRETENIMIENTO

Quién es el primer nominado de la décima semana en La Granja VIP 2026

Quién es el primer nominado de la décima semana en La Granja VIP 2026

Así demuestra Christian Nodal su cercanía con la familia Aguilar tras rumores de distanciamiento con sus padres

Grettell Valdez reacciona a la detención de Inés Gomez Mont y revela si aún tiene relación con ella

Yule Fest 2026 en La Marquesa: cuánto cuesta, cuándo es y qué actividades habrá durante el festival medieval de Navidad

Mamá de Gala Montes responsabiliza a Beba por el distanciamiento de su familia: “Fue la que inició todo”

DEPORTES

Rafa Márquez alista a Santiago Giménez como titular ante Jamaica

Rafa Márquez alista a Santiago Giménez como titular ante Jamaica

Allan Saint-Maximin describe los actos de racismo que vivieron su hijos en México

De la mano de Turki Alalshikh, Eddy Reynoso alista regreso de Canelo Álvarez con más peleas en 2027

Julio César Chávez confiesa por qué no viajó a Arabia Saudita para la pelea de Canelo vs Mbilli

Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso