Una madre lanzó a sus hijas desde un tercer piso en llamas en Houston y los vecinos las atraparon en el aire

Dos niñas de cuatro y cinco años resultaron ilesas luego de que vecinos las atraparon en un incendio en Houston (KPRC 2 Click2Houston)

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Una madre arrojó a sus dos hijas pequeñas desde un tercer piso en llamas en el noroeste de Houston durante la madrugada del jueves. Vecinos del sector las atraparon antes de que tocaran el suelo, informó KPRC 2, canal de televisión local de Houston. El padre permanece en estado crítico y la madre fue hospitalizada tras caer desde la misma altura al intentar escapar por el mismo ventanal, según confirmó la familia.

El incendio se declaró alrededor de la 1:30 a.m. en un townhouse ubicado en las inmediaciones de Beasley Hills Lane y Beall Street, en el barrio de Shady Acres. Las llamas destruyeron la vivienda y consumieron también el vehículo familiar, estacionado frente al inmueble.

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Según relató la tía de las menores, Michaela Ritchie, la madre, Casey Gonzalez, fue despertada por una explosión que involucró al automóvil familiar, un Kia Telluride 2025.

El padre intentó sacar el auto en llamas antes de quedar inconsciente

El fuego consumió un townhouse y un vehículo en el barrio Shady Acres durante la madrugada del jueves (KPRC 2 Click2Houston)

Su esposo, Efraín Gonzalez, intentó retirar el vehículo del garaje y luego volver al interior para rescatar a su familia. Cubierto de quemaduras y vencido por el humo, cayó al suelo antes de lograrlo. Permanece en estado crítico.

Casey y sus hijas, de 4 y 5 años, quedaron atrapadas en el tercer piso mientras el humo negro y denso llenaba las habitaciones.

Los vecinos saltaron cercas para llegar a tiempo

John Bauer, quien vive en la propiedad contigua, fue despertado por los estallidos. Estaba en la planta baja viendo televisión —algo que, según él mismo admitió, hace raramente— cuando notó un resplandor anaranjado al otro lado de la puerta. Salió corriendo junto a otro vecino, rodearon el auto que ardía en la calle, saltaron cercas y llegaron al patio trasero.

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Desde abajo, Bauer podía oír la voz de Casey pero no distinguirla con claridad a través del humo. Ritchie contó que Casey animaba a sus hijas antes de lanzarlas: “Mamá nos dijo que teníamos que ser valientes”, palabras que las niñas repitieron después a su familia. “Les decía que eran valientes, que lo estaban haciendo bien”, confirmó Bauer en declaraciones recogidas por KPRC 2.

Un incendio consume una vivienda de varios pisos durante la noche en el noroeste de Houston mientras unidades de emergencia atienden el siniestro (KPRC 2 Click2Houston)

Ambas menores fueron atrapadas sin sufrir heridas aparentes. Cuando Casey intentó escapar por el mismo ventanal, el humo era tan espeso que los hombres ya no podían verla con claridad para amortiguar su caída. Cayó desde los tres pisos hasta el suelo y fue trasladada al hospital, donde se recupera.

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El vehículo involucrado pertenece a una marca bajo alerta de incendio

El Kia Telluride de la familia es modelo 2025. En julio de 2026, Kia America emitió un llamado a revisión de urgencia que abarca 462.869 unidades de los modelos 2020 a 2024 de ese mismo SUV, luego de detectar un defecto en el motor del asiento delantero eléctrico que puede sobrecalentarse y provocar un incendio, tanto en marcha como estacionado.

Un automóvil calcinado permanece frente a las viviendas donde una familia escapó de un incendio tras arrojar a dos niñas por la ventana en el noroeste de Houston (KPRC 2 Click2Houston)

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por su sigla en inglés) advirtió a los propietarios que estacionaran sus unidades al aire libre y alejadas de estructuras hasta completar la reparación gratuita en concesionarios.

La campaña —identificada con el número NHTSA 26V430— reemplaza un llamado anterior de 2024 sobre el mismo problema. Entre octubre de 2024 y abril de 2026, la oficina de seguridad de Kia registró 18 incidentes relacionados con incendios o fusión del motor bajo el asiento, sin heridos ni accidentes de tránsito vinculados.

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Aún no está confirmado si el modelo 2025 de los Gonzalez estaba alcanzado por ese retiro de fábrica. KPRC 2 contactó a Kia para solicitar una declaración, sin obtener respuesta al cierre de esta nota.

La intervención de los vecinos

Bauer reconoció que pocas veces duerme en la planta baja de su casa, y que esa circunstancia fue determinante para actuar a tiempo. “Fue algo de intervención divina”, dijo, según KPRC 2. Pese a que la familia Gonzalez lo llama un héroe, rechazó ese calificativo: “Hice lo que pude en el momento para ayudar”.

Varios bomberos trabajan para sofocar un incendio en una vivienda del noroeste de Houston tras la evacuación de sus ocupantes (KPRC 2 Click2Houston)

La causa del incendio permanece bajo investigación. Los familiares aguardan la oportunidad de agradecer personalmente a los vecinos que corrieron hacia el peligro en las primeras horas de la mañana.

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