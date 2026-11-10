Franeleros en Coyoacán: vecinos denuncian cobros diarios, cristalazos y extorsiones por estacionarse en la calle

Cristalazos, robos a vehículos y amenazas se suman a las quejas de los habitantes de Coyoacán. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Guardar

Vecinos de la alcaldía Coyoacán denuncian cobros diarios de 100 pesos por parte de franeleros que operan en las calles, con amenazas si se niegan a pagar. Una denuncia se viralizó luego de que una habitante grabó un videoclip difundido en redes sociales durante días de alta afluencia turística en el Centro de la alcaldía.

En el videoclip, la usuaria @merlinasantosx señala a un grupo de “viene, viene” que opera frente a su casa. “Nos cobran, nos dicen que ‘La Güera’ es la jefa. Ella también es la hermana, también es viene, viene. Llevan catorce años aquí”, relata en la grabación.

PUBLICIDAD

La denunciante agrega una amenaza directa sobre su patrimonio: “Si le pasa algo, si le pasa algo al carro, es culpa de ella. Nos piden cuota”. Según su testimonio, el grupo cuenta con un puesto fijo en la vía pública y opera sin que la autoridad intervenga.

De acuerdo con el relato de la afectada, los operadores exigen una cuota diaria únicamente por el hecho de estacionarse frente a su propio domicilio. Ante la negativa a pagar por un espacio que es público, los franeleros han recurrido a represalias repetidas.

Pese a la reforma que sanciona apartar lugares en la vía pública, los franeleros regresan a las calles de Coyoacán a inicios de 2026. (Captura de pantalla X)

La vecina documenta que le han bloqueado el paso al llegar de trabajar y que en múltiples ocasiones le han ponchado las llantas del vehículo. También denuncia que el grupo opera bajo un presunto amparo de policías de tránsito y personal de la demarcación, acusación que hasta el momento no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

PUBLICIDAD

La reforma contra los franeleros entró en vigor el 26 de septiembre de 2025

El Congreso de la Ciudad de México aprobó el 15 de agosto de 2025 una reforma que añadió el artículo 28 Bis a la Ley de Cultura Cívica para sancionar conductas como apartar con objetos los lugares de estacionamiento en la vía pública. El decreto se publicó en la Gaceta Oficial el 27 de agosto de 2025 y comenzó a aplicarse 30 días después, el 26 de septiembre de ese año.

A inicios de 2026, sin embargo, los franeleros volvieron a operar en las calles de la alcaldía, de acuerdo con reportes de vecinos y quejas difundidas en redes sociales. Las denuncias ya existen ante la alcaldía Coyoacán, la cual es gobernada por Giovani Gutiérrez Aguilar, pero no se ha registrado ninguna acción de respuesta.

PUBLICIDAD

Por otro lado los visitantes de la zona también denunciaron, pues señalan que estos grupos generan miedo generado justamente en un punto turístico con alta afluencia. Exigen una intervención efectiva de las autoridades locales, que hasta ahora no han emitido ninguna respuesta pública sobre el tema.

Vecinos y locatarios acusan a las autoridades de no actuar ante denuncias repetidas de extorsión callejera. (Redes sociales)

En paralelo, vecinos de zonas aledañas al Centro reportan que diariamente ocurren robos con cristalazos a vehículos estacionados, de los que sustraen pertenencias del interior. Las quejas se multiplican en redes sociales desde hace varios meses sin que las autoridades hayan dado solución ni respuesta formal.

Durante octubre, comerciantes del mercado de Coyoacán denunciaron que los franeleros que operan en la zona se dedican también a la extorsión y a la venta de droga. “Este sector Coyoacán está coludido con ellos. Los cobros son de a cien pesos diarios para locatarios y para los visitantes son de a cincuenta pesos, de a cien, de a como se dejen o de a como vean el carro”, señaló un testigo en un reportaje emitido por ADN Noticias.

PUBLICIDAD

El mismo testimonio advierte sobre las represalias contra quienes se niegan a pagar: “Porque si no dañan el carro, eh, te ponchan las cuatro llantas. También hay drogándose. Al final de cuentas, ahora sí que el Gobierno ya sabe”.

Locatarios del mercado denuncian además haber sido amenazados con armas de fuego por los líderes de los grupos de franeleros como forma de intimidación. Ya existen denuncias presentadas ante las autoridades de la alcaldía, sin que hasta el momento se hayan registrado acciones concretas.

En la parte trasera del mercado, en la zona del basurero, los comerciantes señalan que estos mismos grupos venden droga de forma abierta.