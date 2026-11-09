Colombia

Silvana Guerrero, cabecilla del ELN, no murió en bombardeo con apoyo de Estados Unidos en Venezuela, aseguró el grupo terrorista: “El más grande falso positivo”

La organización armada afirmó que el ataque fue presentado como una ofensiva contra sus fuerzas, aunque negó que sus unidades fueran el objetivo y denunciaron que las víctimas fueron civiles venezolanos

Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero es señalada como una de los principales mandos del ELN y comandante del Frente de Guerra Nororiental - crédito captura de video
Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero es señalada como una de los principales mandos del ELN y comandante del Frente de Guerra Nororiental - crédito captura de video
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Se conoció nueva información sobre el bombardeo efectuado por las fuerzas militares venezolanas contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona cercana a la frontera entre Colombia y Venezuela.

El ataque, ejecutado en el sector de Buenavista del Meta(municipio Pedro Camejo, fronterizo con el departamento colombiano de Vichada), había dejado un saldo estimado de entre 19 y 23 guerrilleros muertos.

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Inicialmente, versiones preliminares apuntaban a que, entre los subversivos que habían sido abatidos aparecía el nombre de Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del grupo armado.

Sin embargo, el Estado Mayor Nacional del ELN confirmó, por medio de un comunicado, que la líder guerrillera permanece con vida y que ella permanece concentrada en la región del Catatumbo, región del departamento de Norte de Santander (oriente de Colombia).

“Aclaramos que la comandante Silvana sigue asignada al área de operaciones en El Catatumbo, en donde se encuentra cumpliendo con sus misiones y en buen estado de salud y seguridad”, expresó el ELN en un comunicado revelado en su revista Insurrección del portal ELN Voces.

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Del mismo modo, el grupo alzado en armas acusó a la Fuerza Aérea Colombiana de efectuar el bombardeo en área venezolana, al considerarlo como una vulneración a la soberanía de ese país, y denunció que en ese operativo militar no habrían fallecido milianos del grupo guerrillero sino civiles de esa nacionalidad.

“El pasado 30 de octubre, aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), bombardearon en Buenavista del Meta, en el estado venezolano de Apure, y mataron a población civil venezolana”, mencionaron.

Incluso, arremetieron contra el presidente Abelardo de la Espriella, al calificarlo como un “falso positivo”, teniendo en cuenta que el mandatario nacional está adportas de cumplir 100 días de mandato.

“Tal agresión contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, la han tratado de presentar como un ataque contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), realizando el más grande Falso Positivo hecho por De la Espriella, en sus primeros 100 días de gobierno (...) Desmentimos que fuerzas guerrilleras del ELN hayan sido objeto de este bombardeo o que hayan sido afectadas por él”, señalaron.

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