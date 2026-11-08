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Dos petroleros se incendiaron en el estrecho de Ormuz tras chocar con minas marítimas

La Guardia Revolucionaria de Irán atribuyó el siniestro a artefactos navales y reportó que las dos embarcaciones, calificadas como barcos “infractores”, navegaban por una “ruta no autorizada” de la vía marítima

Dos petroleros se incendiaron en el estrecho de Ormuz tras chocar con minas marítimas (Europa Press/Archivo)
Dos petroleros se incendiaron en el estrecho de Ormuz tras chocar con minas marítimas (Europa Press/Archivo)
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Mientras la tensión aumenta en Medio Oriente por los ataques cruzados entre Estados Unidos y el régimen de Irán, dos buques petroleros permanecieron en llamas tras chocar contra minas marítimas en el estrecho de Ormuz.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) precisó, en un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB, que una de las embarcaciones se encontraba en el sector oriental del estrecho y la otra dentro del paso marítimo. Ambas navegaban, de acuerdo con esa versión, por una “ruta no autorizada” luego de desactivar sus sistemas de navegación. Cabe recordar que Teherán mantiene un bloqueo de facto sobre la vía marítima desde el inicio de la guerra en febrero.

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La Guardia Revolucionaria describió a los petroleros como barcos “infractores” y afirmó que cualquier nave que coopere con las fuerzas de Estados Unidos o incumpla las normas impuestas por el país persa en esa zona “chocará contra una mina”. El cuerpo militar instó a la navegación internacional a desoír las instrucciones del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que mantiene un bloqueo naval contra los puertos iraníes.

Irán aseguró el sábado que sus fuerzas armadas son más fuertes que al comienzo de la guerra con Estados Unidos, mientras Qatar y otros mediadores buscan impedir una nueva escalada tras meses de estancamiento en el conflicto. El portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, afirmó que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado hasta que Washington cumpla las exigencias de Teherán. Por esa ruta marítima transita habitualmente cerca de una quinta parte del consumo mundial de petróleo.

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Las fuerzas iraníes están en estado de alerta máxima y son más fuertes que al comienzo de la guerra”, declaró Akraminia, según la agencia estatal IRNA. El vocero añadió que las tropas cuentan ahora con “mayor motivación, compromiso y autoconfianza”. “Por orden del Líder Supremo, la respuesta de las fuerzas armadas será inmediata, efectiva y sin limitaciones geográficas”, sostuvo el portavoz.

Un hombre camina junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera iraní en la plaza Imam Hussein de Teherán, Irán, el 12 de julio de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Un hombre camina junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera iraní en la plaza Imam Hussein de Teherán, Irán, el 12 de julio de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Mohebbi, afirmó a la agencia Fars que “el alcance de los misiles iraníes sigue aumentando de forma constante”.

La agencia oficial IRNA informó a última hora del sábado de dos explosiones en la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz. El episodio ocurrió horas después de otras dos detonaciones y del derribo de un dron sobre la isla por parte del Ejército iraní. Estados Unidos atacó Qeshm por última vez el martes.

En paralelo, Washington ofreció USD 20 millones por información sobre el programa nuclear iraní. El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo el viernes que Irán busca un acuerdo, pese a los daños que, según afirmó, sufrió su economía y su aparato militar durante los ocho meses de guerra. “Estamos negociando con ellos ahora. Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo”, afirmó Trump. El mandatario había planteado antes la posibilidad de reanudar ataques de mayor alcance contra Irán, aunque luego descartó esa alternativa. Las fuerzas estadounidenses realizaron, no obstante, operaciones limitadas de forma ocasional.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Eric Lee)
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Eric Lee)

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, señaló en Instagram que mantuvo conversaciones telefónicas con ministros de 12 países durante las últimas 48 horas.

Trump también dialogó el viernes con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sobre las gestiones para poner fin a la guerra. El primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, destacó las “auténticas intenciones de encontrar una manera de contener la situación y reducir la tensión” dentro de la administración estadounidense. “Gracias también a algunas voces sensatas en Teherán, hemos evitado que la situación se descontrolara”, declaró el jefe de Gobierno de Qatar el viernes en Oxford.

(Con información de Europa Press y EFE)

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