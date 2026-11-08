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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó un proyectil el sábado hacia el buque comercial M/V Huda, con bandera de San Cristóbal y Nieves, en el golfo de Omán, tras acusarlo de intentar vulnerar en varias ocasiones el bloqueo marítimo impuesto contra el régimen de Irán.

El cuerpo militar estadounidense informó que una aeronave militar empleó municiones de precisión contra la embarcación, que quedó “inhabilitada”. La unidad castrense sostuvo que la tripulación “ignoró repetidas advertencias e intentó violar el bloqueo contra Irán en múltiples ocasiones”.

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Antes de la operación, militares estadounidenses ordenaron a los tripulantes que abandonaran las áreas definidas como objetivos. Según el CENTCOM, el carguero buscaba salir de las aguas regionales tras una escala en un puerto iraní.

El incidente coincidió con un nuevo episodio en el estrecho de Ormuz. La Armada iraní comunicó que un petrolero se incendió el sábado después de impactar contra una mina naval en el sector oriental de esa vía marítima. Otros dos barcos afrontaron incidentes similares el viernes en el estrecho, donde Teherán mantiene restricciones al tránsito marítimo desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

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Estados Unidos inutilizó un buque comercial por violar el bloqueo contra Irán en plena tensión regional (Captura de video)

Antes del bombardeo al buque comercial M/V Huda, el CENTCOM anunció la creación de un grupo de trabajo militar destinado a impedir el traslado terrestre de armas, materiales sancionados e ingresos ilícitos iraníes a través de las fronteras de la República Islámica y del mar Caspio.

El cuerpo castrense también insistió en que aplica de forma “estricta” el bloqueo naval contra Irán y precisó que, desde julio, las fuerzas estadounidenses redirigieron 147 buques comerciales e inmovilizaron cinco embarcaciones mercantes que rechazaron las órdenes. Además, recordó que destruyó antes otros 10 petroleros comerciales iraníes, a los que atribuyó vínculos con “la red clandestina multimillonaria” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní. “Se aconseja a todos los marinos que naveguen cerca de las zonas costeras iraníes o aguas circundantes acatar las advertencias de bloqueo emitidas por las fuerzas estadounidenses”, alertó el CENTCOM.

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El comandante de la fuerza estadounidense, almirante Brad Cooper, ordenó el sábado la formación. “La creación de la Fuerza de Tarea Puerta de Hierro refuerza el éxito de nuestro férreo bloqueo por mar contra Irán”, sostuvo tras afirmar que la cooperación con las agencias federales restringirá la capacidad iraní para financiar el terrorismo, reconstruir instalaciones de producción militar y reabastecer sus fuerzas.

El mar Caspio formará parte de las áreas bajo vigilancia del nuevo grupo de trabajo de Estados Unidos, debido a que conecta a Irán con proveedores y rutas de abastecimiento situados al norte de su territorio, fuera de las vías marítimas controladas por la Armada estadounidense en el golfo Pérsico.

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Una vista aérea del Mar Caspio (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)

Una investigación periodística indicó que Irán creó una red de organismos militares que importó, desde enero de 2025, al menos USD 2.000 millones en equipos, explosivos y camiones pesados.

Parte de esos suministros llegó desde Rusia por barco a través del mar Caspio. Otros cargamentos ingresaron en camiones procedentes de Asia Central y en aviones de carga desde China.

De acuerdo con la investigación, esas operaciones sortearon el bloqueo marítimo de Estados Unidos y las sanciones occidentales.

Un funcionario militar estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, señaló que la coordinación de la nueva fuerza previsiblemente incluirá a los departamentos del Tesoro, Estado y Justicia, además de organismos de inteligencia. Esas dependencias participarán en el control de compras, transferencias financieras y movimientos logísticos vinculados con Irán.

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Trump afirmó que Israel y Medio Oriente “no existirían” si no hubiera detenido el avance nuclear de Irán

Trump afirmó que Israel y Medio Oriente “no existirían” si no hubiera detenido el avance nuclear de Irán (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que Israel y Medio Oriente “no existirían” si él no hubiera impedido que Irán obtuviera un arma nuclear, una declaración con la que defendió los bombardeos contra el régimen persa. “Nadie quiere decir, pero todo el mundo sabe que es verdad”, escribió el mandatario en una publicación de Truth Social.

El mandatario volvió a sostener que sus decisiones evitaron que Teherán desarrollara capacidad nuclear y utilizó ese argumento para justificar los ataques de Estados Unidos contra objetivos iraníes.

(Con información de )