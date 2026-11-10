Petro reaccionó al GIF en el que manda besos y cuestionó video con Deicy Jiménez: “¿Esos videos de qué año son?”

Al parecer Gustavo Petro envió besos a la cámara durante una videollamada con Deicy Jiménez, cuyo fragmento fue convertido en un GIF que circuló en redes sociales. - crédito(@darcyquinnr/x

Guardar

El expresidente Gustavo Petro reaccionó en sus redes sociales al GIF que circula en plataformas digitales y que lo muestra enviando besos a la cámara durante una videollamada con Deicy Jiménez. En su publicación, el exmandatario defendió las muestras de afecto y cuestionó la antigüedad de los videos divulgados recientemente sobre sus presuntas comunicaciones con la mujer.

“Me gusta. Ahora los besos se criminalizan pero son fundamentales, nunca hay dejar de darlos, siempre que se den a quien se lo merece y que los acepte, o se den a todo el mundo en general. Besos a la humanidad y a la Vida”, escribió Petro.

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje, el expresidente se refirió a las grabaciones que han circulado durante las últimas semanas y cuestionó que no se haya establecido públicamente cuándo fueron realizadas.

“Algún verdadero periodista debería preguntar, de acuerdo a lo que observa: y ¿esos vídeos sin voz de qué año son?“, manifestó.

Petro agregó que, a su juicio, conocer la fecha del material audiovisual podría cambiar la interpretación que se ha hecho del caso. “Creo que solo la fecha desplomaría toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial”, escribió. Finalmente, preguntó: “¿Hasta cuándo aguantaré?“.

PUBLICIDAD

El expresidente Petro cuestionó la antigüedad de los videos divulgados y calificó de mentirosa la narrativa de la prensa sobre el caso. - crédito @petrogustavo/X

El video de Gustavo Petro con Deicy Jiménez que originó el GIF

El GIF surgió de una grabación divulgada el lunes 9 de noviembre de 2026 por la periodista Darcy Quinn, de La FM. El material muestra una supuesta videollamada entre Petro y Deicy Jiménez, mientras en la pantalla del teléfono de la mujer aparece una conversación de Facebook con un perfil identificado como Andrés Maldonado Beltrán.

Quinn presentó el registro como un video que estaría en poder de la Fiscalía General de la Nación y que, según su interpretación, demostraría que el exmandatario utilizaba perfiles falsos para comunicarse con Jiménez y otras mujeres.

En las imágenes se observa al expresidente durante la llamada y, de manera paralela, los mensajes que aparecen en el teléfono de Jiménez. Entre ellos figura uno en el que el interlocutor le escribe: “Estás linda”. Posteriormente, le pide que se pare, pero ella responde que no lo hará y manifiesta que le da pena.

PUBLICIDAD

Al finalizar la comunicación, el perfil identificado como Andrés Maldonado Beltrán le envía otro mensaje: “Chévere. Me hacía falta verte”, al que Jiménez responde: “Ahh qué lindo”.

En los últimos segundos de la grabación, Petro envía besos hacia la cámara con los labios y una de sus manos. Ese fragmento fue el que se tomó para crear el GIF que circuló en redes sociales y motivó la publicación del expresidente.

La grabación divulgada por Darcy Quinn muestra una presunta videollamada entre Gustavo Petro y Deicy Jiménez, mientras en la pantalla del teléfono aparece una conversación de Facebook desde un perfil identificado como Andrés Maldonado Beltrán. - (@darcyquinnr/X)

Las denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro

La divulgación del video se suma a los señalamientos de Deicy Jiménez, quien asegura que mantuvo una relación sentimental con Petro y que obtuvo contratos en entidades estatales a partir de esa cercanía.

PUBLICIDAD

La mujer sostiene que recibió vinculaciones en el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia, en circunstancias que relaciona con presuntos favores sexuales. Petro ha negado públicamente estas acusaciones.

También se han conocido pantallazos de conversaciones atribuidas al exmandatario y a distintos perfiles que, según las publicaciones de Semana, habrían sido utilizados para comunicarse con Jiménez. Entre los nombres mencionados aparecen Altheais Monteluz, Mihail Bukharin, Michel Foucault y Penser Lesujet.

Otro de los elementos divulgados corresponde a un chat atribuido a Petro y Angie Rodríguez, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). En esa conversación, que habría ocurrido en diciembre de 2025, el entonces presidente presuntamente pidió “mantener” a Jiménez en un contrato del Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD

Estos señalamientos forman parte del caso conocido públicamente como el de los “sexocontratos”. La autenticidad y el alcance de los materiales divulgados, así como las posibles responsabilidades relacionadas con las vinculaciones contractuales, deben ser establecidos por las autoridades competentes.

Petro se pronunció sobre el beso que Alejandro Char le dio al cantante Elder Dayán Díaz y rechazó que las muestras de afecto deban considerarse un delito. - crédito @petrogustavo/X

Petro ya había hablado de los besos tras episodio de Alejandro Char y Elder Dayán

El 7 de noviembre de 2026, Petro también se refirió a los besos en una publicación relacionada con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el cantante vallenato Elder Dayán Díaz.

El episodio se originó por un video en el que el mandatario local le daba un beso en la mejilla al artista. A partir de esas imágenes, Petro defendió las muestras de afecto y las relacionó con una convocatoria contra los impuestos a los alimentos.

PUBLICIDAD

“Pueden besarse todo lo que quieran, siempre que no se vulneren derechos de los demás. Eso se llama Libertad. No es crimen besarse”, escribió.

En esa ocasión también invitó a movilizarse el 19 de noviembre contra los impuestos a la comida, con el mensaje: “Por la comida, el salario y la Vida”.