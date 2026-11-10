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Tras un siglo y medio de investigaciones, encuentran el primer instrumento musical en Troya

Una flauta tallada en hueso y una cabeza antropomorfa desenterradas en territorio anatólico revelan detalles inéditos sobre ceremonias sagradas. Las piezas documentan cultos ancestrales y expresiones artísticas forjadas en la mítica urbe fortificada

Manos con guantes sostienen una pieza de hueso tallada junto a una ilustración de un músico que toca una flauta frente a una muralla
La presencia del instrumento en estratos del siglo VIII antes de Cristo desestima la hipótesis sobre el abandono de la urbe tras la Edad del Bronce. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La mítica ciudadela que inmortalizó los relatos épicos de la Antigüedad clásica acaba de quebrar un silencio de milenios sobre su atmósfera cotidiana. Durante la campaña de excavaciones de 2026 en el montículo de Troya, ubicado en el noroeste de Turquía, un equipo de arqueólogos desenterró el primer instrumento musical tras más de 160 años de investigaciones científicas. El hallazgo de una flauta de hueso de 2.800 años de antigüedad transforma la comprensión sobre las expresiones artísticas y las liturgias que marcaron la vida cívica del enclave histórico.

Desde el inicio de las exploraciones formales en la colina de Hisarlik en la década de 1870, los especialistas acumularon millares de vasijas, armas y ornamentos metálicos, pero el registro material carecía por completo de testimonios acústicos.

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Aunque diversos textos clásicos y documentos procedentes de otras regiones de Anatolia aludían al acompañamiento melódico en ceremonias públicas, ningún artefacto para la ejecución musical había sobrevivido en el suelo troyano. La extrema vulnerabilidad de los materiales orgánicos, es decir, aquellas materias primas de origen biológico que se descomponen con rapidez bajo tierra, había dejado una incógnita histórica en torno a las armonías reales del asentamiento.

La recuperación de esta pieza ósea resuelve ese vacío secular y confirma que la práctica musical formó parte de la comunidad durante el período Arcaico, una fase situada entre los años 750 y 480 antes de Cristo. La flauta fue localizada en un estrato doméstico correspondiente al siglo VIII antes de Cristo, época en la que la tradición sitúa la composición de la Ilíada y la Odisea, según consignó la revista Smithsonian Magazine.

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La estructura del artefacto confirma melodías rituales en la época homérica

Dos manos con guantes azules sostienen dos piezas arqueológicas talladas, una cilíndrica con un orificio y otra plana con dos hendiduras
El ministro Mehmet Nuri Ersoy remarcó la obtención de pruebas directas sobre la cultura sonora local dentro del programa Patrimonio para el Futuro. (Gentileza Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía)

La pieza conserva la embocadura acoplada al cuerpo cilíndrico de hueso, un estado de preservación que permite evaluar tanto su técnica constructiva como su mecanismo sonoro.

En ese horizonte cultural, las opciones de viento incluían la siringa, esto es, una flauta pastoril fabricada con tubos escalonados de hueso o caña, así como piezas asociadas a los ritos dedicados a Dioniso. El descubrimiento certifica que las notas melódicas integraban las reuniones y celebraciones del santuario cívico.

La confirmación oficial del hallazgo pone fin a décadas de conjeturas sobre el panorama acústico del yacimiento. “Con este descubrimiento alcanzamos pruebas arqueológicas directas sobre la cultura musical en Troya”, afirmó Mehmet Nuri Ersoy, ministro de Cultura y Turismo de Turquía, según el comunicado de prensa emitido por el organismo oficial.

El funcionario destacó que la flauta representa una pieza sin precedentes en las exploraciones del sitio, rescatada en el marco del programa estatal denominado Patrimonio para el Futuro.

Una cabeza votiva del tercer milenio complementa la estratigrafía sagrada de la colina

Fragmento cilíndrico de hueso con orificios y marcas sobre fondo blanco, ubicado junto a una pequeña escala de medición en centímetros
El artefacto musical conserva la embocadura acoplada al cuerpo cilíndrico para el estudio de su técnica constructiva y acústica. (Gentileza Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía)

Los trabajos de la temporada 2026 también aportaron otra reliquia para reconstruir el trasfondo espiritual de la urbe mucho antes de la épica clásica. En las proximidades de la puerta fortificada del estrato de Troya II, los arqueólogos hallaron una cabeza tallada de unos 4.500 años de antigüedad.

El vestigio pertenece a la Edad del Bronce Temprano, una época caracterizada por el auge de las fortalezas y el comercio marítimo que conectaba el territorio anatólico con el mar Egeo entre los años 2500 y 2300 antes de Cristo.

Esta manifestación plástica corresponde a los ídolos antropomorfos, dicho de otro modo, esculturas votivas con rasgos humanos esquemáticos que las comunidades empleaban en sus liturgias domésticas.

“Este hallazgo resulta particularmente notable porque solo existen entre tres y cinco piezas semejantes en toda la historia de las excavaciones en Troya”, afirmó Rüstem Aslan, director del equipo arqueológico en Troya, en declaraciones a la agencia estatal Anadolu. La figura evidencia que las prácticas devocionales constituían un pilar comunitario milenios antes de las crónicas sobre la guerra troyana.

La secuencia de diez estratos urbanos documenta la persistencia del culto en el enclave

Un cilindro de hueso con un orificio, una pieza lítica tallada y una regla con escala métrica de cinco centímetros sobre fondo blanco
Las autoridades someterán ambos objetos a estudios científicos y tareas de conservación antes de su exhibición patrimonial. (Gentileza Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía)

La concurrencia de ambos hallazgos en una misma campaña ilustra la profundidad histórica del yacimiento, cuyos diez niveles habitacionales abarcan desde el tercer milenio antes de Cristo hasta el siglo XIII de nuestra era.

Aunque la ciudadela padeció incendios catastróficos hacia el final del siglo XII antes de Cristo y atravesó cuatro siglos de vacío documental, el resurgimiento arcaico del siglo VIII antes de Cristo transformó nuevamente a la colina en un centro de peregrinación y veneración cívica para el mundo griego.

El rescate de estos dos objetos revela que el asentamiento albergó expresiones artísticas y rituales constantes a lo largo de las edades. La figura de la Edad del Bronce corresponde a la misma fase que Heinrich Schliemann exploró erráticamente en el siglo XIX, mientras que la flauta devuelve la dimensión sonora a la comunidad que presenció los cantos homéricos.

En el comunicado de prensa ministerial, Ersoy adelantó que ambos descubrimientos serán sometidos a posteriores exámenes científicos y conservación para asegurar su legado a las futuras generaciones.

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