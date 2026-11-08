Mundo

Estados Unidos inutilizó un buque comercial por violar el bloqueo contra Irán

El Comando Central de EEUU indicó que una aeronave militar usó munición guiada contra la nave, registrada en San Cristóbal y Nieves, luego de que su tripulación desoyera advertencias reiteradas tras una escala en un puerto iraní

Guardar

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó un proyectil el sábado hacia el buque comercial M/V Huda, con bandera de San Cristóbal y Nieves, en el golfo de Omán, tras acusarlo de intentar vulnerar en varias ocasiones el bloqueo marítimo impuesto contra el régimen de Irán.

El cuerpo militar estadounidense informó que una aeronave militar empleó municiones de precisión contra la embarcación, que quedó “inhabilitada”. La unidad castrense sostuvo que la tripulación “ignoró repetidas advertencias e intentó violar el bloqueo contra Irán en múltiples ocasiones”.

PUBLICIDAD

Antes de la operación, militares estadounidenses ordenaron a los tripulantes que abandonaran las áreas definidas como objetivos. Según el CENTCOM, el carguero buscaba salir de las aguas regionales tras una escala en un puerto iraní.

El incidente coincidió con un nuevo episodio en el estrecho de Ormuz. La Armada iraní comunicó que un petrolero se incendió el sábado después de impactar contra una mina naval en el sector oriental de esa vía marítima. Otros dos barcos afrontaron incidentes similares el viernes en el estrecho, donde Teherán mantiene restricciones al tránsito marítimo desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

PUBLICIDAD

Estados Unidos inutilizó un buque comercial por violar el bloqueo contra Irán en plena tensión regional (Captura de video)
Estados Unidos inutilizó un buque comercial por violar el bloqueo contra Irán en plena tensión regional (Captura de video)

Antes del bombardeo al buque comercial M/V Huda, el CENTCOM anunció la creación de un grupo de trabajo militar destinado a impedir el traslado terrestre de armas, materiales sancionados e ingresos ilícitos iraníes a través de las fronteras de la República Islámica y del mar Caspio.

El cuerpo castrense también insistió en que aplica de forma “estricta” el bloqueo naval contra Irán y precisó que, desde julio, las fuerzas estadounidenses redirigieron 147 buques comerciales e inmovilizaron cinco embarcaciones mercantes que rechazaron las órdenes. Además, recordó que destruyó antes otros 10 petroleros comerciales iraníes, a los que atribuyó vínculos con “la red clandestina multimillonaria” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní. “Se aconseja a todos los marinos que naveguen cerca de las zonas costeras iraníes o aguas circundantes acatar las advertencias de bloqueo emitidas por las fuerzas estadounidenses”, alertó el CENTCOM.

El comandante de la fuerza estadounidense, almirante Brad Cooper, ordenó el sábado la formación. “La creación de la Fuerza de Tarea Puerta de Hierro refuerza el éxito de nuestro férreo bloqueo por mar contra Irán”, sostuvo tras afirmar que la cooperación con las agencias federales restringirá la capacidad iraní para financiar el terrorismo, reconstruir instalaciones de producción militar y reabastecer sus fuerzas.

El mar Caspio formará parte de las áreas bajo vigilancia del nuevo grupo de trabajo de Estados Unidos, debido a que conecta a Irán con proveedores y rutas de abastecimiento situados al norte de su territorio, fuera de las vías marítimas controladas por la Armada estadounidense en el golfo Pérsico.

Una vista aérea del Mar Caspio (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)
Una vista aérea del Mar Caspio (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)

Una investigación periodística indicó que Irán creó una red de organismos militares que importó, desde enero de 2025, al menos USD 2.000 millones en equipos, explosivos y camiones pesados.

Parte de esos suministros llegó desde Rusia por barco a través del mar Caspio. Otros cargamentos ingresaron en camiones procedentes de Asia Central y en aviones de carga desde China.

De acuerdo con la investigación, esas operaciones sortearon el bloqueo marítimo de Estados Unidos y las sanciones occidentales.

Un funcionario militar estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, señaló que la coordinación de la nueva fuerza previsiblemente incluirá a los departamentos del Tesoro, Estado y Justicia, además de organismos de inteligencia. Esas dependencias participarán en el control de compras, transferencias financieras y movimientos logísticos vinculados con Irán.

Trump afirmó que Israel y Medio Oriente “no existirían” si no hubiera detenido el avance nuclear de Irán

Trump afirmó que Israel y Medio Oriente “no existirían” si no hubiera detenido el avance nuclear de Irán (Europa Press)
Trump afirmó que Israel y Medio Oriente “no existirían” si no hubiera detenido el avance nuclear de Irán (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que Israel y Medio Oriente “no existirían” si él no hubiera impedido que Irán obtuviera un arma nuclear, una declaración con la que defendió los bombardeos contra el régimen persa. “Nadie quiere decir, pero todo el mundo sabe que es verdad”, escribió el mandatario en una publicación de Truth Social.

El mandatario volvió a sostener que sus decisiones evitaron que Teherán desarrollara capacidad nuclear y utilizó ese argumento para justificar los ataques de Estados Unidos contra objetivos iraníes.

(Con información de )

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaGuerra en Medio OrienteMedio OrienteEEUUIránEstados Unidosestrecho de OrmuzRégimen iranígolfo de Omán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente Isaac Herzog le encargará a Gadi Eisenkot la formación de un nuevo Gobierno en Israel

La oficina del mandatario indicó que el nombramiento formal tendrá lugar en una ceremonia oficial el domingo en la residencia presidencial de Jerusalén

El presidente Isaac Herzog le encargará a Gadi Eisenkot la formación de un nuevo Gobierno en Israel

Francia volvió a las calles en una nueva jornada de violentas protestas que dejó enfrentamientos con la Policía

El Ministerio del Interior cifró en 146.000 los participantes en todo el país, mientras la intersindical estudiantil elevó el cálculo a 250.000

Francia volvió a las calles en una nueva jornada de violentas protestas que dejó enfrentamientos con la Policía

Los 10 museos que lideraron las visitas en Europa durante 2025

El informe elaborado por especialistas analiza cambios de concurrencia, crecimiento desigual y presencia de palacios junto con galerías reconocidas

Los 10 museos que lideraron las visitas en Europa durante 2025

Cuáles son los países con más feriados nacionales en 2026

Un relevamiento sobre 190 naciones muestra amplias diferencias entre los calendarios y seis de ellas superan las 20 jornadas de descanso. Las tradiciones religiosas, los ciclos lunares y las decisiones gubernamentales explican las diferencias

Cuáles son los países con más feriados nacionales en 2026

No quitó la tarjeta SIM de su celular antes de un ejercicio de la OTAN: lo hackearon, lo chantajearon con fotos íntimas y terminó degradado

Los hackers le exigieron inicialmente 100 libras esterlinas. Aún se desconoce si detrás de la extorsión había delincuentes comunes o agentes de un servicio de inteligencia extranjero

No quitó la tarjeta SIM de su celular antes de un ejercicio de la OTAN: lo hackearon, lo chantajearon con fotos íntimas y terminó degradado
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 7 de noviembre: frente frío 4 impactará con lluvias en 8 estados

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 7 de noviembre: frente frío 4 impactará con lluvias en 8 estados

Pumas vs América EN VIVO: el partido se empata rápidamente, 1-1 en el Clásico Capitalino, marcó el Chino Huerta

Temblor hoy en México 7 de noviembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Benito Juárez incorpora Guardaparques con vigilancia las 24 horas: estrategia de seguridad cuesta 300 mdp

RENIEC entregará DNI electrónico 3.0 al papa León XIX durante su travesía por Perú

DEPORTES

Así está el cuadro con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Así está el cuadro con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Instituto y Newell’s empataron 2-2 en Córdoba por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura

El posteo de Ángel Di María luego del título que se le escapó a Rosario Central en el último minuto

Las frases del Vasco Arruabarrena tras el título de Boca: de las finales que quedan al festejo de los jugadores que lo sorprendió

Jorge Almirón habló tras el fallido festejo de Rosario Central en la definición del campeonato que quedó en manos de Boca

ENTRETENIMIENTO

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Alanis Morissette confirma que es pansexual y habla de su vínculo con la comunidad LGBTQ+

Fue Alfalfa en ‘Pequeños traviesos’, hizo un voto de pobreza y ahora pide ayuda económica por internet

"La Odisea" tendrá un nuevo estreno en diciembre: dónde podrá verse y qué formatos estarán disponibles

La novia de Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe, fue arrestada por presunta agresión contra el cantante